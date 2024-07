Trump slíbil, že se USA stanou bitcoinovou velmocí. I díky fosilní energii

Osmasedmdesátiletý politik během svého projevu na konferenci Bitcoin 2024 hovořil o třech důležitých krocích, které by podle něj měly vést k tomu, aby se povedlo ze Spojených států amerických vytvořit bitcoinovou velmoc. Jeden z nich se týkal i elektrické energie, píše server CNBC.

„Pro těžbu bitcoinu i pro rozvoj umělé inteligence bude potřeba výrazně více elektřiny, než kolik se Spojeným státům daří momentálně generovat. K vytvoření dostatečného množství levné elektrické energie budeme používat tak ohromné množství fosilních paliv, až budete prosit, ať je levné elektřiny méně,“ řekl během konference Donald Trump.

Přitom ještě v roce 2019 Trump o bitcoinu i dalších kryptoměnách hovořil velmi nelichotivě. Tehdy byl názoru, že tato aktiva mohou usnadňovat obchod s drogami i dalším nelegálním zbožím. „Nejsem fanoušek bitcoinu ani jiných kryptoměn. Nemůžu je považovat za peníze. Jejich hodnota je velmi kolísavá,“ říkal Trump ještě v roce 2019. O dva roky později dokonce bitcoin označil za podvod.

Rozporuplná reakce investorů

Možná i proto investoři nevzali jeho momentální slova příliš vážně, neboť bitcoin během neděle vůči americkému dolaru oslaboval. Během samotného Trumpova vystoupení bitcoin dokonce oslabil na zhruba 67 tisíc amerických dolarů. V pondělí dopoledne však většinu nedělních ztrát smazal a jeho cena stoupla o 1,9 % na 69 548 dolarů (1 630 272 korun).

Trump ve svém víkendovém projevu na bitcoinové konferenci dále slíbil, že za jeho vlády si Spojené státy americké ponechají více než 200 tisíc bitcoinů, které tamní úřady v minulých letech zabavily v rámci trestních řízení. Většina z těchto kryptoměn by se podle Trumpa měla zároveň stát základem pro vytvoření takzvaných národních strategických bitcoinových rezerv.

Trump zároveň ve svém víkendovém projevu předpověděl bitcoinu velkou budoucnost a zdůraznil, že bitcoin americký dolar neohrožuje. „Celková tržní kapitalizace bitcoinu jednoho dne pravděpodobně překoná i zlato. I proto chci, aby Spojené státy dominovaly. Když nebudeme kryptovelmocí my, může se jí stát Čína,“ dodal Donald Trump. Při pohledu do aktuálních cen bitcoinu i zlata by to znamenalo, že by kurz bitcoinu musel oproti současným hodnotám stoupnout asi patnáctinásobně.