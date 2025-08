Trump uvalí nová cla na dovoz z desítek zemí, týkají se Indie i Švýcarska

Agentura AP napsala, že nová cla mají vstoupit v platnost 7. srpna, stejnou informaci přinesla s odkazem na vysoce postaveného představitele i agentura AFP.

Sazby na dovoz zboží do USA byly stanoveny například na 30 procent v případě Jihoafrické republiky, 25 procent na dovoz z Indie, 20 procent z Tchaj-wanu či 15 procent na dovoz z Izraele. Na Švýcarsko se vztahuje sazba 39 procent; nejvyšší, 41procentní sazba se podle AFP týká Sýrie.

Cílem opatření je „restrukturalizovat světový obchod ve prospěch amerických pracovníků“, uvedl Bílý dům v prohlášení. Trump označuje jím zaváděná cla za reciproční, a to přesto, že obchodní partneři ve skutečnosti cla ve stejné výši na dovoz amerického zboží neuplatňují.

Na většinu zboží z EU se na základě obchodní dohody uzavřené o víkendu bude vztahovat clo 15 procent, týká se to i dovozu aut. U některých strategických produktů, jako jsou letadla nebo vybrané chemikálie, bude platit nulové clo, a to jak při dovozu do USA, tak v opačném směru.

Vysoce postavený představitel Bílého domu agentuře Reuters řekl, že se chystá uzavření ještě několika obchodních dohod a že například v případě Číny rozhodnutí ještě nepadlo. Pokud mají Spojené státy s některou zemí přebytek zahraničního obchodu, bude podle něj dovozní clo činit deset procent; pokud mají jen nízký obchodní schodek, činí clo 15 procent.

Trump současně podepsal exekutivní příkaz, jímž Spojené státy zvyšují s platností od 1. srpna clo na dovoz kanadského zboží na 35 procent z 25 procent. Tento záměr avizoval už zhruba před třemi týdny.

„V reakci na pokračující nečinnost a odvetná opatření Kanady považoval prezident Trump za nezbytné zvýšit clo pro Kanadu z 25 procent na 35 procent s cílem účinně řešit stávající mimořádnou situaci,“ uvedl Bílý dům.

Trump po svém lednovém návratu do úřadu uvalil na kanadské zboží až 25procentní cla, a i když později některá z nich pozastavil, návrat na vyšší úroveň nikdy nevyloučil. Obě země měsíce jednaly o vzájemných obchodních vztazích. Trump pak 10. července v dopise kanadskému premiérovi Markovi Carneymu sdělil, že na Kanadu se bude od 1. srpna vztahovat při dovozu zboží do Spojených států clo 35 procent.

Kanada je po Mexiku druhým největším obchodním partnerem Spojených států.