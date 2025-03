Americká cla jsou na spadnutí. Evropě pomohou k nezávislosti, míní šéfka ECB

Trump podepsal memorandum o zavedení recipročních cel už v únoru. Měla by zohledňovat úroveň cel, která ostatní země uplatňují vůči dováženému americkému zboží. „V zájmu spravedlnosti jsem se rozhodl, že zavedu reciproční cla,“ uvedl tehdy Trump. „Je to spravedlivé vůči všem,“ dodal.

Ekonomický poradce Bílého domu Kevin Hassett nedávno stanici Fox Business řekl, že Trumpova administrativa se s recipročními cly zaměří nejprve na deset či patnáct zemí s největší obchodní nerovnováhou. Žádné konkrétní státy ale nezmínil. Trump nyní ale uvedl, že reciproční cla budou naopak zahrnovat všechny země.

Trump bude o recipročních clech informovat ve středu 2. dubna a toto datum označil za den osvobození pro americké firmy, které podle něj čelí nekalým obchodní praktikám ze strany ostatních zemí.

„Nazývá to den osvobození ve Spojených státech. Já to považuji za okamžik, kdy se musíme společně rozhodnout, že převezmeme větší kontrolu nad svým osudem,“ uvedla Lagardeová. „Myslím si, že je to krok k nezávislosti,“ dodala.

Co na to Evropa?

Šéf italské centrální banky Fabio Panetta v pondělí uvedl, že kvůli vysoké nejistotě, která je spojena zejména s obchodní politikou Spojených států, je nyní zapotřebí opatrný postup při snižování úrokových sazeb v eurozóně. „Zatím nelze říci, že boj s inflací je u konce,“ uvedl Panetta, který je členem Rady guvernérů ECB. „Zvýšená nejistota, zejména v důsledku někdy protichůdných oznámení ohledně obchodní politiky USA, nabádá k opatrnosti při snižování sazeb,“ dodal.

ECB zahájila snižování úrokových sazeb loni v červnu ve snaze podpořit hospodářský růst v eurozóně. Svou depozitní sazbu zatím zredukovala šestkrát, vždy o čtvrt procentního bodu. Sazba se teď nachází na 2,50 procenta.

Analytici předpokládají, že přímý dopad amerických recipročních cel na Česko bude minimální. Cla podle nich ale ovlivní největšího českého obchodního partnera Německo, kam tuzemské firmy vyvážejí díly pro výrobky směřující do USA.

Eurokomisař pro obchod Maroš Šefčovič podle zdrojů listu Financial Times předpokládá, že na dovoz z Evropské unie americký prezident zavede cla ve výši kolem 20 procent. Před týdnem Trump ohlásil uvalení 25procentních cel na dovoz automobilů a automobilových součástek do Spojených států.