Jak fungují cla? Otázky a odpovědi k Trumpově obchodní politice

1. Co jsou cla a jaký mají účel?

Cla jsou daně uvalené na dovážené zboží. Stejně jako všechny daně jsou zdrojem příjmů pro vládu. Země na ně dlouhodobě spoléhají při podpoře domácího průmyslu tím, že uměle zdražují zahraniční produkty. Trump je také využívá jako páku k dosažení zahraničněpolitických cílů.

2. Jak se cla vybírají a vymáhají?

Výběr cel zajišťuje Úřad celní a hraniční ochrany USA (CBP) na téměř 330 vstupech do země včetně silničních a železničních přechodů, přístavů a letišť. Jeho zaměstnanci prověřují dokumentaci, provádějí audity a vybírají cla a pokuty. Peníze se vybírají při celním odbavení a ti, kteří nesprávně uvedou množství, kategorii nebo původ určitého produktu – ať už úmyslně, nebo z nedbalosti – čelí sankcím.

Některé výrobky a jejich součásti překračují hranice několikrát, než se stanou hotovým produktem – například auto s americkými díly smontované v Mexiku a znovu dovážené do USA. Podle pravidel CBP jsou americké výrobky reimportované do země bez „zlepšení“ nebo „zvýšení hodnoty“ osvobozeny od cla. Další příklad: pokud USA vyvezou zlato do Indie, kde se z něj vyrobí náušnice, hotový výrobek podléhá clu při opětovném dovozu do USA.

3. Kolik peněz cla generují?

V posledním století už cla tvořila jen malý podíl na celkových státních příjmech. Podle analýzy Federální rezervní banky v St. Louis z nich loni plynula méně než tři procenta federálních příjmů.

Podle odhadů nezávislého think tanku Tax Foundation by kombinovaná cla na Kanadu, Mexiko a Čínu mohla v příštím desetiletí znamenat dodatečné náklady ve výši 1,1 bilionu dolarů pro americké dovozce. Jen v roce 2025 by tato politika mohla zvýšit cla o téměř 110 miliard dolarů.

4. Kdo platí cla?

Výzkumy obecně ukazují, že náklady na vyšší cla nesou američtí spotřebitelé a podniky. Zahraniční výrobci mohou snížit své prodejní ceny nebo američtí dovozci absorbovat část nákladů. Firmy ale nechtějí přistoupit na snížení zisků, proto často zvyšují ceny a část nákladů přenášejí na spotřebitele.

Existují však možné výjimky, například proces žádosti o osvobození od cla. Společnosti mohou požádat o úlevu, pokud by placení cla významně poškodilo jejich podnikání a neexistovaly by žádné alternativy pro nákup produktů z jiné země.

5. Jaké jsou důsledky zavedení cel?

Nedávná historie amerického obchodu s Čínou ukazuje, co se po zavedení cel stane. Během svého prvního funkčního období Trump uvalil cla na čínské produkty včetně oceli, hliníku a motorů. Podíl Číny na amerických dovozech následně klesl z jedné pětiny před obchodní válkou v roce 2018 na přibližně čtrnáct procent v roce 2023.

Kromě toho se dovozci při zavedení cel často uchylují k obcházení celních poplatků. To lze provést například odesláním zboží přes třetí zemi, podhodnocením hodnoty produktů nebo jejich nesprávným označením jako podobného zboží s nižší sazbou cla. Podle ekonomů Goldman Sachs by podobné praktiky mohly obsáhnout až 90 miliard dolarů z odhadovaného 240miliardového poklesu amerického dovozu z Číny ve srovnání s úrovní před obchodní válkou.

6. Co to znamená pro obchodní dohody?

USA mají dohody o volném obchodu s dvaceti významnými obchodními partnery po celém světě – včetně jedné s Mexikem a Kanadou, známé jako USMCA. V těchto dohodách se země zavazují ke snižování cel směrem k nule. Trumpova cla na Mexiko a Kanadu jsou v rozporu s obchodní dohodou mezi těmito třemi státy, která má být znovu projednána v roce 2026.

Jako člen Světové obchodní organizace (WTO) jsou USA vázány pravidly, která zahrnují omezení používání dotací i obchodních bariér, jako jsou cla a kvóty, uzavírá agentura Bloomberg.