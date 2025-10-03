Trump se už od opětovného vstupu do Bílého domu snaží zvrátit „zelená“ rozhodnutí svého předchůdce Bidena. Místo toho podporuje sektor s fosilními palivy včetně výraznější těžby ropy, zemního plynu i uhlí. Poslední odepsané projekty v oblasti čisté energie se však nejvíce dotknou především států, v nichž mají dlouhodobě výraznější podporu demokraté, píše portál The Washington Post.
Na nižší podporu z federálního rozpočtu se musí připravit Kalifornie, Minnesota či Nové Mexiko. Americké ministerstvo pro energetiku k tomu uvedlo, že zrušené projekty by Spojené státy nikam neposunuly. Údajně nebyly přínosné pro energetiku a ani z ekonomického pohledu nebyly životaschopné.
Řada republikánských politiků s krokem vyjádřila souhlas, a to včetně blízkých spolupracovníků Donalda Trumpa. „Šlo o zelený podvod levice na úkor amerických daňových poplatníků,“ uvedl v reakci šéf Úřadu pro správu a rozpočet USA Russell Vought.
Kalifornie přijde o obří vodíkový projekt
Mezi konkrétní zrušené projekty se řadí kupříkladu státní subvence ve výši 1,2 miliardy amerických dolarů pro záměr s názvem ARCHES H2. Ten cílil na rozvoj vodíkového průmyslu v Kalifornii a podle odhadů mělo být díky němu vytvořeno více než 200 tisíc pracovních míst.
I proto kalifornský guvernér Gavin Newsom rozhodnutí amerického prezidenta a jeho týmu silně zkritizoval a projekt hájil. „Čistý vodík v Kalifornii má své místo. Může přinést desítky tisíc pracovních míst a ušetřit miliardy dolarů na nákladech v oblasti zdraví,“ uvedl ve svém prohlášení.
Obdobně dopadla původně slíbená federální podpora na rozvoj bateriových úložišť a modernizaci energetické sítě v Novém Mexiku za 15 milionů amerických dolarů anebo třeba záměr v podobě budování nových větrných a solárních kapacit ve státu Minnesota ve výši 400 milionů dolarů.
„Trumpova administrativa rozehrává politické hry. Ruší přitom projekty, které měly být zárukou dostupné energie, nižších nákladů i spolehlivosti,“ podotýká Zealan Hoover, který byl jedním z poradců prezidenta Bidena.
Na Trumpovo rozhodnutí doplatí státy
Za své vzaly třeba i plány na výstavbu největší solární farmy v Pensylvánii na místě již vysloužilého uhelného dolu či projekt bateriového úložiště pro dětskou nemocnici v Kalifornii.
Konkrétně by o federální podporu měly přijít projekty v celkem 17 státech, které vedou demokraté. Kromě těch již zmíněných má jít také třeba o Oregon, Maryland či New York. Na druhé straně Trump svým rozhodnutím zasáhl i některé „republikánské státy“. Mělo by jich být celkem sedm a řadit se mezi ně má třeba Florida, Tennessee či Iowa, uzavírá The Washington Post.