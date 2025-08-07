Z Trumpových cel Amerika získá 50 miliard, počítá ministr obchodu Lutnick

Informoval o tom americký ministr obchodu Howard Lutnick v rozhovoru s televizní stanicí Fox Business Network.
Vyšší cla amerického prezidenta Donalda Trumpa vstoupila v platnost ve čtvrtek. Průměrné americké dovozní clo tak kvůli tomu stouplo na nejvyšší úroveň za sto let. Různé země tak nyní čelí americkým clům v rozpětí od deseti do 50 procent.
Trump ve středu také oznámil plány uvalit clo přibližně 100 procent na dovážené polovodičové čipy, pokud se výrobci nezaváží k výrobě v USA. Plánuje také malé clo na dovoz léčiv, které by se postupem času mělo zvýšit až na 250 procent.
Podrobnosti o těchto odvětvových clech se očekávají v příštích týdnech poté, co ministerstvo obchodu dokončí vyšetřování dopadu těchto dovozů na národní bezpečnost.
Lutnick uvedl, že firmy by mohly získat výjimky z plánovaných cel na polovodiče, pokud by předložily plány na výstavbu závodů v USA a tyto plány by byly pod dohledem auditora. Cílem Trumpa podle něj je, aby se polovodiče vyráběly v USA, a tato iniciativa by podle něj měla přinést na podporou domácí výroby jeden bilion USD.
Výjimka byla dohodnuta také s EU a Japonskem. Clo 15 procent na většinu zboží z EU zahrnuje i čipy a v případě Japonska USA souhlasily, že nebude mít vyšší clo než jiné země.
Snaha o podporu domácí výroby čipů není nová. V roce 2022 za předchozího prezidenta Joea Bidena Kongres vytvořil program dotací 52,7 miliardy USD na výrobu a výzkum polovodičů a všech pět předních výrobců polovodičů loni souhlasilo, že v USA budou mít továrnu na čipy.
Loni ministerstvo obchodu uvedlo, že USA se podílejí na celosvětové výrobě čipů 12 procenty. Ještě v roce 1990 však byl podíl USA na celosvětové výrobě 40 procent.
USA také jednají o obchodní dohodě s Čínou a současné celní příměří má skončit 12. srpna. Lutnick uvedl, že dohoda s Čínou je stále možná. Zatím se podle něj zdá, že se obě strany dohodnou a příměří bude prodlouženo o 90 dní.
