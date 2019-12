Trump nám zhatil armádní zakázku, tvrdí Amazon. Podle firmy se mstí

Již na konci listopadu podal Amazon na Pentagon kvůli výsledku tendru žalobu. Tehdy však mluvil pouze o chybném rozhodnutí amerického ministerstva obrany, které „mohlo být učiněno pod politickým tlakem“. Amazon totiž cloudové služby již poskytuje CIA, a tak se považoval za nejlepšího možného kandidáta.



Plné důvody žaloby zveřejnila firma až toto pondělí. Ve stostránkovém dokumentu ukázala prstem na údajného viníka – prezidenta Donalda Trumpa. „Na lidi z Pentagonu vyvíjel opakovaný nátlak,“ uvedla firma pro CNN. „Cílem bylo zastavit člověka, o kterém si myslí, že je jeho politický nepřítel,“ dodala.



Trump se do Amazonu a především jeho majitele, Jeffa Bezose, totiž opírá dlouhodobě. Jádrem sporu je především to, že Bezos vlastní deník The Washington Post. Ten mimo jiné zveřejnil i několik rozsáhlých textů, věnujících se ruské podpoře Trumpovy prezidentské kampaně. Americký prezident jej označuje za médium fake news.



Během deseti let měla zakázka technologickému gigantu přinést 10 miliard dolarů (zhruba 230,5 miliardy korun). „Sázky jsou vysoké,“ uvádí firma v dokumentu. „Je otázkou, zda by měl prezident využívat rozpočet DoD (ministerstva obrany, pozn. red.) k plnění osobních a politických cílů,“ dodává.



Pentagon Trumpův vliv popírá

Trumpovo zapojení do výběru podle firmy dokazuje svědectví bývalého ministra obrany Jamese Mattise. Když byl ve funkci, Trump po něm podle interní zprávy chtěl, aby Amazon „z téhle zakázky vyštípal“.



Podle Pentagonu však rozhodnutí politika nikterak neovlivnila. „Výběr učinil expertní tým, tvořený úředníky a vojenskými důstojníky,“ uvedla jeho mluvčí podle CNBC. „Neovlivnily ho žádné externí vlivy. Ministerstvo si je výběrem jisté,“ dodala.



Výběrové řízení na tzv. Společnou obrannou infrastrukturu (s anglickou zkratkou JEDI) se dočkalo kritiky již dříve. Na postup Pentagonu si totiž podle listu The Guardian po svém vyřazení stěžovala technologická společnost Oracle. Podle ní byl však tendr zmanipulovaný ve prospěch Amazonu.