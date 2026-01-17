Trumpova cla k oživení zatím nevedou. Americké továrny sčítají ztráty

Autor:
Trumpova politika měla být zárukou návratu výroby do Spojených států. Ačkoli je prezident ve funkci již jeden rok, k ničemu takovému zatím nedošlo. Továrny v USA totiž momentálně zaměstnávají o 82 tisíc lidí méně než v době, kdy se do Bílého domu vrátil.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: ULA

Celkem americké továrny momentálně zaměstnávají 12,7 milionů lidí. Nejvýraznější propad zaměstnanosti se v posledních měsících odehrál ve zpracovatelském průmyslu, který je do velké míry závislý na obchodu se zahraničím. Právě zpracovatelský průmysl tak Trumpova cla ovlivnila ze všech průmyslových odvětví nejspíš úplně nejvíce, píše The Wall Street Journal.

Současná americká cla jsou nejvyšší za posledních několik desítek let. Ačkoliv Trump věřil, že výrobu oživí, podle většiny ekonomů nastal úplný opak. Cla sice chrání některé americké producenty před zahraniční konkurencí, na druhé straně ale přispívají k růstu nákladů.

Smete Nejvyšší soud Trumpova cla? Žalobu na jeho vládu podalo přes tisíc firem

Ztráty sčítá zejména americký automobilový sektor, ve kterém od loňského dubna do prosince ubylo 20 tisíc pracovních pozic. Problémy ale hlásí i další odvětví. „Rok 2025 měl být pro americký zpracovatelský průmysl velmi dobrý. To se však nestalo, a právě Trumpova cla za to do velké míry nesou odpovědnost,“ uvedl pro Bloomberg ekonom Michael Hicks.

Malé a střední firmy zažívají těžké časy

Negativní důsledky aktuální americké politiky pociťují hlavně malé a střední firmy. Podle listopadového průzkumu pobočky centrální banky v Richmondu malé americké podniky právě kvůli clům odkládají investice do nových technologií a provozů.

Kanada a Čína budují strategické partnerství. Reagují tak na Trumpova cla

Se cly se musí vypořádávat také technologicky náročná odvětví, mezi která se řadí kupříkladu výroba polovodičů či letadel. Producenti čipů v USA přišli mezi loňským dubnem a prosincem celkem o 13 tisíc pracovních míst. „Jde o odvětví, které se neobejde bez dovezených komponentů. Je patrné, že nejvíce je cly paradoxně zasažena ta nejvyspělejší výroba,“ tvrdí vysokoškolský pedagog Gary Winslett.

Příčiny jsou i vysoké úrokové sazby

The Wall Street Journal ale zároveň píše, že pokles zaměstnanosti v amerických továrnách započal již na počátku roku 2023, tedy zhruba dva roky před návratem Donalda Trumpa zpět do Bílého domu. Americké výrobce totiž dlouhodobě brzdí vysoké úrokové sazby, které firmám komplikují investice. Úvěry pro firmy jsou i dnes stále asi dvakrát dražší než před čtyřmi lety, což firmy odrazuje od rozšiřování výroby a náboru nových pracovníků.

V USA se zároveň už několik let mění spotřebitelské chování. Ačkoliv během koronavirové pandemie Američané nakupovali téměř všechno zboží, po roce 2023 se přesunuli spíše ke službám. Více cestují, konzumují v restauracích a rostou i útraty v oblasti péče o zdraví.

Hrozí naprostý chaos, varoval Trump před soudním verdiktem o clech

Do statistik se promítá i to, že před nástupem účinnosti nových amerických cel se spousta firem rozhodla předzásobit. Sklady u mnohých podniků jsou i proto stále přeplněné. I proto někteří experti říkají, že pokles počtu pracovních míst v amerických továrnách může pokračovat i dál. „Je to teprve začátek. Americkou výrobu čeká ještě několik dalších pochmurných kvartálů,“ podotýká ekonom Michael Hicks.

Propouští se i v chemickém průmyslu

Mezi americké firmy, které v poslední době oznámily propouštění, se řadí třeba chemická společnost Westlake. Její představitelé v prosinci oznámili že odstaví celkem čtyři výrobní linky v Mississippi a Louisianě. O práci kvůli tomu přišlo celkem 295 lidí. Společnost uvedla, že mezi příčiny se řadí i slabá poptávka po jejím zboží.

Trump se zmýlil. Břemeno vyšších cel nesou americké firmy a spotřebitelé

Mezi příčiny propadu zaměstnanosti v americkém průmyslu je potřeba zařadit i ty dlouhodobé. V roce 1979 dosahoval počet pracovních míst v průmyslu na hranici 19,5 milionů. Od té doby však tento počet klesá. Mimo jiné i kvůli automatizaci a robotizaci. Firmy jsou motivovány k investicím do technologií i proto, že jsou oproti lidské pracovní síle mnohem nákladově snesitelnější, uzavírá The Wall Street Journal.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Ambiciózní generace Z do 10 let prosadí čtyřdenní pracovní týden, říká expertka

Nejčtenější

Děláte si ze mne legraci? Wolt zákazníkům účtoval příplatek za špatné počasí

ilustrační snímek

Během víkendu, kdy se Českem prohnaly sněžení a mrazy, se na sociálních sítích objevily zprávy, že rozvozová služba Wolt účtovala zákazníkům mimořádný příplatek 25 korun za špatné počasí. Jiní...

Odpojíme datová centra, vyhrožuje americký správce sítě. Varuje před krizí

Datové centrum společnosti Amazon Web Services (AWS) v Manassasu ve státě...

Americká rozvodná síť pracuje na hranici svých možností. Spotřeba elektřiny totiž stoupá tak rychle, že soustava přestává tento tlak zvládat. Hlavním důvodem je rozmach umělé inteligence a rostoucí...

Česká zbrojovka dobyla svět, její zbraně slouží ve více než 60 zemích

Voják z 25. protiletadlového raketového pluku na mezinárodním cvičení s útočnou...

Musí vydržet až 10 tisíc výstřelů za den. Takový byl jeden z testů v extrémně náročném tendru na dodávky nových zbraní pro federální složky v Brazílii. A uspěla Česká zbrojovka z Uherského Brodu ze...

Syndrom nedělní úzkosti. Když je ještě víkend, ale hlava je už v práci

ilustrační snímek

Víkend by měl sloužit především k odpočinku. Jenže většina lidí je mentálně „v práci“ už v neděli, i když skutečná cesta do zaměstnání je čeká až v pondělí. Fenomén takzvaného nedělního blues zažívá...

IKEA bojuje s Amazonem a Temu, změny na trhu způsobují řetězci vrásky

Obchod IKEA v německé obci Eching, která se nachází nedaleko Mnichova. (25....

Největší světový prodejce nábytku čelí jednomu z nejtěžších období ve své více než 80leté historii. Charakterizuje ho stagnace tržeb, prudký nárůst cen dřeva a tvrdá konkurencí ze strany online...

Němci stále nosí na výměnu miliony marek. I čtyřiadvacet let po zavedení eura

Ilustrační snímek

Ačkoliv se v sousedním Německu už od roku 2002 platí eurem, ovyvatelé doma stále schraňují miliardy marek. Jen v loňském roce si Němci nechali vyměnit 53,1 milionů marek, za které obdrželi 27 milionů...

17. ledna 2026

Trumpova cla k oživení zatím nevedou. Americké továrny sčítají ztráty

Instalace problematických motorů BE-4 na první raketu Vulcan

Trumpova politika měla být zárukou návratu výroby do Spojených států. Ačkoli je prezident ve funkci již jeden rok, k ničemu takovému zatím nedošlo. Továrny v USA totiž momentálně zaměstnávají o 82...

17. ledna 2026

Kdo je Ronald Lauder. Příběh muže, který Trumpa přivedl ke Grónsku

Ronald S Lauder na snímku z 21. září 2022

Myšlenka, že by Spojené státy získaly Grónsko, se už v době prvního Trumpova mandátu zdála spíše jako politická kuriozita. Nevzešla však z prezidentovy improvizace, ale zrodila se v hlavě amerického...

16. ledna 2026

Sbohem, Kalifornie. Vazby se státem přesekávají i zakladatelé Googlu

Zakladatelé Googlu Larry Page (dole) a Sergey Brin před centrálou firmy 15....

Téměř tři desetiletí je společnost Google pevně spojená s kalifornským Silicon Valley. Nyní se však jeho zakladatelé Sergej Brin a Larry Page rozhodli omezit vazby na stát, ve kterém vybudovali své...

16. ledna 2026

Účet za převzatou venezuelskou ropu: USA ji prodávají o 30 procent dráž

oil ropa barel brent

Spojené státy dosahují při prodeji venezuelské ropy zhruba o 30 procent vyšších cen, než za jaké ji prodávala samotná Venezuela. Řekl to americký ministr energetiky Chris Wright. Spojené státy začaly...

16. ledna 2026  15:42

Pro špičkové technologie jsou k mání dvě miliardy, ministerstvo chystá další výzvy

Provozovatel energetické soustavy musí každoročně veškeré vedení vizuálně...

Ještě měsíc, přesněji do 19. února, mohou firmy podávat žádosti o dotace z Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK). Výzvu vyhlásilo loni v říjnu ministerstvo...

16. ledna 2026  15:08

Vodka s treskou jako snídaně šampionů. Řetězec narazil s humornou nabídkou

V akčním letáku slovenského řetězce Terno se v týdnu od 15. - 21.  ledna...

Slovenský maloobchodní řetězec Terno vzbudil vlnu kritiky poté, co ve svém akčním letáku představil nabídku označenou jako konsolidační snídaně. Kombinace v aktuálním letáku zahrnuje vodku, tresku v...

16. ledna 2026  14:15

České dráhy uspěly na Moravě. Mezi Brnem a Bohumínem vystřídají RegioJet

Vlaková souprava InterPanter

České dráhy zvítězily v soutěži ministerstva dopravy na provozování tzv. moravských rychlíků. Nabídka Českých drah vzešla ze soutěže jako ekonomicky nejvýhodnější, uvedl dopravce v tiskové zprávě....

16. ledna 2026  12:06

Je to národní hrdina. Na dělníka, který nadával Trumpovi, lidé vybrali miliony

Prezident Donald Trump odpovídá na otázky novinářů společně s ředitelem závodu...

Zaměstnanec továrny Ford Motor v americkém Dearbornu, jehož suspendovali za nadávku směřovanou prezidentovi USA Donaldu Trumpovi, získává velkou podporu od svých přátel a dalších lidí....

16. ledna 2026  10:57

Od uhlí k čisté energii. Podle manažerky ČEZ to není ideologie, ale rozum

Vysíláme
Hostem pořadu Rozstřel je Michaela Chaloupková, členka představenstva ČEZ.

Zkratka ESG se stala politickým i byznysovým symbolem. Podle Michaely Chaloupkové z představenstva společnosti ČEZ ale nejde o ideologii ani povinný diktát z Bruselu. „Je to jen jiné pojmenování...

16. ledna 2026

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Banky poskytly loni hypotéky za 406 miliard korun. Jde o druhou největší cifru za 30 let

Pohled ze Střešovic na bytové domy v Praze Břevnově, ilustrační snímek. (17....

Banky a stavební spořitelny poskytly loni hypoteční úvěry za 406 miliard korun, což je meziroční nárůst o 48 procent. Jde o druhý největší objem za 30 let hypotečního trhu v ČR, nejvyšší byl v roce...

16. ledna 2026

S dozimetrem pár metrů od reaktoru. Jak to vypadá uvnitř elektrárny v Dukovanech

Premium
Chladnější počasí jaderné elektrárně prospívá. Díky nižší teplotě vody v...

ČEZ připravuje v Jaderné elektrárně Dukovany (EDU) rozsáhlou modernizaci strojoven. První blok byl spuštěn v Dukovanech roce 1985, poslední čtvrtý o dva roky později. Od té doby byl zvýšen výkon...

16. ledna 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.