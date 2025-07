Na řadě je měď a třeba i léky. Trumpovy celní plány zaskočily obchodníky

ven Tomáš Ventura Autor:

9:48

Americký prezident Donald Trump ještě ani neuzavřel celní dohody se všemi obchodními partnery, a už rozehrál další kartu. Oznámil totiž záměr zavést cla na dovoz mědi do Spojených států ve výši 50 procent. Trhy to překvapilo, podle některých by se transakce s tímto kovem prakticky zastavily.