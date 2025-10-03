Trump škrtl podporu zelených projektů. Hlavně v demokratických baštách

  13:28
Trumpova administrativa zrušila v USA federální podporu 223 projektů v oblasti obnovitelných zdrojů. Jde o další krok amerického prezidenta, který podkopává snahy o snížení emisí uhlíku a řešení klimatické krize. Celkem prezident odepsal projekty za 7,56 miliardy amerických dolarů, což je v přepočtu asi 160 miliard korun.

Americký prezident Donald hovoří před vysokými vojenskými vůdci na základně námořní pěchoty Quantico ve Virginii. (30. září 2025) | foto: Kevin LamarqueReuters

Trump se už od opětovného vstupu do Bílého domu snaží zvrátit „zelená“ rozhodnutí svého předchůdce Bidena. Místo toho podporuje sektor s fosilními palivy včetně výraznější těžby ropy, zemního plynu i uhlí. Poslední odepsané projekty v oblasti čisté energie se však nejvíce dotknou především států, v nichž mají dlouhodobě výraznější podporu demokraté, píše portál The Washington Post.

Na nižší podporu z federálního rozpočtu se musí připravit Kalifornie, Minnesota či Nové Mexiko. Americké ministerstvo pro energetiku k tomu uvedlo, že zrušené projekty by Spojené státy nikam neposunuly. Údajně nebyly přínosné pro energetiku a ani z ekonomického pohledu nebyly životaschopné.

Konec větrníků v USA. Trump stopl téměř hotový projekt, akcie dánské firmy padají

Řada republikánských politiků s krokem vyjádřila souhlas, a to včetně blízkých spolupracovníků Donalda Trumpa. „Šlo o zelený podvod levice na úkor amerických daňových poplatníků,“ uvedl v reakci šéf Úřadu pro správu a rozpočet USA Russell Vought.

Kalifornie přijde o obří vodíkový projekt

Mezi konkrétní zrušené projekty se řadí kupříkladu státní subvence ve výši 1,2 miliardy amerických dolarů pro záměr s názvem ARCHES H2. Ten cílil na rozvoj vodíkového průmyslu v Kalifornii a podle odhadů mělo být díky němu vytvořeno více než 200 tisíc pracovních míst.

I proto kalifornský guvernér Gavin Newsom rozhodnutí amerického prezidenta a jeho týmu silně zkritizoval a projekt hájil. „Čistý vodík v Kalifornii má své místo. Může přinést desítky tisíc pracovních míst a ušetřit miliardy dolarů na nákladech v oblasti zdraví,“ uvedl ve svém prohlášení.

Obnovitelné zdroje v USA loni lámaly rekordy. Jejich budoucnost je teď nejistá

Obdobně dopadla původně slíbená federální podpora na rozvoj bateriových úložišť a modernizaci energetické sítě v Novém Mexiku za 15 milionů amerických dolarů anebo třeba záměr v podobě budování nových větrných a solárních kapacit ve státu Minnesota ve výši 400 milionů dolarů.

„Trumpova administrativa rozehrává politické hry. Ruší přitom projekty, které měly být zárukou dostupné energie, nižších nákladů i spolehlivosti,“ podotýká Zealan Hoover, který byl jedním z poradců prezidenta Bidena.

Na Trumpovo rozhodnutí doplatí státy

Za své vzaly třeba i plány na výstavbu největší solární farmy v Pensylvánii na místě již vysloužilého uhelného dolu či projekt bateriového úložiště pro dětskou nemocnici v Kalifornii.

V USA končí dotace na solární panely. Sektoru to paradoxně pomůže, soudí odborníci

Konkrétně by o federální podporu měly přijít projekty v celkem 17 státech, které vedou demokraté. Kromě těch již zmíněných má jít také třeba o Oregon, Maryland či New York. Na druhé straně Trump svým rozhodnutím zasáhl i některé „republikánské státy“. Mělo by jich být celkem sedm a řadit se mezi ně má třeba Florida, Tennessee či Iowa, uzavírá The Washington Post.

Letiště Praha plánuje Airport City: ve hře je i národní fotbalový stadion

Konec značky po 70 letech. Sazka se přejmenuje, změní i logo

Loterijní společnost Sazka se přejmenuje na Allwyn, napsaly Hospodářské noviny. Nové jméno začne používat od konce ledna 2026. Některé jednotlivé hry si však svá jména zachovají. Mateřskou...

Šunek z prasátek máme plnou půdu, láká pivovarník na český pršut do Bohdanče

Když návštěvník vejde do minipivovarské hospůdky v Bohdanči na Kutnohorsku, zasáhne ho vůně sušeného masa. U stropu po celém šenku visí šunky s malými tácky pod sebou, aby při dosušování nekapal na...

Co je Allwyn? Druhý nejbohatší Čech posílá jméno Sazka do historie

Druhý nejbohatší Čech současnosti Karel Komárek pošle slavnou a zavedenou značku do historie. Největší loterijní společnost Sazka, kterou vlastní, převezme název celé jeho mezinárodní skupiny Allwyn....

Jízda v oblacích přes 600 metrů nad řekou: Čína otevřela nejvyšší most světa

Nejvyšší most na světě se v neděli otevřel v Číně pro dopravu. Byla tak završená tříletá inženýrská práce. Most Huajiang Grand Canyon se tyčí 625 metrů nad řekou a rozlehlou soutěskou v provincii...

Zalando zpřísňuje pravidla pro vracení zboží. E-shop může účet zablokovat i na rok

Evropský módní gigant Zalando zavádí nová opatření proti nadměrnému vracení zboží. Společnost tím chce zvýšit transparentnost objednávek a podpořit udržitelnější nakupování. V centru její pozornosti...

3. října 2025  13:28

Japonsko čelí nedostatku piva. Kybernetický útok paralyzoval největšího výrobce

Maloobchodníci v Japonsku varují zákazníky před možným nedostatkem piva značky Asahi. Výrobu a distribuci pivovaru totiž ochromil rozsáhlý kybernetický útok. Výrobce nemá žádný časový plán, kdy bude...

3. října 2025  11:24

Druhou část metra D má opět stavět Subterra. Dopravní podnik ji vybral už potřetí

Pražský dopravní podnik (DPP) znovu vyhodnotil tendr na stavbu druhé části metra D a už potřetí vybral sdružení vedené firmou Subterra s cenou zhruba 30 miliard korun bez DPH. Dnes o tom informoval...

3. října 2025  10:50

Poprvé na 200 kilometrů v hodině. Škoda testuje vlaky pro trať z Prahy do Plzně

Nové vlakové soupravy, které budou cestující po roce 2028 vozit na tratích z Prahy do Plzně a dále do Chebu nebo do Klatov, prochází sérií aerodynamických testů. Ve výzkumném ústavu VZLU Aerospace v...

3. října 2025  9:59

Paradox Číny. Veze se na zelené vlně, zároveň však staví nové uhelné elektrárny

Premium

Co do instalace solárních a větrných elektráren se Čína stala světovým lídrem. Nicméně v oblasti snižování emisí CO2 čelí výzvám kvůli pokračujícímu růstu spotřeby energie a závislosti na uhlí....

3. října 2025

Monitoring eroze půdy se nejspíš moc nezlepší, pravidla se stále mění

Ačkoliv ministr zemědělství Marek Výborný opakovaně uvádí, že v monitoringu eroze končí jenom zlomek případů, vyhláška, kterou připravil Státní pozemkový úřad (SPÚ), příliš změn nepřinese. I nadále...

3. října 2025

AZ Energies nezvládá plnit závazky a končí. Dodává energie do 2800 odběrných míst

Dodavatel energií AZ Energies, který má zhruba 2800 odběrných míst u elektřiny a plynu, končí. Zákazníkům rozesílá e-maily s informací, že jim přestane dodávat elektřinu či plyn během několika dní....

2. října 2025  21:09

Západ pokukuje po čínském pracovním modelu 996. Recept na vyhoření, varují odborníci

Některé americké a britské firmy zejména v technologickém sektoru začínají přistupovat na původně čínský pracovní model známý pod označením 996. Odborníci ale varují, že jde o zaručený recept na...

2. října 2025

Shein otevře kamenné obchody v Paříži. Nedostatek respektu, namítají kritici

Asijský internetový prodejce rychlé módy Shein otevře v listopadu svůj první stálý kamenných obchod. Bude v Paříži v obchodním domě BHV Marais. Následovat má dalších pět obchodů v obchodních domech...

2. října 2025

Evropská unie plánuje výrazně zpřísnit dovoz oceli. Výrobci kroku tleskají

Evropská unie plánuje, že zpřísní dovoz oceli. Návrh Evropské komise počítá se zvýšením cel z 25 na 50 procenta a zároveň se snížením kvót na dovoz této suroviny zhruba o polovinu. EU chce tímto...

2. října 2025  16:22

Walmart reaguje na tlak nové administrativy. Skončí se syntetickými barvivy

Společnost Walmart plánuje do ledna 2027 odstranit syntetická barviva z potravinářských výrobků svých privátních značek ve Spojených státech. Připojuje se tak k dalším společnostem, které učinily...

2. října 2025  13:37

Penta koupila pozemky na Nákladovém nádraží Žižkov, postaví na nich 530 bytů

Společnost Penta Real Estate koupila od Českých drah za 731 milionů korun pozemky v severní části areálu pražského Nákladového nádraží Žižkov. Na ploše 40 tisíc metrů čtverečních postaví 530 bytů,...

2. října 2025  11:17

