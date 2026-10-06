Reuters uvedl, že tento typ pohonných hmot je chemicky prakticky identický s běžným dieselem a že červená barva slouží jako odlišení toho, že palivo nepodléhá silničním daním. Používání červeného dieselu k běžnému provozu na silnicích je považováno za daňový únik, což může vést k vysokým pokutám.
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Trump: Ceny benzinu nežene nahoru válka s Íránem, ale ukrajinské údery na rafinerie
Ceny pohonných hmot v USA dosahují rekordů. V září přesáhla cena za galon 6,5 dolaru (142 Kč). Galon je zhruba 3,8 litru. Důvodem růstu cen jsou mimo jiné americká válka proti Íránu, která narušila vývoz ropy ze zemí Perského zálivu, a také ukrajinské údery na ruské rafinerie. Ukrajina útoky podniká v sebeobraně, od února 2022 vzdoruje ruské invazi.
Bílý dům už koncem září uváděl, že zvažuje jako úlevu rozvolnit pravidla pro použití zmíněného červeného dieselu. Analytici tehdy podle Reuters uváděli, že takové opatření by jen málo přispělo k řešení problému s klesající nabídkou, což vyhnalo ceny do rekordních úrovní.