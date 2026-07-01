Největší část Trumpových výnosů pochází z kryptoměnové společnosti World Liberty Financial, která prezidentovi podle zveřejněných údajů přinesla více než 500 milionů dolarů. Firmu spoluzaložili Trump, jeho synové a také podnikatel Steven Witkoff, který dnes působí jako významný diplomat v Trumpově administrativě.
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Další stovky milionů dolarů vynesla společnost CIC Digital LLC, jež prodává takzvané memecoiny – kryptoměny spojené s Trumpovou značkou. Tyto příjmy podle dokumentů přesáhly 600 milionů dolarů. Prezident navíc utržil téměř 200 milionů dolarů prodejem podílu ve společnosti Stablecoin Holdco.
Lepší než byznys s realitami
Výše příjmů z kryptoměn výrazně převyšuje výnosy z Trumpových známých nemovitostí. Luxusní resort Mar-a-Lago na Floridě například vykázal tržby kolem 77 milionů dolarů, zatímco golfový klub v severní Virginii přinesl přibližně 25 milionů dolarů. Zveřejněné údaje ale představují pouze tržby nebo příjmy, nikoliv čistý zisk, takže skutečnou výdělečnost jednotlivých projektů nelze přesně určit, upozornila agentura Reuters.
Rozmach Trumpových kryptoměnových aktivit přichází ve chvíli, kdy jeho administrativa výrazně zmírnila regulační přístup Spojených států ke kryptoměnovému průmyslu. Prezident po svém nástupu do úřadu ukončil řadu opatření zavedených předchozí administrativou Joea Bidena, která měla sektor podrobit přísnějšímu dohledu. Kritici proto upozorňují na možný střet zájmů a tvrdí, že Trump mohl ze změny vládní politiky osobně profitovat.
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Další pochybnosti vyvolává skutečnost, že prezident své podnikatelské impérium nepřevedl do takzvaného slepého svěřenského fondu, jak učinili někteří jeho předchůdci. Jeho firmy nadále spravují synové Donald Trump Jr. a Eric Trump. Bílý dům však jakékoliv etické problémy odmítá. „Prezident ani jeho rodina nikdy nebyli a nebudou ve střetu zájmů a veškerá rozhodnutí prezident přijímá výhradně ve prospěch amerických občanů,“ sdělila mluvčí Bílého domu Anna Kellyová.
„Investice jsou řízeny nezávislými finančními institucemi a prezident ani jeho rodina neovlivňují jednotlivé obchodní transakce,“ dodala pro Bloomberg mluvčí Trump Organization.
Expanze v zahraničí
Majetkové přiznání zároveň ukazuje pokračující expanzi Trumpova podnikání v zahraničí. Jen z licenčních a developerských projektů ve Spojených arabských emirátech získala jeho společnost přes deset milionů dolarů. Další milionové příjmy plynuly z projektů v Saúdské Arábii, Kataru, Rumunsku nebo Vietnamu. Právě tyto obchodní aktivity vyvolávají otázky, zda mohou zahraniční ekonomické zájmy prezidentovy rodiny ovlivňovat americkou zahraniční politiku, zejména když některé z těchto zemí současně vedou se Spojenými státy jednání o clech, obraně či strategických investicích.
Zveřejněné dokumenty rovněž ukazují, že hodnota kryptoměn spojených s Trumpovým jménem od jejich uvedení na trh výrazně klesla. Tokeny společnosti World Liberty Financial ztratily přibližně 80 procent své hodnoty a memecoin nesoucí Trumpovu podobiznu se obchoduje za zlomek ceny, kterou dosahoval krátce po spuštění prodeje. Zatímco prezident na jejich prodeji vydělal stovky milionů dolarů, mnoho investorů utrpělo výrazné ztráty.
Podle odhadů časopisu Forbes vzrostlo Trumpovo jmění od jeho návratu do Bílého domu zhruba z 2,3 miliardy na šest miliard dolarů, uzavírá agentura.