Trump chce nový letoun odolný jadernému útoku co nejdřív, Boeing čelí tlaku Muska

Uvažuje se podle něj například o zmírnění bezpečnostních prověrek pracovníků, kteří se na zakázce podílejí, či dokonce o odkoupení a přebudování luxusního soukromého letounu, který by Trump mohl využívat v mezičase.

Musk, kterého Trump pověřil zeštíhlením státní správy, věc konzultoval s armádou, Bílým domem a společností Boeing, uvedly zdroje NYT. Trump podle informací listu pokládá Boeing za „ztracený případ“ a často si stěžuje, že společnost upadla a nahlas přemítá nad tím, proč tento výrobce letadel „už patrně není schopen věci vyrábět“.

Dvě silně upravená letadla Boeing 747, která se v současnosti střídavě používají k prezidentovým letům, jsou více než 30 let stará a vyžadují časté opravy. Trump považuje Air Force One za symbol moci a prestiže a rozčiluje ho, že začíná své druhé funkční období létáním ve stejných stárnoucích letadlech, která kdysi přepravovala prezidenta George Bushe staršího.

Trumpova kritika Boeingu nabrala na síle v rozhovoru, který byl v úterý večer odvysílán na stanici Fox News. Prezident, který seděl vedle Muska, o společnosti prohlásil: „Chci říct, že jsou vlastně v platební neschopnosti,“ a pak dodal: „Staví to celou věčnost. Nevím, co se děje.“

V sobotu si Trump podle NYT na Floridě prohlížel luxusní letadlo, které podle registračního čísla ještě donedávna patřilo katarské královské rodině.

Kontrakt na dva letouny Air Force One od Boeingu byl uzavřen v roce 2018 za prvního Trumpova funkčního období. Dodány měly být loni. Mluvčí společnosti věc odmítla komentovat a představitelé Boeingu podle NYT naznačili, že by letouny mohly být dodány až po skončení Trumpova druhého mandátu za čtyři roky. Musk ale trvá na tom, že nejméně jeden z letounů by mohl být dodán do konce tohoto roku. NYT v této souvislosti připomněl, že tento miliardář je známý svými agresivními a někdy nesplnitelnými nároky.

Lidé zapojení do projektu, který mimo jiné vyžaduje, aby se letadlo dokázalo vyhnout určitým raketovým útokům nebo ochránit prezidenta při jaderném výbuchu, považují Muskův harmonogram za nereálný. Trump ale podle zdrojů NYT prohlásil, že si Musk nejspíš poradí i s letadlem, když vypouští rakety.

Zapojení Muska do projektu je ovšem další v řadě jeho střetů zájmů, napsal NYT. Musk má s letectvem uzavřeny kontrakty v hodnotě více než 2,4 miliardy dolarů (58 miliard korun) za poslední dva roky a jeho společnost SpaceX konkuruje Boeingu.

Trumpovo soukromé letadlo, které po jeho prvním funkčním období prošlo výraznou modernizací, je zevnitř pozlacené, včetně spon bezpečnostních pásů. Republikán se svých hostů často ptá, zda dávají přednost jeho letadlu, kterému říká „Trump Force One“, před prezidentských speciálem a hosté vždy odpovídají, že ano, napsal NYT.

Zástupci Pentagonu možné přebudování katarského letounu na dočasný prezidentský speciál podle NYT pokládají za nepraktické řešení, jelikož i to by mohlo trvat roky s ohledem na bezpečnostní a další požadavky.

Snížení bezpečnostních prověrek zaměstnanců projektu by urychlilo výrobní proces a usnadnilo by společnosti Boeing najímat nové pracovníky. Mohlo by však také vystavit projekt rizikům v oblasti národní bezpečnosti, například špionům vydávajících se za zaměstnance. Osoby zapojené do jednání proto zvažují zmírnění prověrek u zaměstnanců, kteří nepracují s nejcitlivějšími částmi letadla, napsal deník.