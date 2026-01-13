Hrozí naprostý chaos, varoval Trump před soudním verdiktem o clech

Autor:
  14:17
Americký prezident Donald Trump varoval před naprostým chaosem v případě, že by americký Nejvyšší soud zrušil jeho cla. Rozhodnutí soudu může přijít už ve středu a problém by podle Trumpa nastal zejména v případě, že by si firmy mohly nárokovat vrácení peněz.
Americký prezident Trump v Bílém domě při projevu o clech. (2. dubna 2025)

Americký prezident Trump v Bílém domě při projevu o clech. (2. dubna 2025) | foto: Reuters

Americký prezident Trump v Bílém domě při projevu o clech. (2. dubna 2025)
Ministr obchodu Howard Lutnick v Bílém domě při projevu o clech. (2. dubna 2025)
Americký prezident Trump v Bílém domě při projevu o clech. (2. dubna 2025)
Americký prezident Trump v Bílém domě při projevu o clech. (2. dubna 2025)
7 fotografií

„Trvalo by mnoho let zjistit, o jaké částce vlastně mluvíme, a dokonce i to, kdo, kdy a kde má platit,“ uvedl Trump.

V posledních měsících si prezident opakovaně stěžoval na právní bitvu kolem své celní politiky. Teď svůj příspěvek na síti Truth Social uzavřel zvoláním, že pokud Nejvyšší soud cla zruší, „JSME V HÁJI“.

Donald J. Trump @realDonaldTrump

The actual numbers that we would have to pay back if, for any reason, the Supreme Court were to rule against the United States of America on Tariffs, would be many Hundreds of Billions of Dollars, and that doesn�t include the amount of �payback� that Countries and Companies would require for the Investments they are making on building Plants, Factories, and Equipment, for the purpose of being able to avoid the payment of Tariffs. When these Investments are added, we are talking about Trillions of Dollars! It would be a complete mess, and almost impossible for our Country to pay. Anybody who says that it can be quickly and easily done would be making a false, inaccurate, or totally misunderstood answer to this very large and complex question. It may not be possible but, if it were, it would be Dollars that would be so large that it would take many years to figure out what number we are talking about and even, who, when, and where, to pay. Remember, when America shines brightly, the World shines brightly. In other words, if the Supreme Court rules against the United States of America on this National Security bonanza, WE�RE SCREWED!

PRESIDENT DONALD J. TRUMP

12. ledna 2026 v 18:11, příspěvek archivován: 13. ledna 2026 v 9:28

Cla, která Trump poprvé oznámil loni v dubnu, napadá u soudu mnoho malých podniků a také skupina amerických států. Tvrdí, že prezident překročil své pravomoci při uvalování dodatečných daní na dovoz zboží do země.

Pokud by jeho administrativa spor prohrála, je možné, že by soud nařídil vládě vrátit část z vybraných miliard dolarů. Cla zavedená na základě zákona o mezinárodních mimořádných ekonomických pravomocích (IEEPA) podle nejnovějších údajů přinesla více než 130 miliard dolarů, píše BBC. To představuje více než polovinu veškerých příjmů z cel — ale jen nepatrný zlomek celkových příjmů vlády.

„To by pro naši zemi bylo téměř nemožné zaplatit“, argumentoval Trump v pondělí. „Kdokoli tvrdí, že by to šlo udělat rychle a snadno, poskytuje falešnou, nepřesnou nebo zcela nepochopenou odpověď na tuto velmi rozsáhlou a složitou otázku,“ dodal.

Smete Nejvyšší soud Trumpova cla? Žalobu na jeho vládu podalo přes tisíc firem

Ještě předtím, než se případ dostal k Nejvyššímu soudu, dva nižší soudy rozhodly, že Trump neměl pravomoc uvalit globální cla. Podniky i investoři nyní s napětím očekávají verdikt Nejvyššího soudu, kde mají konzervativci většinu 6 ku 3.

Na listopadovém slyšení vyjádřila většina soudců, včetně několika konzervativců, pochybnosti o odůvodnění dovozních cel ze strany Bílého domu. Prezident tvrdí, že jsou nezbytná k obnově americké výrobní základny a k nápravě obchodní nerovnováhy.

Bílý dům uvedl, že pokud soud nerozhodne v jeho prospěch, úředníci najdou alternativní cesty. To by mohlo zahrnovat stávající legislativu, která umožňuje prezidentovi zavést cla až do výše 15 procent na dobu 150 dnů.

Trumpova cla v číslech. Do státní kasy přinesla 200 miliard dolarů, má to však háček

Právníci zastupující napadající státy a soukromé skupiny uvádějí, že zákon IEEPA z roku 1977, na který se Trumpova administrativa při zavedení nejvyšších cel odvolala, se o „clech“ vůbec nezmiňuje. Tvrdí, že podle americké ústavy může daně stanovovat pouze Kongres.

Odpůrci rovněž zpochybňují, zda problémy uváděné Bílým domem, zejména obchodní deficit, skutečně představují mimořádné situace.

Vstoupit do diskuse (4 příspěvky)

Ambiciózní generace Z do 10 let prosadí čtyřdenní pracovní týden, říká expertka

Nejčtenější

Velké korporace začínají propouštět. O práci přijdou desítky tisíc lidí

Budova ústředí společnosti Nestlé USA v Arlingtonu ve státě Washington (23....

Zpomalení globální ekonomiky má negativní důsledky i na největší světové korporace, které kvůli snaze o úsporu nákladů začínají propouštět. Zaměstnanecké škrty v posledních týdnech oznámily třeba...

Konec zábavy v centru Prahy. Nové hračkářství tu nevydrželo ani dva roky

Playground, který v roce 2024 nahradil Hamleys, se přesně po dvou letech...

Zábavní centrum Playground v centru Prahy před několika dny náhle uzavřelo svou pobočku na ulici Na Příkopě. Návštěvníky na webu či sociálních sítích o tom informovalo až nyní. Prostory, které...

Česká zbrojovka dobyla svět, její zbraně slouží ve více než 60 zemích

Voják z 25. protiletadlového raketového pluku na mezinárodním cvičení s útočnou...

Musí vydržet až 10 tisíc výstřelů za den. Takový byl jeden z testů v extrémně náročném tendru na dodávky nových zbraní pro federální složky v Brazílii. A uspěla Česká zbrojovka z Uherského Brodu ze...

Schodek byl loni 290,7 miliardy, oznámila Schillerová

Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) na tiskové konferenci (6. ledna 2026)

Česko loni nedodrželo naplánovaný schodek státního rozpočtu. Ačkoli Sněmovnou prošlo schválených 241 miliard deficitu, realita byla podle ministryně financí Aleny Schillerové výrazně horší - 290,7...

Syndrom nedělní úzkosti. Když je ještě víkend, ale hlava je už v práci

ilustrační snímek

Víkend by měl sloužit především k odpočinku. Jenže většina lidí je mentálně „v práci“ už v neděli, i když skutečná cesta do zaměstnání je čeká až v pondělí. Fenomén takzvaného nedělního blues zažívá...

Hrozí naprostý chaos, varoval Trump před soudním verdiktem o clech

Americký prezident Trump v Bílém domě při projevu o clech. (2. dubna 2025)

Americký prezident Donald Trump varoval před naprostým chaosem v případě, že by americký Nejvyšší soud zrušil jeho cla. Rozhodnutí soudu může přijít už ve středu a problém by podle Trumpa nastal...

13. ledna 2026  14:17

Sazka měla rekordní rok. Zaznamenala 593 milionových výher, vyplatila miliardy

Sazka

Sazka v loňském roce vygenerovala rekordních 593 milionových výher, což je o 191 více než v roce předchozím. Celkově sázejícím vyplatila 12 miliard korun, přičemž nejvíce se dařilo hráčům v Praze a...

13. ledna 2026  12:09

Vlaky v okolí Prahy nabírají zpoždění. Cestující budou mít nárok na vrácení peněz

Řada vlaků má na pražském Hlavním nádraží zpoždění i 190 minut. (13. ledna 2026)

Námraza na trakčním vedení a zamrzlé výhybky od rána komplikují provoz na českých kolejích, zejména v okolí Prahy a na spojích do Německa. České dráhy musely řadu spojů zrušit nebo nahradit...

13. ledna 2026  11:16

Zisk zemědělců vrostl na dvojnásobek, vydělali skoro deset miliard, zjistil Svaz

Předseda Zemědělského svazu ČR Martin Pýcha

České zemědělské podniky skončily loni se ziskem 9,7 miliard korun, zjistil ve svém interním průzkumu Zemědělský svaz ČR. „Meziročně tak vyskočil zisk na více než dvojnásobek,“ řekl v úterý na...

13. ledna 2026  10:52

Celoroční inflace dosáhla 2,5 procenta. Růst cen mírnily potraviny a energie

ilustrační snímek

Meziročně vzrostly spotřebitelské ceny v prosinci stejně jako v listopadu o 2,1 procenta. Průměrná míra inflace za celý rok 2025 tak podle statistického úřadu činila 2,5 procenta.

13. ledna 2026  9:19

V létě láká Čechy nejvíc moře v Turecku či Egyptě, roste i zájem o exotiku

Egyptské letovisko Hurghada (12. ledna 2025)

V létě míří nejvíc Čechů do Turecka, Egypta a Řecka, ukázala data cestovní agentury Invia, největšího online prodejce zájezdů ve střední Evropě. Roste také počet cestovatelů, kteří se na dovolenou...

13. ledna 2026

Zájezd z Facebooku? Přibývá falešných online cestovek, potírat podvody je složité

Premium
ilustrační snímek

Zaplacené peníze za hotely, průvodcovské služby a v ruce jen falešné letenky do Mexika. Desítky oklamaných cestovatelů z loňského léta rozhodně nejsou samy. Podvodných cestovních kanceláří, kteří...

13. ledna 2026

Mluvte tišeji. Krakov zavádí pokuty za hlasité telefonáty, cestující si to přáli

Čerstvý sníh pokryl i ulice polského Krakova. Město od 12. ledna zavádí...

Od pondělka platí v polském Krakově nové předpisy pro cestování v městské hromadné dopravě. Týkají se nejen zákazu hraní na hudební nástroje a používání rádiových přijímačů, ale hlavně mobilních...

12. ledna 2026

Apple do své AI zapojí Google, hodnota Alphabet přesáhla čtyři biliony dolarů

Ilustrační snímek

Tržní hodnota technologické společnosti Alphabet v pondělí poprvé v historii přesáhla čtyři biliony dolarů (83 bilionů Kč). Stalo se tak poté, co Apple oznámil, že bude na poli umělé inteligence (AI)...

12. ledna 2026  18:09

Ropný gigant pochyboval o Venezuele. Zůstanete mimo hru, naznačil Trump

Generální ředitel společnosti ExxonMobil Darren Woods (28. května 2021)

Ačkoli se prezident Donald Trump dlouhodobě netají podporou amerického petrochemického průmyslu, společnost ExxonMobil mu nyní radost neudělala. Poté, co se její šéf Darren Woods o Venezuele vyjádřil...

12. ledna 2026

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Realiťák roku 2025 zná vítěze. Prvenství obhájil Jan Štěpánek

Vladimíra Kutschková, Jan Štěpánek a Ivan Horňák s cenami pro nejlepší...

Absolutním vítězem osmého ročníku soutěže Realiťák roku se stal Jan Štěpánek z plzeňské společnosti Taurum Reality. Druhé místo v hlavní celostátní kategorii obsadil Ivan Horňák z Tábora, který vede...

12. ledna 2026  17:35

Barbie jako autistka. Mattel představil novou verzi ikonické panenky

Autistická Barbie s dalšími panenkami, které mají podle společnosti Mattel...

Výrobce hraček společnost Mattel uvedl na trh svou první autistickou Barbie. Nová panenka přichází na pulty obchodů půl roku po uvedení Barbie s cukrovkou prvního typu. Cílem je, aby se mohlo co...

12. ledna 2026  15:13

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.