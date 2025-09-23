Konec levných nákupů. Trump zakázal íránským diplomatům luxusní zboží

Tomáš Ratner
  20:04
Skončila zřejmě doba, kdy si íránští diplomaté mohli ve velkém nakupovat zboží nedostupné doma a posílat ho do ekonomicky izolovaného Íránu. Administrativa Donalda Trumpa zakázala Íráncům nakupovat ve velkoobchodech typu Costco bez zvláštního povolení. Stejně přísná pravidla platí i pro luxusní zboží v hodnotě nad tisíc dolarů. Palestincům odepřela víza pro přicestování na Valné shromáždění OSN.
Íránským diplomatům a jejich rodinám od září končí členství ve velkoobchodních řetězcích. Udělovány budou nově s předchozím souhlasem amerického ministerstva zahraničí. Omezení se týká populárních obchodů Costco, Sam’s Club nebo BJ’s Wholesale Club.

Rozhodnutí podepsal 16. a 18. září. šéf Úřadu pro zahraniční mise Clifton Seagroves. Ten označil tato členství za benefit, který vyžaduje vládní schválení. Týká všech íránských diplomatů působících celoročně při OSN v New Yorku, nejen těch, kteří přijíždějí na právě probíhajícím Valné shromáždění.

Trumpovi v OSN vypadlo čtecí zařízení. Evropa jde kvůli migrantům do pekla, řekl

Pro Íránce to znamená konec výhodné éry. Velkoobchody byly mezi nimi mimořádně oblíbené. Umožňovaly jim nakupovat ve velkém množství zboží, které není v jejich ekonomicky izolované vlasti dostupné, za relativně nízké ceny a posílat ho domů.

„Nedovolíme, aby si klerikální elity íránského režimu užívaly nákupní horečky v New Yorku, zatímco íránský lid snáší chudobu, rozpadající se infrastrukturu a zoufalý nedostatek vody a elektřiny,“ zdůvodnil krok tiskový mluvčí ministerstva Tommy Pigott.

Blok Čína–Indie–Rusko se postavil za Írán, odsoudil cla a o válce na Ukrajině pomlčel

Mluvčí dodal, že bezpečnost Američanů je prioritou, a že Spojené státy nedovolí íránskému režimu, aby využil Valné shromáždění OSN jako záminku k prosazování své teroristické agendy.

Luxus jen na povolení

Nová pravidla jdou ještě dál. Íránští diplomaté musí žádat o povolení i k nákupu luxusního zboží v hodnotě nad tisíc dolarů a vozidel dražších než 60 tisíc dolarů.

Seznam „luxusního zboží“ je překvapivě obsáhlý. Zahrnuje hodinky, kožené a hedvábné oblečení, kvalitní obuv, kožešiny, kabelky, parfémy, kosmetiku, umělecká díla, starožitnosti, koberce, perly, šperky, elektroniku, sportovní potřeby, hudební nástroje i cigarety, doutníky a alkohol.

VIDEO: Hele, blokuješ ulici, volal Macron Trumpovi. Kvůli konvoji i on musel pěšky

Íránští diplomaté v USA již nyní čelí tvrdým restrikcím. Potřebují souhlas k cestování mimo okruh 40 kilometrů od Columbus Circle v New Yorku. Podobná cestovní omezení platí i pro diplomaty z Běloruska, Číny, Kuby, Eritreje, Severní Koreje, Ruska, Sýrie a Venezuely.

Podle interních dokumentů, které získala agentura Associated Press, ministerstvo zahraničí zvažuje přípravu podobných pravidel pro všechny zahraniční diplomaty působící v USA.

Palestinci také mimo hru

Trumpova administrativa současně zpřísňuje vízovou politiku vůči dalším zemím. Odepřela víza palestinskému vůdci Mahmúdu Abbásovi a jeho početné delegaci, která se měla zúčastnit Valného shromáždění OSN. Kvůli tomu se představitelé Palestinské samosprávy nemohli dostavit na konferenci o dvoustátním řešení.

Na shromáždění prezident Trump uvedl, že uznání nezávislé Palestiny by bylo odměnou pro hnutí Hamás. „Jako by chtěli podpořit pokračování konfliktu, někteří členové tohoto shromáždění se snaží jednostranně uznat palestinský stát. Byla by to příliš velká odměna pro teroristy z Hamásu za jejich zvěrstva,“ řekl Trump.

Podle Trumpa by podporovatelé mírového řešení, namísto uznávání státu Palestina, měli především požadovat okamžité propuštění rukojmích držených Hamásem. „Chceme všech 20 zpět,“ řekl v odkazu na počet rukojmích, kteří jsou podle Izraele stále naživu.

