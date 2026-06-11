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Trumpova rodina vydělala na kryptu půl miliardy dolarů. Ostatní o peníze přišli

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  16:40
Rodina amerického prezidenta Donalda Trumpa získala podle firemních dokumentů zhruba 500 milionů dolarů z obří kryptoměnové transakce. Investoři, kteří uvěřili, že propojení s Trumpovým jménem představuje bezpečnou sázku na budoucnost, však dopadli výrazně hůře. Akcie společnosti, která obchod financovala, od loňského léta ztratily více než 90 procent hodnoty a firmě nyní hrozí vyřazení z burzy Nasdaq.
Eric Trump (uprostřed) na burzovní prezentaci společnosti Alt5 (13. srpna 2025)

Eric Trump (uprostřed) na burzovní prezentaci společnosti Alt5 (13. srpna 2025) | foto: Profimedia.cz

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Když se loni v srpnu objevili Eric Trump a Donald Trump Jr. na newyorské burze Nasdaq, vypadalo všechno jako další příklad rychlé expanze obchodního impéria rodiny Trumpových. Společně oslavovali partnerství kryptoměnové společnosti World Liberty Financial s tehdy málo známou firmou Alt5 Sigma, která měla investorům nabídnout snadnější přístup ke kryptoměně spojené s Trumpovými, píše portál CNBC.

Necelý rok poté je situace diametrálně odlišná. Alt5 Sigma, která se mezitím přejmenovala na AI Financial Corp., varovala investory, že její schopnost pokračovat v podnikání je nejistá. Cena jejích akcií se propadla z téměř devíti dolarů na méně než dolar a společnost se ocitla na hranici vyřazení z technologické burzy Nasdaq.

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Zatímco běžní investoři utrpěli masivní ztráty, rodina Trumpových na celé transakci výrazně vydělala. Alt5 totiž v rámci dohody nakoupila od společnosti World Liberty Financial kryptoměnové tokeny WLFI v hodnotě 1,5 miliardy dolarů. Podle zveřejněných dokumentů náleží Trumpovým přibližně 75 procent výnosů z prodeje těchto tokenů. Po odečtení poplatků tak rodina prezidenta získala zhruba půl miliardy dolarů.

„Otázkou nyní je: co se stalo se všemi těmi penězi?“ cituje CNBC Virginii Canterovou z americké neziskové organizace Democracy Defenders Fund.

Sázka na Trumpovo jméno

Příběh AI Financial se stal ukázkovým příkladem rizik spojených s investicemi do firem, jejichž hlavním aktivem je politicky nebo mediálně silná značka.

Mnoho investorů předpokládalo, že společnost navázaná na rodinu úřadujícího prezidenta nemůže neuspět. Místo toho se firma během několika měsíců dostala do vážných problémů. Od uzavření dohody s World Liberty Financial vystřídala tři generální ředitele i tři externí auditory.

V lednu si dokonce musela půjčit 15 milionů dolarů přímo od World Liberty Financial. Část těchto prostředků následně využila k nákupu vlastních akcií ve snaze podpořit jejich cenu. Ani tento krok však nepřinesl očekávaný výsledek.

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Eric Trump se od vedení společnosti veřejně distancoval. Na sociální síti X uvedl, že v AI Financial nemá žádnou rozhodovací ani řídicí roli. Mluvčí Trump Organization Kimberly Benza následně zdůraznila, že ani Eric Trump, ani Donald Trump Jr. nikdy neseděli v představenstvu společnosti a neměli vliv na její každodenní fungování.

Výzvy k vyšetřování

Pochybnosti kolem celé transakce přitom sílí. Organizace Democracy Defenders Fund letos v dubnu vyzvala americkou Komisi pro cenné papíry a burzy (SEC), aby zahájila nezávislé vyšetřování společnosti.

Podle Virginie Canterové, která v organizaci vede protikorupční agendu, vyvolává celá kauza řadu nezodpovězených otázek. Kritici poukazují zejména na sérii problémů, které firmu provázely po uzavření obchodu s World Liberty Financial.

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„Svou kariéru v oblasti etiky jsem začínala v Komisi pro cenné papíry a myslím si, že už jedno nebo dvě taková pochybení při zveřejňování informací by stačila k zahájení vyšetřování.“

Bývalý generální prokurátor státu New Jersey Matthew Platkin uvedl, že společnost vykazuje řadu varovných signálů, které by za normálních okolností mohly přitáhnout pozornost regulátorů. Samotná SEC odmítla redakci CNBC sdělit, zda se společností AI Financial zabývá.

Jak vzniklo kryptoměnové impérium

World Liberty Financial vznikla v roce 2024. Mezi její spoluzakladatele patří Eric Trump, Donald Trump Jr. a Barron Trump, ale také Zach a Alex Witkoffovi, synové Trumpova blízkého spojence a vyjednavače pro Blízký východ Steva Witkoffa.

Podle údajů zveřejněných na webu společnosti vlastní přibližně 38 procent mateřské firmy subjekt spojený s Donaldem Trumpem a některými členy jeho rodiny.

Firma vydává několik typů kryptoměnových aktiv. Největší pozornost získal token WLFI, který měl držitelům umožnit podílet se na správě kryptoměnové sítě. Model fungoval podobně jako u jiných firem označovaných jako „digital asset treasury“. Ty nakupují a drží kryptoměny, zatímco investoři místo přímého vlastnictví digitálních aktiv kupují akcie společnosti obchodované na burze.

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V případě Alt5 tak investoři fakticky získávali nepřímou expozici vůči kryptoměně vytvořené soukromou firmou spoluvlastněnou rodinou amerického prezidenta.

Hodnota tokenů se propadla

Klíčový problém spočívá v tom, že hodnota tokenů WLFI od loňského srpna výrazně klesla. Z původních 20 centů za token se jejich cena propadla přibližně na 5,7 centu, tedy o více než 70 procent.

AI Financial v květnu oznámila, že pokles hodnoty držených tokenů vymazal z její rozvahy během jediného čtvrtletí zhruba 348 milionů dolarů. Společnost zároveň vykázala provozní ztrátu a její závazky převýšily hodnotu aktiv.

Ve výroční zprávě firma otevřeně připustila, že její budoucnost je nejasná. „Uvedené okolnosti vyvolávají významné pochybnosti o schopnosti společnosti pokračovat v činnosti během jednoho roku od zveřejnění této účetní závěrky,“ uvádí.

„Firma vykazuje všechny znaky, které obvykle vyvolávají vážné obavy regulátorů a běžně vedou k zájmu vyšetřovacích orgánů,“ dodává bývalý generální prokurátor New Jersey Matthew Platkin.

Nízká cena akcií představuje pro AI Financial existenční problém. Burza Nasdaq vyžaduje, aby se akcie obchodovaly nad hranicí jednoho dolaru. Pokud titul zůstane příliš dlouho pod touto úrovní, může být z burzy vyřazen.

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