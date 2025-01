Nadšení z vítězství Trumpa se vytrácí. Americké akcie jsou na sestupné vlně

Vítězství Donalda Trumpa v loňských volbách přineslo americkým akciovým trhům novou sílu. Mezi 5. listopadem a 6. prosincem se index S&P 500 zhodnotil o 5,3 procenta, čímž se dostal na nová historická maxima. Od té doby se ale americkým akciím příliš nedaří a za poslední měsíc se index S&P 500 propadl o 4 procenta.

Agentura Bloomberg píše, že příčin je hned několik. Řada investorů se domnívá, že ocenění amerických akcií je v kontextu doby až příliš silné. Zároveň čím dál více rostou obavy z restriktivně pojaté monetární politiky americké centrální banky. Kvůli přetrvávající vyšší inflaci totiž hrozí, že FED bude své úrokové sazby snižovat pomaleji, než se ještě před pár týdny zdálo.

Obavy způsobuje i Trumpova imigrační politika

Investoři si ale všímají i možných důsledků politiky Donalda Trumpa. Ten totiž opakovaně hovoří o clech, která vůči zbytku světa plánuje uvalit. S novým politickým průvanem souvisí i uvažované masové odchody mnoha pracovníků, kteří nemají v pořádku pracovní povolení. Právě jejich odchod by totiž mohl velmi negativně zamávat s americkým trhem práce a mimo jiné jde i o další výrazný inflační faktor.

„Vidíme, že původně značná očekávání trhu narážejí na realitu,“ říká analytik a stratég Michael O’Rourke ze společnosti JonesTrading s tím, že skutečné provedení předvolebních slibů v praxi je náročným procesem.

Nepříliš ideální situace na americkém akciovém trhu se začíná podepisovat i do trhu s dluhopisy. Výnosy dvacetiletých amerických státních dluhopisů totiž momentálně přesahují pětiprocentní hranici. Výnos desetiletých amerických dluhopisů dosahují nejvyšších hodnot od konce roku 2023.

Ekonomové před optimismem varují dlouhodobě

Donald Trump zpět do Bílého domu oficiálně zamíří již za několik dnů. Vstoupí ale do něj s úplně jinak naladěným trhem než v roce 2017. Úrokové sazby byly tehdy výrazně nižší a výnosy desetiletých dluhopisů tehdy dosahovaly na úroveň 2,47 %. Dnes jsou o více než 2,3 procentního bodu vyšší. Trumpovi do karet příliš nebude hrát nejspíš ani centrální banka, která neplánuje v blízké době nějak výrazně snižovat úrokové míry.

Řada investorů sice cení Trumpovy deregulační plány a vize, které se týkají snížení daňové zátěže. Ekonomové ale říkají, že jeho návrhy, které se týkají cel a imigrace, mohou držet úrokové sazby na vyšších úrovních déle, než se mnoho investorů i celá Wall Street aktuálně domnívá.

To v půlce listopadu částečně potvrdil i šéf americké centrální banky Jerome Powell, který řekl, že nevidí na obzoru nějaké výraznější signály, které by banku přiměly nějak výrazně spěchat s redukcí úrokových sazeb.

„Nejistota ohledně měnové politiky je dnes vysoká a tyto trendy pravděpodobně budou minimálně ještě několik měsíc přetrvávat. Nastupující Trumpova administrativa totiž výrazně zamává s fiskální i celní politikou USA,“ uzavřel pro agenturu Bloomberg analytik Dennis DeBusschere.