Trump podepsal s lídry AI dohodu o regulaci. Chce jmenovat zmocněnce

Donald Trump v úterý při setkání s nejvýznamnějšími představiteli největších firem v oboru umělé inteligence (AI) v Bílém domě rovněž prohlásil, že „samoregulace je velmi důležitá“. Zároveň uvedl, že ještě dnes podepíše dokument, který oficiálně zavede termín „super inteligence“ místo umělé inteligence.
Jednání s lídry v oblasti AI Trump označil za velmi dobré, velmi produktivní a „extrémně přátelské“. Také poznamenal, že firmy specializující se na AI budou spolupracovat s místními úřady zejména v souvislosti s datovými centry, a budou se snažit, aby byli obyvatelé spokojení.
„Nikdy nebudu bránit rozvoji technologie, která bude mít větší dopad než průmyslová revoluce,“ prohlásil Trump při představení chatbota s umělou inteligencí America.gov, jehož úkolem je pomáhat Američanům při vyřizování úředních záležitostí.
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„Nemůžeme tomu bránit a máme v tomto ohledu velký náskok,“ dodal.
Na oběd do Bílého domu pozval prezident přední představitele odvětví umělé inteligence, mezi nimiž jsou Dario Amodei, generální ředitel společnosti Anthropic, Greg Brockman, prezident OpenAI, Jeff Bezos, zakladatel Amazonu, a Elon Musk, jehož sociální síť X zahrnuje vlastní model umělé inteligence s názvem Grok.
Trumpova důvěra v umělou inteligenci je v ostrém kontrastu s varováními, která v posledních dnech zazněla od vedoucích představitelů tohoto odvětví.
Amodei na začátku září vyzval přední firmy v oblasti AI, aby zpomalily vývoj této technologie. V pátek společnost OpenAI oznámila, že pozastaví trénování svého nejnovějšího modelu, protože se množí zprávy o tom, že se agenti umělé inteligence vymykají kontrole.