Pětipokojový dům ležící v klidné a zelené části Jamaica Estates v New Yorku nechal v roce 1940 postavit Trumpův otec Fred. Malý Donald zde žil do svých čtyř let, než se rodina přestěhovala do větší rezidence nedaleko odtud.
|
Bohatí dál bohatnou, chudí se dlouho neměli hůře. Jak chutná americká realita
V následujících desetiletích se nemovitost několikrát opakovaně prodávala. Dlouhou dobu však zůstávala opuštěná a chátrala. Poslední majitel ji koupil letos v únoru za 835 tisíc dolarů a během osmi měsíců ji kompletně zrekonstruoval – za přibližně půl milionu dolarů, píše portál The Wall Street Journal.
Nová dispozice zachovala původní cihlovou a omítkovou fasádu, ale v interiéru nezůstal kámen na kameni. Dům nyní nabízí chytré zámky, moderní koupelny s „inteligentními“ toaletami a dokonce verandu s výhledem do zahrady.
|
Prodej rodného domu Donalda Trumpa: luxusní rezidence to není
Čtvrť Jamaica Estates patří mezi nejbohatší oblasti newyorského Queensu. Domy zde běžně stojí přes tři miliony dolarů. Letos se tu prodal i šestipokojový dům o rozloze 420 metrů čtverečních za čtyři miliony.
Koupě těsně před prvním Trumpovým triumfem
Dům v minulosti přitahoval pozornost především díky jeho někdejšímu nájemci. V roce 2016 jej podnikatel Michael Davis koupil za 1,39 milionu dolarů jen pár hodin předtím, než Trump poprvé zvítězil v prezidentské volbě. O několik měsíců později jej prodal čínskému investorovi za 2,14 milionu dolarů – tedy s výrazným ziskem.
|
Prodej rodného domu Donalda Trumpa: luxusní rezidence to není
Davis pak dům krátce pronajímal na Airbnb za zhruba 800 dolarů za noc. Interiér proto zaplnil sbírkou Trumpových memorabilií od kartonové postavy prezidenta až po nápis upozorňující, že „v této ložnici byl Donald J. Trump pravděpodobně počat“.
„Jediná kniha, kterou jste v domě našli, byla The Art of the Deal,“ zavzpomínal Davis. Jeho experiment s pronájmem však skončil, když si dům na týden pronajala charitativní organizace Oxfam a pozvala do něj uprchlíky, aby upozornila na migrační krizi.
|
Lepší, než se čekalo. Evropským firmám se v Americe navzdory clům daří
Po těchto peripetiích dům chátral, až se jej ujal současný vlastník Lin. „Dům byl neobyvatelný. Nešlo tam zapnout vodu ani elektřinu, všechno bylo zplesnivělé,“ popsal developer. Po náročné obnově nyní doufá, že se najde kupec, jehož zaujme historie i atmosféra místa.
„Politika v tom roli nehraje,“ tvrdí Lin. „Ale je to dům, kde žil americký prezident – a to samo o sobě má svou hodnotu,“ uzavřel podle amerického portálu.