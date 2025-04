Autor: iDNES.cz , ČTK

20:40

Americký prezident Donald Trump může cly, které se chystá uvalit na dovoz automobilů do Spojených států, nejvíce ublížit Slovensku. To je podle analýzy nizozemské banky ING totiž spolu se Švédskem třetím největším vývozcem osobních automobilů do USA v Evropě. Informoval o tom web CNBC.