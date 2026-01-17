Celkem americké továrny momentálně zaměstnávají 12,7 milionů lidí. Nejvýraznější propad zaměstnanosti se v posledních měsících odehrál ve zpracovatelském průmyslu, který je do velké míry závislý na obchodu se zahraničím. Právě zpracovatelský průmysl tak Trumpova cla ovlivnila ze všech průmyslových odvětví nejspíš úplně nejvíce, píše The Wall Street Journal.
Současná americká cla jsou nejvyšší za posledních několik desítek let. Ačkoliv Trump věřil, že výrobu oživí, podle většiny ekonomů nastal úplný opak. Cla sice chrání některé americké producenty před zahraniční konkurencí, na druhé straně ale přispívají k růstu nákladů.
Ztráty sčítá zejména americký automobilový sektor, ve kterém od loňského dubna do prosince ubylo 20 tisíc pracovních pozic. Problémy ale hlásí i další odvětví. „Rok 2025 měl být pro americký zpracovatelský průmysl velmi dobrý. To se však nestalo, a právě Trumpova cla za to do velké míry nesou odpovědnost,“ uvedl pro Bloomberg ekonom Michael Hicks.
Malé a střední firmy zažívají těžké časy
Negativní důsledky aktuální americké politiky pociťují hlavně malé a střední firmy. Podle listopadového průzkumu pobočky centrální banky v Richmondu malé americké podniky právě kvůli clům odkládají investice do nových technologií a provozů.
Se cly se musí vypořádávat také technologicky náročná odvětví, mezi která se řadí kupříkladu výroba polovodičů či letadel. Producenti čipů v USA přišli mezi loňským dubnem a prosincem celkem o 13 tisíc pracovních míst. „Jde o odvětví, které se neobejde bez dovezených komponentů. Je patrné, že nejvíce je cly paradoxně zasažena ta nejvyspělejší výroba,“ tvrdí vysokoškolský pedagog Gary Winslett.
Příčiny jsou i vysoké úrokové sazby
The Wall Street Journal ale zároveň píše, že pokles zaměstnanosti v amerických továrnách započal již na počátku roku 2023, tedy zhruba dva roky před návratem Donalda Trumpa zpět do Bílého domu. Americké výrobce totiž dlouhodobě brzdí vysoké úrokové sazby, které firmám komplikují investice. Úvěry pro firmy jsou i dnes stále asi dvakrát dražší než před čtyřmi lety, což firmy odrazuje od rozšiřování výroby a náboru nových pracovníků.
V USA se zároveň už několik let mění spotřebitelské chování. Ačkoliv během koronavirové pandemie Američané nakupovali téměř všechno zboží, po roce 2023 se přesunuli spíše ke službám. Více cestují, konzumují v restauracích a rostou i útraty v oblasti péče o zdraví.
Do statistik se promítá i to, že před nástupem účinnosti nových amerických cel se spousta firem rozhodla předzásobit. Sklady u mnohých podniků jsou i proto stále přeplněné. I proto někteří experti říkají, že pokles počtu pracovních míst v amerických továrnách může pokračovat i dál. „Je to teprve začátek. Americkou výrobu čeká ještě několik dalších pochmurných kvartálů,“ podotýká ekonom Michael Hicks.
Propouští se i v chemickém průmyslu
Mezi americké firmy, které v poslední době oznámily propouštění, se řadí třeba chemická společnost Westlake. Její představitelé v prosinci oznámili že odstaví celkem čtyři výrobní linky v Mississippi a Louisianě. O práci kvůli tomu přišlo celkem 295 lidí. Společnost uvedla, že mezi příčiny se řadí i slabá poptávka po jejím zboží.
Mezi příčiny propadu zaměstnanosti v americkém průmyslu je potřeba zařadit i ty dlouhodobé. V roce 1979 dosahoval počet pracovních míst v průmyslu na hranici 19,5 milionů. Od té doby však tento počet klesá. Mimo jiné i kvůli automatizaci a robotizaci. Firmy jsou motivovány k investicím do technologií i proto, že jsou oproti lidské pracovní síle mnohem nákladově snesitelnější, uzavírá The Wall Street Journal.