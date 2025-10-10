Zavedl Trump Burger. Není mu to ale nic platné, z USA ho stejně vyhošťují

Údajným důvodem zatčení je podle ICE překročení doby povoleného pobytu na vízum, které ani nebylo určené pro imigraci. Beainy měl mít pětileté vízum, které mu vypršelo loni v únoru. Prozatímní termín jeho slyšení u imigračního soudu je stanoven na 18. listopadu.
„Beainy vstoupil do Spojených států v roce 2019 jako návštěvník bez imigračního statusu, ale do 12. února 2024, jak bylo požadováno podle podmínek jeho vstupu, neodcestoval. Úředníci ICE ho zadrželi 16. května 2025 a bylo proti němu zahájeno imigrační řízení,“ cituje zprávu úřadu britský server The Independent.
Podle místního tisku je tak „budoucnost řetězce nyní nejistá“ kvůli řadě právních problémů souvisejících s Beainyho zatčením. Zejména kvůli neimigračnímu statusu jeho víza, nemá majitel úspěšné restaurace právní nástroje, kterými by se mohl bránit proti zatčení či dokonce vyhoštění ze země.
|
Prastarý zákon a krok, který otřese USA. Trumpova migrační smršť udeřila
„Za současné vlády se ICE zavázala obnovit integritu imigračního systému naší země tím, že bude stíhat všechny osoby, které nelegálně vstoupí do země nebo překročí dobu svého pobytu. To platí bez ohledu na to, jakou restauraci vlastníte nebo jaké máte politické přesvědčení,“ uvedl mluvčí ICE s odkazem na to, že oddaná podpora Trump Burgeru americkému prezidentovi není pro agenturu legitimním důvodem ke zvážení.
V rozhovoru pro Houston Chronicle Beainy popřel obvinění proti němu a řekl: „Devadesát procent toho, co říkají, není pravda.“
Trump Burger se dostal do povědomí americké veřejnosti poté, co Beainy v roce 2020 otevřel podnik v Bellville v Texasu. Ve stejném roce, kdy Trump prohrál souboj o druhé prezidentské období s Joem Bidenem. Beainyho podnikání, plné předmětů vzdávajících hold Trumpovi a politicky satirických položek v menu zaměřených na jeho nepřátele, se rozšířilo i do dalších lokalit, včetně Houstonu.
V menu například byl „Biden Burger“, který se skládal pouze z 28 gramů hovězího masa, „starých rajčat“ a „našich nejstarších housek“. I cena byla schválně nastavena příliš vysoko. Bidenův burger stál 50,99 dolarů (více než tisíc korun v přepočtu). Podle menu však nebyl nikdy k prodeji kvůli „podvodům a inflaci“.
Beainyho zadržení agenturou ICE není jeho jediným právním problémem, jak uvádí Houston Chronicle. Beainy zažaloval pronajímatele restaurace Trump Burger v texaském Kemahu. Majitel restauračních prostor podle Beainyho násilím vyhodil zaměstnance a násilně převzal restauraci. Pronajímatel reagoval vlastní žalobou, v níž Beainyho obvinil z neuhrazených dluhů, a přejmenoval restauraci v Kemahu na MAGA Burger.
V roce 2022 Beainy řekl Houston Chronicle, že když byla otevřena první restaurace Trump Burger, čelil výhrůžkám, že bude vypálena. Ale značka si od té doby získala věrné zákazníky a část jejích zisků byla vyčleněna na podporu Trumpovy fundraisingové kampaně, řekl tehdy Beainy médiím.
„Rád bych měl (Trumpovo) požehnání a pozval ho k nám,“ řekl tehdy Beainy. „Doufáme, že se sem přijede podívat.“
|
Trump mění názor Američanů na migranty. Jsou přínosem, říkají i republikáni
Donald Trump v lednu vyhrál druhé prezidentské volby a jeho administrativa okamžitě začala plnit sliby o hromadném vyhošťování imigrantů. Podle amerického serveru NBC deportace by se mohla týkat více než 10 milionů nelegálních migrantů žijících ve Spojených státech.
Od Trumpova nástupu do funkce údaje ukazují, že počet přechodů hranic prudce poklesl, počet zatčení Imigrační a celní policií se zdvojnásobil a počet zadržených osob je na historickém maximu. Nicméně řada odvětví zaznamenává kritický nedostatek lidí pro práci.
|
21. října 2024