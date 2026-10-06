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Američané si budou moct koupit daňově zvýhodněný diesel, rozhodl Trump

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  7:26
Uvolněním strategických zásob ropy Bidenova administrativa reagovala na stále...

Uvolněním strategických zásob ropy Bidenova administrativa reagovala na stále se zvyšující ceny benzinu v USA. (1. dubna 2022) | foto: Profimedia.cz

Čerpací stanice v kalifornském Carlsbadu (2. srpna 2023)
Čerpací stanice řetězce Terrible’s na Sunset Road v Las Vegas (18. září 2026)
Čerpací stanice Chevron na Eastern Avenue v Las Vegas. (18. září 2026)
Ceny pohonných hmot na „totemu“ čerpací stanici v Riverwoods ve státě Illinois...
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Americký prezident Donald Trump podepsal exekutivní nařízení, kterým rozšířil přístup k daňově zvýhodněnému dieselu. V noci na dnešek o tom informovala agentura Reuters, podle které si toto zvýhodněné palivo, které bylo určeno pro zemědělské či stavební stroje, bude moci koupit kdokoli.Takzvaný červeně zbarvený diesel byl dosud určen pro použití mimo běžnou silniční dopravu.

Reuters uvedl, že tento typ pohonných hmot je chemicky prakticky identický s běžným dieselem a že červená barva slouží jako odlišení toho, že palivo nepodléhá silničním daním. Používání červeného dieselu k běžnému provozu na silnicích je považováno za daňový únik, což může vést k vysokým pokutám.

Trump: Ceny benzinu nežene nahoru válka s Íránem, ale ukrajinské údery na rafinerie

Ceny pohonných hmot v USA dosahují rekordů. V září přesáhla cena za galon 6,5 dolaru (142 Kč). Galon je zhruba 3,8 litru. Důvodem růstu cen jsou mimo jiné americká válka proti Íránu, která narušila vývoz ropy ze zemí Perského zálivu, a také ukrajinské údery na ruské rafinerie. Ukrajina útoky podniká v sebeobraně, od února 2022 vzdoruje ruské invazi.

Bílý dům už koncem září uváděl, že zvažuje jako úlevu rozvolnit pravidla pro použití zmíněného červeného dieselu. Analytici tehdy podle Reuters uváděli, že takové opatření by jen málo přispělo k řešení problému s klesající nabídkou, což vyhnalo ceny do rekordních úrovní.

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