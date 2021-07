Stavitel chce prodat Trumpovu zeď na hranici s Mexikem. Vyšla na 650 milionů

Asi pět kilometrů dlouhý plot podél řeky Rio Grande na jihozápadě Severní Ameriky vybudoval americký občan Tommy Fisher. Stojí kousek od města McAllen ve státě Texas, kde žije necelých 150 000 lidí. Skládá se z 15 000 více než pět metrů vysokých šedých sloupků, které jsou rozmístěné jen zhruba 100 centimetrů od sebe. Informoval o tom portál Bloomberg.

Tommy Fisher dlouhá léta snil o vybudování nějaké převratné infrastruktury. Jakmile se před lety stal prezidentem USA Donald Trump, vycítil svou šanci. Trump totiž usiloval o vybudování několik stovek kilometrů dlouhé zdi na jihu země. „Pokud by byl tento projekt dokončen, nikdy by se na něj nezapomnělo. Je to podobné jako s přehradou Hoover Dam, která byla ve své době největší přehradou a nejvýkonnější vodní elektrárnou na světě a každý o ní ví,“ řekl Fisher v rozhovoru pro deník Bloomberg.

Svou soukromou zeď za několik milionů dolarů dokončil v loňském roce. Nyní se však snaží své dílo prodat, což nemusí být zrovna lehký úkol. Současný americký prezident Joe Biden totiž budování Trumpovy zdi zastavil.

V roce 2019 dostala stavitelova společnost Fisher Industries dotaci 6,9 milionu dolarů (asi 150 milionů korun) na vybudování prvního půlmílového úseku zdi od společnosti We Build the Wall. Ta se snažila finančně podpořit úsilí některých amerických občanů na výstavbu takové zdi. Na konci roku 2019 začal Fisher stavět druhý úsek a na něj získal další dotaci, tentokrát ve výši 1,5 milionu dolarů, tedy asi 33 milionů korun.

S organizací We Build the Wall se však stavitel během stavby rozešel a ve stavbě pokračoval sám. Jeho náklady se však vyšplhaly až na třicet milionů dolarů. Oproti odhadům to byl až dvacetinásobek původně celkové zamýšlené částky.

Fisherův projekt byl v minulosti terčem velké kritiky. Problém s jeho zdí měly zejména enviromentální skupiny, podle kterých je postavena příliš blízko řeky a mohla by potenciálně zhoršit průběh a dopady případných záplav. Kvůli tomu se některé organizace, jako třeba National Butterfly Center, obrátily na soud. Kritici často naráží i na nevhodný design a celkovou konstrukci plotu.