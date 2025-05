Trump se urval ze řetězu. Po EU hrozí horentními cly také Applu i Samsungu

Trump, který v pátek pohrozil 50procentními cly také Evropské unii, před nedávnem vyňal různou elektroniku včetně telefonů z aktuálně platných cel. Zároveň však avizoval, že pro tento sektor chce zavést zvláštní celní sazbu.

„(Generálního ředitele) Tima Cooka ze společnosti Apple jsem už dávno informoval, že očekávám, že jejich iPhony, které se budou prodávat ve Spojených státech amerických, se budou vyrábět a sestavovat ve Spojených státech, ne v Indii nebo kdekoli jinde,“ napsal Trump.

„Pokud tomu tak nebude, musí Apple zaplatit v USA clo nejméně 25 procent. Děkuji za pozornost, kterou této záležitosti věnujete!“ dodal.

„Bude se to týkat i Samsungu a každého, kdo vyrábí tento produkt, jinak by to nebylo fér,“ řekl pak Trump večer novinářům v Bílém domě. Nové clo na dovoz chytrých telefonů by mělo být zavedeno od konce června. „Pokud tady postaví továrnu, žádná cla nebudou,“ dodal americký prezident.

Na dovoz z Indie původně Trump oznámil 26procentní clo, které označuje jako reciproční. Jeho platnost však o 90 dní odložil, nadále však platí plošná desetiprocentní sazba.

Trump dlouhodobě volá po přesunu výroby iPhonů z Číny a dalších asijských zemí do USA. Apple v reakci na vysoká cla na dovoz z Číny reagoval razantním zvýšením objemu výroby v Indii.

„Cook řekl, že půjde do Indie, ale v tom případě budou cla také,“ řekl v pátek americký prezident.

„Myšlenka výroby iPhonů v USA je neuskutečnitelná,“ varoval analytik společnosti Wedbush Securities Dan Ives. Podle agentury AP tím vyjadřuje názor, který je výrazně rozšířen v investiční komunitě, jež sleduje každý krok Applu.

Podle Ivese by se na americkém trhu aktuální cena tisíc dolarů za iPhone vyrobený v Číně nebo Indii v případě přesunu výroby do USA vyšplhala na více než tří tisíc dolarů.

Přesun výroby do USA by navíc podle analytika zřejmě nebylo možné dokončit před rokem 2028. Mezi překážky, které brání Applu v přesunu výroby do mateřské země, patří složitý dodavatelský řetězec, který firma začala v Asii budovat v 90. letech. Vybudování nových závodů v USA by trvalo několik let a stálo by miliardy dolarů, uvedla už dříve agentura AP.