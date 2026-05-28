Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Další chlouba Donalda Trumpa: rýsuje se 250dolarová bankovka s jeho portrétem

Autor: ,
  22:20
Představitelé administrativy prezidenta Donalda Trumpa tlačí u příležitosti oslav výročí založení Spojených států na vytvoření bankovky v hodnotě 250 dolarů (asi 5200 Kč), na níž by byl portrét šéfa Bílého domu. Ve čtvrtek to uvedl deník The Washington Post (WP) s odvoláním na čtyři současné a bývalé zaměstnance úřadu odpovědného za tisk bankovek. Americké zákony přitom zakazují, aby oběživo zachycovalo žijící osoby. Ředitelka úřadu, která se proti tomuto záměru postavila, byla minulý měsíc přeřazena na jinou pozici.
Návrh 250dolarové bankovky s tváří prezidenta Donalda Trumpa a podpisem, kterou...

Návrh 250dolarové bankovky s tváří prezidenta Donalda Trumpa a podpisem, kterou úředníci administrativy zveřejnili loni v srpnu. | foto: WP

Americké ministerstvo zahraničí k příležitosti 250. výročí vyhlášení...
Americký prezident Donald Trump (20. března 2026)
Americké ministerstvo zahraničí k příležitosti 250. výročí vyhlášení...
Donald Trump na výroční zlaté minci
5 fotografií

Současný pokladník USA Brandon Beach a jeho hlavní poradce Mike Brown podle zaměstnanců Úřadu rytin a tisku opakovaně prosazovali přípravu prototypů bankovek.

Deník oba muže označuje za úředníky jmenované Trumpem. Zaměstnanci uvedli, že tento krok vyvolal obavy, protože vytváření takových bankovek federální zákon v současné době nepovoluje. S deníkem kvůli obavám z následků hovořili pod podmínkou anonymity.

Beach v srpnu a září minulého roku představil zaměstnancům úřadu návrhy vzhledu bankovky včetně jednoho, na kterém je uprostřed Trumpova tvář a po stranách podpisy současného prezidenta a ministra financí Scotta Bessenta. Britský umělec Iain Alexander, který tento návrh vytvořil, uvedl, že o něm hovořil s Trumpem.

Pokud by se takové bankovky podařilo vytvořit, byl by to první případ po více než 150 letech, kdy by na americké měně byla zobrazena žijící osoba.

Dolarové bankovky ponesou Trumpův podpis, v historii USA to nemá obdoby

Spojené státy to zakázaly v roce 1866 poté, co se na pěticentové bankovce objevil portrét řadového úředníka ministerstva financí.

V loňském roce byl v Kongresu předložen návrh zákona, který by umožnil, aby se Trump na 250dolarové bankovce u příležitosti založení země objevil, zůstal však bez odezvy.

Mluvčí ministerstva financí v prohlášení uvedl, že Úřad rytin a tisku se náležitě a proaktivně připravuje na navrhovaný zákon a chce vytvořit pamětní bankovku v hodnotě 250 dolarů, která důstojně připomene 250. výročí založení Spojených států.

Bývalá ředitelka úřadu Patricia Solimeneová a další zaměstnanci Beachovi a Brownovi opakovaně vysvětlovali, že při výrobě bankovky existují právní a procedurální překážky, popisuje WP.

„Řekla jim, že k tomu nemáme oprávnění,“ řekl jeden ze zaměstnanců. „Myslí si, že stačí přes noc něco vytisknout a ono to hned bude fungovat v automatu. To je šílené. Trvá roky a roky vytvořit bankovky tak, aby byly spolehlivé pro veřejnost,“ sdělil zdroj WP.

Trump bude mít vlastní zlatou minci. Schválila ji komise, kterou ustavil

Solimeneová uvedla, že vedení ministerstva financí ji na konci dubna náhle přeřadilo na jinou pozici. V e-mailu kolegům napsala, že odchází s těžkým srdcem, a doplnila, že toto rozhodnutí nebylo její volbou.

Armádní veteránka byla historicky první ženou v čele úřadu. Do pozice dočasného ředitele byl mezitím jmenován Beachův hlavní poradce Brown.

Ministerstvo financí v prohlášení uvedlo, že Beach „nikdy nepožádal zaměstnance, aby bankovku vytiskli ještě před tím, než ji schválí Kongres“. Úřad se k přeřazení Solimeneové odmítl vyjádřit. Bílý dům na žádosti o komentář nereagoval.

Solimeneová a další zaměstnanci úřadu již dříve souhlasili s vytvořením bankovek v hodnotě 100 dolarů s Trumpovým podpisem. Zdroje WP uvedly, že tyto bankovky, první v americké historii s podpisem úřadujícího prezidenta, se v současné době tisknou ve Washingtonu.

U Bílého domu roste klec pro MMA. Zápasit se bude na Trumpovy osmdesátiny

Na rozdíl od nich by však podle expertů 250dolarové bankovky porušily celou řadu stávajících pravidel. Vedle zákazu zobrazování žijících lidí další zákon upřesňuje, jaké nominální hodnoty smí úřad vyrábět. Bankovky v hodnotě 250 dolarů mezi nimi nejsou.

Snahy o vytvoření bankovky se řadí k dalším plánům Trumpovy administrativy na oslavy 250. výročí založení Spojených států letos v červenci. Prezident navrhl vybudovat 250 stop (přibližně 76 metrů) vysoký vítězný oblouk na Arlingtonském národním hřbitově či vytvořit Zahradu hrdinů ve Washingtonu se 250 sochami.

Minulý měsíc také ministerstvo zahraničí oznámilo, že u příležitosti výročí začne vydávat pasy s Trumpovým portrétem a podpisem, což nevyžaduje schválení Kongresem.

27. března 2026
Vstoupit do diskuse (7 příspěvků)

Nejčtenější

Padl rekordní jackpot. Šťastlivec si odnáší téměř tři miliardy, raduje se i český stát

Eurojackpot spadající pod mezinárodní loterijní skupinu Allwyn funguje i v...

V Česku padla rekordní výhra v loterii, sázející získal v úterý večer ve hře Eurojackpot 2,911 miliardy korun. Informace z tabulky výher na webu loterijní společnosti redakci iDNES.cz a agentuře ČTK...

KFC v Česku dočasně zavřelo všechny své pobočky. Zavádí nová opatření

Řetězec KFC po problémech s kvalitou zavádí řetězec digitální systém kontroly...

Řetězec KFC v úterý dočasně uzavřel všech svých 140 restaurací. Pobočky zůstaly mimo provoz do 11 hodin. Po problémech s kvalitou zavádí řetězec digitální systém kontroly bezpečnosti potravin a...

Konec levných balíčků z čínských e-shopů. Jak se změní cena s novým clem

Premium
ilustrační snímek

Levné nákupy z Temu, Sheinu nebo AliExpressu čeká konec dosavadního režimu. Od 1. července 2026 se nově clo bude vztahovat i na zásilky ze zemí mimo Evropskou unii v hodnotě do 150 eur. Tedy i na...

Dvě a půl miliardy nejde uložit na spořicí účet. Experti radí, jak naložit s výhrou

výhra tiket peníze výherce

Zhruba dvě a půl miliardy korun po zdanění přinesou úternímu výherci Eurojackpotu dosud nepoznané starosti. Jak se má ve světě velkých peněz zorientovat čerstvý miliardář, vysvětlují přední odborníci...

Vůbec žádné palivo. Na obyčejné Rusy se už nedostává, trh zachvacuje panika

V Rusku se po ukrajinských útocích se potýkají s nedostatkem paliva. Na...

Rusku vinou útoků ukrajinských dronů dochází benzín, píše ruský nezávislý zpravodajský server Novaja gazeta Europe. Ruský trh podle serveru přišel o třetinu možností rafinace ropy. Píše o panice mezi...

Další chlouba Donalda Trumpa: rýsuje se 250dolarová bankovka s jeho portrétem

Návrh 250dolarové bankovky s tváří prezidenta Donalda Trumpa a podpisem, kterou...

Představitelé administrativy prezidenta Donalda Trumpa tlačí u příležitosti oslav výročí založení Spojených států na vytvoření bankovky v hodnotě 250 dolarů (asi 5200 Kč), na níž by byl portrét šéfa...

28. května 2026  22:20

Evropa sní, že se stane čipovou velmocí. Pokud dá dohromady 120 miliard eur

Křemíkové čipy pronikají do všech oblastí našeho života.

Evropská komise (EK) připravuje nový plán na podporu polovodičového průmyslu v Evropské unii, který si do roku 2035 vyžádá investice v hodnotě 120 miliard eur (téměř tři biliony Kč) ze soukromého i...

28. května 2026  21:04

Victoria’s Secret v Česku otevírá další obchod. Značka se vrací k růstu

Hailey Bieber ve valentýnské kampani pro značku Victoria´s Secret (2026)

Oblíbená značka spodního prádla Victoria’s Secret otevře v pátek 29. května svou druhou pobočku v Praze. Nový butik bude v obchodním centru Palladium, sortiment nové prodejny zahrnuje spodní prádlo,...

28. května 2026

Jen sankce nestačí. Íránská stínová flotila nadále zásobuje Čínu ropou

Americké síly provádějí kontrolu ropného tankeru plujícího pod íránskou vlajkou...

Íránu se navzdory dlouholetým americkým sankcím nadále daří vydělávat na prodeji ropy. Tankery totiž produkt překládají nedaleko malajsijského pobřeží, odkud následně míří do Číny. Díky tomu se...

28. května 2026

Ovoce a zelenina z Arménie nesmí do Ruska. To náhle zjistilo sanitární problémy

Trh. Ilustrační foto.

Omezení dovozu čerstvých rajčat, okurek, paprik, jahod a listové zeleniny z Arménie dočasně nařídila ruská veterinární a fytosanitární služba Rosselchoznadzor. Nařízení začne platit od konce tohoto...

28. května 2026  17:24

Brusel pokutuje Temu za rizikové zboží obří částkou. Zakročme taky, zní v Česku

temu logo počítač tržiště čína prodej EU Evropa zákazníci

Evropská komise ve čtvrtek uložila čínské společnosti Temu pokutu 200 milionů eur (asi 4,9 miliardy korun) za porušení nařízení o digitálních službách (DSA). Důkazy, které má komise k dispozici,...

28. května 2026  17:03

V Praze otevřel Biskup. Restaurace s obchodem servíruje česká jídla po japonsku

V centru Prahy, na rohu ulic Dlouhá a Hradební, otevřel nový podnik Biskup....

V centru Prahy na rohu ulic Dlouhá a Hradební otevřel nový podnik jménem Biskup. Spojuje restauraci s obchodem a místo klasických hlavních jídel sází na menu složené z několika menších porcí. Hosté...

28. května 2026  16:04

Češi už vydělávají sami na sebe. Stát je letos „stál“ téměř sto padesát dní práce

ilustrační snímek

Den daňové svobody letos v Česku připadl na 29. května, nastal tedy o den dříve než loni. Znamená to, že Češi podle výpočtu Liberálního institutu pomyslně pracovali na stát 149 dní v roce. Od pátku...

28. května 2026  13:56

Philip Morris uvádí na trh nové zařízení na nahřívání tabáku

Společnost Philip Morris ČR uvádí na český trh nové zařízení na nahřívaný tabák...

Společnost Philip Morris ČR uvádí na český trh nové zařízení na nahřívaný tabák BONDS 2 by IQOS. Firma tím rozšiřuje své portfolio bezdýmných alternativ v segmentu nahřívaného tabáku, kam přesouvá...

28. května 2026  13:53

Termín zaplacení daně z nemovitosti 2026 se blíží. Kdy se platí a jak zjistit výši

Ilustrační foto

Daň z nemovitosti letos musí být zaplacena nejpozději v pondělí 1. června. O tom, kolik letos majitelé státu zaplatí, informovala vlastníky Finanční správa. Přesnou částku měli dostat do datové...

28. května 2026  13:30

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Skupina DRFG investuje v Maďarsku, koupila obchodní centrum Korzó

Obchodní centrum Korzó ve městě Nyíregyháza

Investiční skupina DRFG rozšiřuje své realitní portfolio v Maďarsku. Nově kupuje obchodní centrum Korzó v Nyíregyháze s téměř 19 tisíci metry čtverečními pronajímatelných prostor. Zahrnuje přibližně...

28. května 2026  13:20

Island předstihl Švýcarsko a je nejdražší zemí na světě. Mohou za to i turisté

Islandská koruna

Nejdražší zemí světa je Island, ukázaly výpočty tamního odborového svazu. „Cenová hladina v zemi ohně a ledu nyní převyšuje tu švýcarskou o tři procentní body,“ uvedl Vilhjalmur Hilmarsson, ekonom z...

28. května 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.