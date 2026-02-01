Teplota v laboratoři společnosti Aker Arctic Technology v Helsinkách je pod nulou, ale model ledoborce si úspěšně razí cestu sedmdesát metrů dlouhou nádrží. Právě se testuje možný nový přírůstek finské flotily.
„Je zásadní, aby měl ledoborec dostatečnou pevnost konstrukce a výkonný motor,“ uvedla pro BBC inženýrka Riikka Matalaová. „Tvar plavidla je také velmi důležitý. Trup musí mít takový tvar, aby led lámal ohýbáním dolů,“ dodává Mika Hovilainen, generální ředitel společnosti společnosti Aker Arctic Technology.
Finsko je považováno za světového lídra v oblasti ledoborců. Zdejší firmy navrhly 80 procent všech lodí, které jsou v současnosti v provozu. „Je to úspěch z nutnosti,“ vysvětluje Maunu Visuri, prezident a generální ředitel finské státní společnosti Arctia. Finsko je podle něj jedinou zemí na světě, kde v zimě mohou zamrznout všechny přístavy, což je problém, protože 97 procent veškerého zboží se sem přiváží právě po moři.
V nejchladnějších měsících proto ledoborce udržují přístavy průjezdné a někdy doprovázejí i velké nákladní lodě.
Klimatická krize ale splavnost Severního ledového oceánu v posledních letech zlepšila, čímž se otevírá obchodní cesta z Asie do Evropy. Buď nad Ruskem, nebo severně od Aljašky, kanadské pevniny a Grónska. Přístupnější jsou i arktická ropná a plynová ložiska.
Právě proto Donald Trump v říjnu oznámil, že ve Finsku objednal čtyři plavidla pro americkou pobřežní stráž a dalších sedm má být podle severských návrhů postaveno přímo ve Spojených státech. Tyto lodě nazývá Arctic Security Cutters neboli arktické bezpečnostní čluny. „Kupujeme nejlepší ledoborce na světě,“ nechal se tehdy slyšet.
Podle amerického práva ale všechny lodě námořnictva a pobřežní stráže musí být vyrobeny v USA. Prezident ovšem z důvodu „agresivních vojenských postojů a ekonomických zásahů zahraničních protivníků“ od tohoto požadavku upustil. První zakázky Američané přidělili koncem loňského prosince.
Dva modely postaví ve své loděnici finská společnost Rauma Marine Constructions, první z nich má být hotový v roce 2028. Další čtyři vzniknou v Louisianě, přičemž všech šest plavidel vzejde z návrhů Aker Arctic Technology ve spolupráci s kanadskou firmou Seaspan.
Omezené prostředky znamenají problém
Spojené státy mají v současnosti pouze tři ledoborce a objednávkou se tak snaží dohnat Rusko. To má v současnosti přibližně čtyřicet takových lodí, z toho osm na jaderný pohon. Čína vlastní přibližně pět plavidel schopných provozu v arktických vodách, ale žádné z nich nesplňuje kritéria ledoborce.
„Omezené možnosti, jak případně reagovat, se pro USA stávají problémem,“ myslí si výzkumná pracovnice dánského institutu mezinárodních studií Lin Mortensgaard. „Bez ohledu na to, kolik letadlových lodí máte a jak moc je používáte k vyhrožování státům, nemůžete se s nimi plavit do centrální části Severního ledového oceánu.“
Loděnice Helsinki Shipyard se nachází v přístavu hlavního města. Právě zde vznikla polovina ledoborců celého světa. Dnes ji vlastní kanadská společnost Davie, která chce získat další zakázky na zbylá plavidla. „Geopolitická situace se změnila,“ říká generální ředitel loděnice Kim Salmi. „Naším východním sousedem je Rusko, které buduje novou flotilu, Čína buduje svoji flotilu a Severní Amerika se západními spojenci se snaží síly vyvážit.“
Uvnitř obrovského hangáru zrovna dělníci řežou a svařují ocel pro arktické plavidlo Polarmax určené pro kanadskou pobřežní stráž. Práce jim jde překvapivě rychle, což dokazuje i fakt, že stavba jedné lodi trvá dva a půl až tři roky. „Děláme to už přes 100 let. Máme zajeté designéry, provozovatele i stavitele. Proto je Finsko králem ledoborců,“ uzavírá Maunu Visuri ze společnosti Arctia.