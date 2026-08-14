Podle nové zprávy Bílého domu využívá Čína rozsáhlou globální síť překladišť a třetích zemí k tomu, aby se vyhnula vysokým dovozním clům uvaleným Spojenými státy. Materiál uvádí, že na tomto schématu se podílí více než 40 států, mezi nimiž figurují i klíčoví obchodní partneři USA jako Kanada, Mexiko, Indie, Japonsko či Jižní Korea.
Praxe známá jako „transshipment“ (tj. překládka zboží pozn. red.) spočívá v tom, že čínské zboží putuje přes zprostředkovatelské země s nižšími celními sazbami, kde je často přebaleno či administrativně upraveno tak, aby zakrylo svůj skutečný původ.
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Bílý dům tento postup označil za sofistikovaný podvod a odhaduje, že takto bylo přesunuto zboží v hodnotě mezi 30 až 300 miliardami dolarů (zhruba 628 miliardy až 6 bilionu korun).
„Tato praxe připravila Spojené státy o miliardy dolarů na příjmech a stála řadu Američanů pracovní místa,“ uvedl obchodní poradce Bílého domu Peter Navarro. Washington dokonce do odhalování těchto tras zapojil nástroje umělé inteligence.
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Peking veškerá obvinění a jednostranná cla dlouhodobě odmítá s tím, že obchodní války nemají vítěze a žádná opatření nesmí poškozovat zájmy třetích stran.
Zveřejněná zpráva přichází v době příprav na chystané jednání mezi Donaldem Trumpem a čínským prezidentem Si Ťin-pchingem a podle analytiků poslouží Spojeným státům jako silný vyjednávací argument, uzavírá BBC.