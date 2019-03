Tim Apple. Šéf firmy se kvůli Trumpovu přeřeknutí přejmenoval na Twitteru

„Je pochopitelné, že se Trump spletl – vždyť on sám je vlastníkem Trump Organization,“ píše agentura AP. Prezidentova chyba neunikla pozornosti uživatelů sociálních sítí. Na nich se následně začala objevovat další podobným způsobem zkomolená jména šéfů velkých firem.



Sean O'Kane (Twitter) @sokane1 VIDEO: Trump just called Apple CEO Tim Cook ?Tim Apple? https://t.co/gTHHtjWvc9 Pro zobrazen? videa mus?te m?t zapnutou podporu JavaScriptu Trump just called Apple CEO Tim Cook “Tim Apple” https://t.co/gTHHtjWvc9 odpovědětretweetoblíbit

„Počkejte, až s ním (Trumpem, pozn. redakce) bude mluvit Jeff Amazon,“ stojí v jednom z příspěvků. „Nesmíme zapomenout ani na Marka Facebookberga a Elona Teslu,“ uvedl jeden vtipálek. Korunu pak tomuto pošťuchování nasadil Cook sám, když své jméno na Twitteru přepsal z „Tim Cook“ jen na slovo „Tim“, za které přidal logo firmy – jablko (v angličtině apple).

Cook sám na změnu jména veřejnost nijak neupozornil. Lidem používajícím operační systém Windows či Android však může proměna příjmení snadno uniknout. Šéf Applu totiž použil znak, který lze zobrazit jen na zařízeních Mac a iPhone, která Apple vyrábí.

Ostatním se tak ukazuje jen jako Tim, respektive „Tim čtvereček“ (znak, který Windows používá pro znaky, jež neumí zobrazit). „To však asi není to, čeho chtěl docílit,“ glosuje agentura AP.



Není to poprvé, co si Trump za své funkční období spletl něčí jméno. Na Twitteru se již dokonce objevila kompilace několika situací, kdy se mu to stalo. Nejčastěji si plete křestní jména, a své spolupracovníky tak často oslovuje Mike. Před necelým rokem pak šéfku společnosti Lockheed Martin Marillyn Hewsonovou označil za „Marillyn Lockheedovou“.