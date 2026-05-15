Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Trump láká čínské investice, Spojené státy jim ale stále nedůvěřují

Autor:
  15:57
Americký prezident Donald Trump se během svého druhého mandátu snaží prezentovat jako lídr, který dokáže do Spojených států přivést významné zahraniční investice. Jedním z hlavních témat jeho aktuálních jednání s čínským prezidentem Si Ťin-pchingem v Pekingu byly tak právě nové investice do americké ekonomiky. Takový plán však naráží na hlubokou nedůvěru vůči čínským firmám, ta ve Spojených státech přetrvává už řadu let.
Americký prezident Donald Trump se v Pekingu setkal se svým čínským protějškem...

Americký prezident Donald Trump se v Pekingu setkal se svým čínským protějškem Si Ťin-pchingem. (15. května 2026) | foto: AP

Americký prezident Donald Trump se v Pekingu setkal se svým čínským protějškem...
Americký prezident Donald Trump se v Pekingu setkal se svým čínským protějškem...
Americký prezident Donald Trump se v Pekingu setkal se svým čínským protějškem...
Americký prezident Donald Trump se v Pekingu setkal se svým čínským protějškem...
20 fotografií

Trump dlouhodobě zdůrazňuje, že jeho ekonomická politika přitahuje kapitál z celého světa, píše list The New York Times. Už loni na podzim tvrdil, že do USA směřují investice v hodnotě téměř 20 bilionů dolarů.

Otázka čínských investic je ale mimořádně citlivá. Řada amerických politiků, odborů i průmyslových firem totiž obviňuje Čínu z úpadku americké výroby a ztráty pracovních míst. Obavy navíc posilují bezpečnostní rizika spojená s čínskými technologiemi a strategickými odvětvími.

Sbohem, sbohem! Trump ukončil návštěvu Číny, mluví o fantastických dohodách

Americký ministr financí Scott Bessent připustil, že Washington a Peking nyní jednají o vytvoření speciální investiční rady, která by určovala, do jakých sektorů mohou čínské firmy ve Spojených státech investovat. Takový mechanismus by měl investorům poskytnout jasnější pravidla a zároveň snížit riziko, že jejich transakce zablokuje americký Výbor pro zahraniční investice v USA (CFIUS), který dohlíží na bezpečnost zahraničních akvizic.

„Existuje spousta oblastí, do kterých mohou Číňané ve Spojených státech investovat,“ uvedl Bessent během rozhovoru pro CNBC.

Právě bezpečnostní omezení v posledních letech výrazně omezila objem čínských investic v USA. Podle výzkumné společnosti Rhodium Group letos firmy oznámily méně než tři miliardy dolarů nových čínských investic, což je historicky nejnižší hodnota, píší New York Times. Pro srovnání: vrchol přišel v roce 2016, kdy investice dosáhly přibližně 45 miliard dolarů.

Spojené státy postupně zpřísnily pravidla zejména pro investice v blízkosti vojenských zařízení nebo kritické infrastruktury. Některé americké státy navíc zavedly vlastní omezení na nákupy půdy a nemovitostí čínskými subjekty.

Obavy o bezpečnost

Silný odpor vyvolávají především investice do čistých technologií, elektromobilů a baterií. Po schválení klimatických a daňových zákonů administrativou bývalého prezidenta Bidena v roce 2022 zájem čínských firem o americký trh prudce vzrostl. Více než polovina těchto projektů se ale později zrušila nebo pozastavila.

Si na Trumpa během summitu vytasil starověké Řecko. Co je Thúkydidova past?

Jedním z nejvýraznějších případů byla plánovaná továrna na baterie pro elektromobily společnosti Gotion v Michiganu za 2,4 miliardy dolarů. Projekt nakonec skončil po protestech místních obyvatel a sérii soudních sporů.

Kontroverze vyvolávají i zdánlivě méně strategické investice. Pozornost například vzbudil nákup skladu v New Hampshire čínskou společností Nongfu Spring, která tam chtěla vybudovat stáčírnu vody. Ačkoli úřady nenašly žádné pochybení, republikánská guvernérka Kelly Ayotte následně vydala exekutivní příkazy, které mají zabránit Číně, Rusku a Íránu v nákupech půdy či přístupu k citlivým datům ve státě.

„Zahraniční rivalové ze zemí, jako je Čína, by neměli podnikat v New Hampshire,“ prohlásila Ayotteová.

A hlavně ta auta...

Velmi silná nedůvěra vůči Číně přetrvává také v americkém automobilovém průmyslu. Skupina amerických ocelářských asociací minulý měsíc vyzvala Trumpovu administrativu, aby zabránila vstupu čínských automobilek na americký trh.

„Musíte zajistit konkurenceschopnost amerického průmyslu a nepředat přístup na americký automobilový trh čínské komunistické straně,“ uvedly organizace v dopise administrativě. Varovaly rovněž před nepřijatelnými bezpečnostními riziky.

Citlivým tématem zůstává i zemědělská půda. Republikánský kongresman John Moolenaar předložil návrh zákona, který by Číně zakázal nakupovat americkou zemědělskou půdu. „Potravinová bezpečnost je otázkou národní bezpečnosti,“ citují ho New York Times.

Čína a USA by měly být partnery, shodli se Trump a Si. Americký prezident dostal varování

Navrhovaná legislativa by zároveň zpřísnila federální kontrolu investic do přístavů, telekomunikační infrastruktury a dalších strategických sektorů. Opatření by se vztahovala nejen na Čínu, ale také na Rusko, Írán a Severní Koreu.

Seznam povolených oborů

Expert na Čínu Michael Pillsbury, který spolupracuje s Trumpovou administrativou, uvedl, že vláda pracuje na seznamu bezpečných sektorů pro čínské investice. Problémem jsou především polovodiče, umělá inteligence, biotechnologie, letecký průmysl nebo kritické nerostné suroviny. „Kritéria se neustále posouvají podle toho, jak se mění technologie,“ uvedl Pillsbury.

Podle něj si Trump zároveň uvědomuje politická rizika příliš vstřícného postoje vůči Pekingu. Prezident sice údajně stojí o oznámení investic v hodnotě až jednoho bilionu dolarů, zároveň se ale snaží vyhnout otevřenému střetu s tvrdými kritiky Číny uvnitř Republikánské strany.

Administrativa se tak podle amerických představitelů soustředí hlavně na obnovení větších čínských nákupů amerických zemědělských produktů, které Peking v době obchodního napětí výrazně omezil.

Analytici upozorňují, že samotné sliby investic ještě nic neznamenají. Podle právníka Philipa Ludvigsona z kanceláře King & Spalding bude rozhodující, zda se investice skutečně uskuteční a kam budou směřovat.„Ďábel se skrývá v detailech – nejen v tom, kam investice potečou, ale také v tom, zda vůbec vzniknou,“ uzavřel Ludvigson podle amerického portálu.

Vstoupit do diskuse

České zdravotnictví je úspěšné, ale šampion přestal trénovat, shodují se experti

Nejčtenější

Botasky z Lidlu se rychle vyprodaly. Překupníci je nabízejí za vyšší cenu

Lidl limitovaná edice bot vznikla ve spolupráci s Botasem. (12. května 2026)

Limitovaná edice tenisek Lidl, které vznikly ve spolupráci se značkou Botas, vzbudila mezi zákazníky zájem. Podle řetězce pomohl s distribucí rezervační systém v aplikaci Lidl Plus, který měl...

Noblesa na českých kolejích. Jak vypadá jízda jídelním vozem z roku 1906

Vlaková souprava vedená parní lokomotivou 431.032 zvanou Ventilovka a...

Na pražské hlavní nádraží se na několik dubnových večerů vrátila noblesa starých jídelních vozů. Historický vůz Ringhoffer z roku 1906, parní lokomotiva i čtyřchodové menu nalákaly cestující, kteří...

Schillerová představila nové Dluhopisy republiky. Budou ve třech verzích

Ministryně financí Alena Schillerová představila nové Dluhopisy republiky. (14....

Ministryně financí Alena Schillerová představila nové Dluhopisy republiky. K mání budou ve třech podobách, vláda jejich zavedením plní podle ministryně svůj slib. „O české státní dluhopisy je zájem,...

Bŕýňďžôvé háľúšký šô šľánínkôú. Slovenská kauza langoš nabírá komické rozměry

Chata Zázvor v Nízkých Tatrách ukázala, jak absurdní některé úkony státní...

Provozovatel stánku s langoši ve slovenském Kvetoslavově dostal před několika dny vysokou pokutu za chybějící diakritiku na pokladním dokladu pro zákazníka. Na absurdní důvod i výši sankce, kterou na...

Čínská automobilka JAC Motors vstoupila na český trh. Míří do klíčových regionů

Luxusní sedany Maextro S800 čínské automobilky JAC Motors. (18. června 2025)

Na českém trhu začala působit další čínská značka - JAC Motors. Nabídne osm modelů od městského elektromobilu přes rodinné SUV po užitkový valník.

Trump láká čínské investice, Spojené státy jim ale stále nedůvěřují

Americký prezident Donald Trump se v Pekingu setkal se svým čínským protějškem...

Americký prezident Donald Trump se během svého druhého mandátu snaží prezentovat jako lídr, který dokáže do Spojených států přivést významné zahraniční investice. Jedním z hlavních témat jeho...

15. května 2026  15:57

Je to bianco šek na utrácení, kritizují ekonomové rozpočtovou novelu

Poslanci na schůzi Sněmovny projednají mimo jiné novelu zákona o státní...

Poslanecká sněmovna schválila rozvolnění rozpočtových pravidel. Původně měla přitom do českých zákonů promítnout jen technickou změnu v evropských pravidlech pro veřejné rozpočty. K novele se ale...

15. května 2026  14:11

Železničáři hledají projektanta pro první úsek rychlotrati z Prahy do Brna

Vizualizace terminálu vysokorychlostní tratě v Praze východ.

Správa železnic vypsala výběrové řízení na projektanta první části vysokorychlostního spojení mezi Prahou a Brnem. Konkrétně jde o úsek mezi pražskými Běchovicemi a Světlou nad Sázavou, který i při...

15. května 2026  13:50

Bŕýňďžôvé háľúšký šô šľánínkôú. Slovenská kauza langoš nabírá komické rozměry

Chata Zázvor v Nízkých Tatrách ukázala, jak absurdní některé úkony státní...

Provozovatel stánku s langoši ve slovenském Kvetoslavově dostal před několika dny vysokou pokutu za chybějící diakritiku na pokladním dokladu pro zákazníka. Na absurdní důvod i výši sankce, kterou na...

15. května 2026  11:04

iDNES Lounge: Havlíček řešil v Ostravě i ceny a krizový plán pro drahé energie

Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček na setkání iDNES Lounge v Ostravě....

Krizový plán pro případ dalšího růstu cen energií a pohonných hmot, dopady současné nejistoty na český průmysl i nedostatek kvalifikovaných pracovníků. Taková byla hlavní témata setkání iDNES Lounge...

15. května 2026  10:53

Registrační značky i doklady k vozidlům do výdejních boxů, chce ministerstvo

ilustrační snímek

Ještě před nedávnem byly výdejní boxy především symbolem rozmachu e-shopů. Dnes se z nich ale stává infrastruktura, kterou využívá i stát. Nejnověji to ukázalo Ministerstvo dopravy, které oznámilo,...

15. května 2026  7:41

Diskontní boom naráží na limity. Zákazník má jen jednu peněženku, říká šéf KiKu

Premium
Martin Šatný, šéf českého diskontního řetězce KiK (22. dubna 2026)

Německá mateřská společnost diskontního řetězce KiK oznámila, že ve své domovské zemi uzavře stovky prodejen. Rozhodnutí vyvolalo otázky, zda podobný scénář nehrozí i v Česku. „Náš trh se vyvíjí...

15. května 2026

Kalamita polevila, hrabošů ubývá. Rozhoz jedu na hlodavce na polích letos nebude

Vítěz v kategorii původních druhů, hraboš vodní, RSPB Fowlmere, Cambridgeshire....

Po tlaku veřejnosti letos nebude povolen rozhoz jedu na hlodavce na polích. Ministerstvo zemědělství nejdřív před několika měsíci zveřejnilo kvůli kalamitnímu stavu hrabošů tento záměr, v minulém...

15. května 2026

První podobná dohoda za poslední desetiletí. Čína od USA koupí 200 boeingů

Si Ťin-pching na jednání se svým americkým protějškem Donaldem Trumpem v...

Čína se zavázala, že koupí 200 letadel od amerického výrobce Boeing. Oznámil to ve čtvrtek americký prezident Donald Trump v rozhovoru s televizí Fox News po setkání se svým čínským protějškem Si...

14. května 2026  20:07

Černý scénář nehrozí. Evropské aerolinky uklidňují obavy z nedostatku paliva

Piloti Lufthansy zahájili dvoudenní stávku v rámci sporu o důchody. (12. března...

Válka na Blízkém východě negativně ovlivnila dodávky leteckého paliva po celém světě. Aerolinky, cestovní kanceláře i letiště v Evropě ale situaci uklidňují. Přestože je letecké palivo nyní zhruba...

14. května 2026  19:30

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Unikátní vlakotramvaj LENKA dorazila na trať Kopidlnka. Má za sebou první úsek bez pomoci

Zbrusu nová vlakotramvaj od společnosti AŽD Praha urazila cestu z Brna až na...

Projekt, který mnozí považovali za aprílový žert, nabírá reálné obrysy. Technologická společnost AŽD dokončila přesun svého unikátního vozidla LENKA (Lehké Elektrické Nabíjecí Kolejové vozidlo AŽD)...

14. května 2026  18:52

Písek mizí rychleji, než vzniká. Jeho těžba ohrožuje ostrovy i celé ekosystémy

Plavidlo těžící písek z mořského dna (26. listopadu 2021)

Písek je nejvíce těženým pevným materiálem na světě. Jeho spotřeba kvůli stavbám, průmyslu a rozšiřování měst však převyšuje jeho přirozenou obnovu. Následky dopadají především na pobřeží, mořské...

14. května 2026  18:30

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.