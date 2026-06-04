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„Krásné čisté uhlí“. Trump dá 700 milionů dolarů na obnovu uhelného průmyslu

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  23:02
Americký prezident Donald Trump ve čtvrtek v Oválné pracovně oznámil, že vyčlení 700 milionu dolarů (14,6 miliardy Kč) na obnovu uhelného průmyslu ve Spojených státech. Finance půjdou mimo jiné na výstavbu dvou uhelných elektráren.
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Donald Trump | foto: Getty Images

Bude se jednat o první nové uhelné elektrárny v USA za více než deset let, napsal deník The New York Times (NYT). Republikán za účelem investice uplatnil zákon o obranné produkci z období studené války, kdy sloužil k urychlení průmyslové výroby v době národní potřeby.

„V důsledku investice ve výši 700 milionů dolarů, kterou dnes oznamuji, ochráníme 14 uhelných elektráren a 42 uhelných dolů,“ prohlásil Trump. USA podle něj postaví dvě nové uhelné elektrárny a jeden exportní terminál. Bude se jednat o první nové uhelné elektrárny v USA za 13 let, poznamenal NYT.

Trump vrací uhlí do hry. USA dají miliardy na záchranu uhelných elektráren

Republikánský prezident dlouhodobě prosazuje obnovu upadajícího amerického uhelného průmyslu. Jeho dnešnímu oznámení v Bílém domě přihlíželi guvernéři a zákonodárci ze států bohatých na uhlí, jako jsou Wyoming a Západní Virginie.

Trump opakoval frázi „krásné čisté uhlí“, ačkoliv se jedná o fosilní palivo s nejvyšším obsahem uhlíku. Uhelné elektrárny podle expertů produkují více škodlivých znečišťujících látek a oxidu uhličitého způsobujícího oteplování planety než plynové elektrárny, solární panely a větrné turbíny.

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