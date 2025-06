Spojené státy ruší obchodní rozhovory s Kanadou, dohody s jinými dokončí do září

Trump uvedl, že Spojené státy byly právě informovány o kanadské dani, která dopadne i na americké technologické firmy, což je „přímý a zjevný útok na naši zemi. Je zřejmé, že kopírují Evropskou unii, která udělala totéž a s níž o této věci rovněž jednáme,“ podotkl.

„Na základě této pobuřující daně tímto okamžitě ukončujeme veškerá jednání o obchodních vztazích s Kanadou. Během následujících sedmi dnů Kanadě oznámíme výši cel, která bude muset platit za obchodování se Spojenými státy americkými,“ dodal.

Trump po svém lednovém návratu do úřadu uvalil až 25procentní cla na kanadské zboží, a i když později některá z cel pozastavil, návrat na vyšší úroveň nikdy nevyloučil. Obě země v uplynulých měsících jednaly o vzájemných obchodních vztazích a kanadský premiér Mark Carney ještě v květnu po setkání s Trumpem v Bílém domě hovořil o „velice konstruktivní“ schůzce.

Řadu Kanaďanů americký prezident v uplynulých měsících pobouřil také opakovaným tvrzením, že by se čtyřicetimilionová země měla stát součástí Spojených států.

Kanada začne daň z digitálních služeb podle agentury AP vybírat od pondělí, a to i zpětně, což pro americké firmy znamená účet ve výši dvou miliard dolarů (42 miliard Kč). Obecně se daň vztahuje na velké kanadské i zahraniční firmy, které působí online a mají uživatele v Kanadě. Firmám jako Amazon, Google, Meta, Uber či Airbnb budou účtována tři procenta z příjmů pocházejících od kanadských uživatelů.

Finišují jednání o jiných obchodních dohodách

Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa by mohla dokončit sérii obchodních dohod s důležitými partnery do 1. září. USA nyní jednají s 18 hlavními obchodními partnery, včetně Číny, se kterou mají nově upravenou dohodu, jež má urychlit dodávky vzácných kovů. Řekl to v pátek v rozhovoru s Fox Business Network americký ministr financí Scott Bessent.

Po týdnu, kdy obchodní témata ustoupila do pozadí kvůli americkému útoku na íránská jaderná zařízení a kvůli projednávání rozsáhlého daňového a výdajového balíku v Kongresu, ožívají vyjednávání o clech a dohodách. Spojené státy ve čtvrtek předložily nový návrh Evropské unii a Indie vyslala do Washingtonu delegaci k dalším rozhovorům.

„Oslovují nás země s velmi výhodnými návrhy,“ řekl Bessent. Dodal, že pokud se podaří uzavřít dohody s deseti až 12 důležitými partnery, USA by mohly mít do září hotový celý balík dohod.

Bessent se nezmínil o termínu 9. července, po jehož uplynutí by se mohly zvýšit americké celní sazby, ale zopakoval, že země jednající v dobré víře mohou dohody uzavřít i později.

Trump mezitím připustil, že by mohl tento termín buď prodloužit, nebo naopak zkrátit. Dodal, že zemím oznámí jejich sazby v období půldruhého týdne. „Chtěl bych jim jen poslat dopis: Gratuluji. Budete platit clo 25 procent,“ řekl Trump novinářům v Bílém domě.

Bessent uvedl, že Spojené státy a Čína se dohodly na odstranění překážek v dodávkách vzácných zemin a magnetů, které Čína blokovala v rámci odvety za americká cla. Dohoda navazuje na květnové jednání v Ženevě, kde se Peking zavázal exportní omezení zrušit. Podle Bessenta se však dodávky neobnovovaly dostatečně rychle, což vedlo USA k zavedení protiopatření.

Nová dohoda má zajistit, že strategické suroviny opět poputují firmám, které je pravidelně odebíraly. Nezveřejnil ale podrobnosti nové dohody, která byla podle představitelů Trumpovy administrativy uzavřena na začátku tohoto týdne.

Hlavní výtky Washingtonu k čínskému státně řízenému hospodářství však zatím zůstávají nevyřešené. Do vypršení celního příměří mezi USA a Čínou zbývá něco přes šest týdnů, termín byl stanoven na 10. srpna, upozornila agentura Reuters.