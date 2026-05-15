Trump dlouhodobě zdůrazňuje, že jeho ekonomická politika přitahuje kapitál z celého světa, píše list The New York Times. Už loni na podzim tvrdil, že do USA směřují investice v hodnotě téměř 20 bilionů dolarů.
Otázka čínských investic je ale mimořádně citlivá. Řada amerických politiků, odborů i průmyslových firem totiž obviňuje Čínu z úpadku americké výroby a ztráty pracovních míst. Obavy navíc posilují bezpečnostní rizika spojená s čínskými technologiemi a strategickými odvětvími.
Americký ministr financí Scott Bessent připustil, že Washington a Peking nyní jednají o vytvoření speciální investiční rady, která by určovala, do jakých sektorů mohou čínské firmy ve Spojených státech investovat. Takový mechanismus by měl investorům poskytnout jasnější pravidla a zároveň snížit riziko, že jejich transakce zablokuje americký Výbor pro zahraniční investice v USA (CFIUS), který dohlíží na bezpečnost zahraničních akvizic.
„Existuje spousta oblastí, do kterých mohou Číňané ve Spojených státech investovat,“ uvedl Bessent během rozhovoru pro CNBC.
Právě bezpečnostní omezení v posledních letech výrazně omezila objem čínských investic v USA. Podle výzkumné společnosti Rhodium Group letos firmy oznámily méně než tři miliardy dolarů nových čínských investic, což je historicky nejnižší hodnota, píší New York Times. Pro srovnání: vrchol přišel v roce 2016, kdy investice dosáhly přibližně 45 miliard dolarů.
Spojené státy postupně zpřísnily pravidla zejména pro investice v blízkosti vojenských zařízení nebo kritické infrastruktury. Některé americké státy navíc zavedly vlastní omezení na nákupy půdy a nemovitostí čínskými subjekty.
Obavy o bezpečnost
Silný odpor vyvolávají především investice do čistých technologií, elektromobilů a baterií. Po schválení klimatických a daňových zákonů administrativou bývalého prezidenta Bidena v roce 2022 zájem čínských firem o americký trh prudce vzrostl. Více než polovina těchto projektů se ale později zrušila nebo pozastavila.
Jedním z nejvýraznějších případů byla plánovaná továrna na baterie pro elektromobily společnosti Gotion v Michiganu za 2,4 miliardy dolarů. Projekt nakonec skončil po protestech místních obyvatel a sérii soudních sporů.
Kontroverze vyvolávají i zdánlivě méně strategické investice. Pozornost například vzbudil nákup skladu v New Hampshire čínskou společností Nongfu Spring, která tam chtěla vybudovat stáčírnu vody. Ačkoli úřady nenašly žádné pochybení, republikánská guvernérka Kelly Ayotte následně vydala exekutivní příkazy, které mají zabránit Číně, Rusku a Íránu v nákupech půdy či přístupu k citlivým datům ve státě.
„Zahraniční rivalové ze zemí, jako je Čína, by neměli podnikat v New Hampshire,“ prohlásila Ayotteová.
A hlavně ta auta...
Velmi silná nedůvěra vůči Číně přetrvává také v americkém automobilovém průmyslu. Skupina amerických ocelářských asociací minulý měsíc vyzvala Trumpovu administrativu, aby zabránila vstupu čínských automobilek na americký trh.
„Musíte zajistit konkurenceschopnost amerického průmyslu a nepředat přístup na americký automobilový trh čínské komunistické straně,“ uvedly organizace v dopise administrativě. Varovaly rovněž před nepřijatelnými bezpečnostními riziky.
Citlivým tématem zůstává i zemědělská půda. Republikánský kongresman John Moolenaar předložil návrh zákona, který by Číně zakázal nakupovat americkou zemědělskou půdu. „Potravinová bezpečnost je otázkou národní bezpečnosti,“ citují ho New York Times.
Navrhovaná legislativa by zároveň zpřísnila federální kontrolu investic do přístavů, telekomunikační infrastruktury a dalších strategických sektorů. Opatření by se vztahovala nejen na Čínu, ale také na Rusko, Írán a Severní Koreu.
Seznam povolených oborů
Expert na Čínu Michael Pillsbury, který spolupracuje s Trumpovou administrativou, uvedl, že vláda pracuje na seznamu bezpečných sektorů pro čínské investice. Problémem jsou především polovodiče, umělá inteligence, biotechnologie, letecký průmysl nebo kritické nerostné suroviny. „Kritéria se neustále posouvají podle toho, jak se mění technologie,“ uvedl Pillsbury.
Podle něj si Trump zároveň uvědomuje politická rizika příliš vstřícného postoje vůči Pekingu. Prezident sice údajně stojí o oznámení investic v hodnotě až jednoho bilionu dolarů, zároveň se ale snaží vyhnout otevřenému střetu s tvrdými kritiky Číny uvnitř Republikánské strany.
Administrativa se tak podle amerických představitelů soustředí hlavně na obnovení větších čínských nákupů amerických zemědělských produktů, které Peking v době obchodního napětí výrazně omezil.
Analytici upozorňují, že samotné sliby investic ještě nic neznamenají. Podle právníka Philipa Ludvigsona z kanceláře King & Spalding bude rozhodující, zda se investice skutečně uskuteční a kam budou směřovat.„Ďábel se skrývá v detailech – nejen v tom, kam investice potečou, ale také v tom, zda vůbec vzniknou,“ uzavřel Ludvigson podle amerického portálu.