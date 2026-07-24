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Trump hrozí EU kvůli pokutě pro Google. Její postup označil za okrádání USA

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  21:39
Turnberry, Skotsko. Americký prezident Donald Trump a předsedkyně EK Ursula von...

Turnberry, Skotsko. Americký prezident Donald Trump a předsedkyně EK Ursula von der Leyenová oznámili uzavření celní dohody. (27. července 2025) | foto: Evelyn HocksteinReuters

Google logo. (1. října 2022)
Americký prezident Donald Trump se setkal s generálním tajemníkem NATO Markem...
Oslavy k 250. výročí nezávislosti Spojených států (5.července 2026)
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Donald Trump ostře kritizoval Evropskou unii kvůli pokutě, kterou uložila společnosti Google. Její praktiky označil za okrádání a oznámil, že Spojené státy zahájí vyšetřování jejího postupu vůči americkým firmám. Za toto „nelegální a vysoce neetické jednání“ podle něj EU zaplatí vysokou cenu. Pokuty mají být zcela zrušeny a Spojené státy zároveň zvažují i zavedení výrazných cel.

„Okamžitě zahájíme vyšetřování podle paragrafu 301 kvůli praktikám ‚okrádání‘ amerických společností, a tím pádem i amerických daňových poplatníků“ napsal Trump na své sociální síti s odkazem na americký obchodní zákon z roku 1974.

Google dostal od Evropské komise pokutu 890 milionů eur. Zvýhodňoval vlastní služby

Evropská komise ve čtvrtek udělila společnosti Google pokutu 890 milionů eur (21,5 miliardy Kč) za porušení unijního nařízení o digitálních trzích (DMA), které je zaměřené na omezení vlivu velkých technologických firem.

Brusel dlouhodobě tvrdí, že digitální giganti zneužívají své dominantní postavení na trhu.

Vyšetřování podle paragrafu 301 umožňuje Spojeným státům reagovat na praktiky zahraničních zemí, které Washington považuje za nespravedlivé nebo poškozující americký obchod.

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Trump hrozí EU kvůli pokutě pro Google. Její postup označil za okrádání USA

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