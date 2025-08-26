Konec větrníků v USA. Trump stopl téměř hotový projekt, akcie dánské firmy padají

  10:52
Americký prezident Donald Trump likviduje plány na rozvoj větrné energetiky ve Spojených státech. Jeho administrativa v pátek zastavila práce na rozsáhlé mořské farmě dánské společnosti Orsted u pobřeží Rhode Islandu, která byla už z 80 procent dokončena. Současně usiluje o zablokování dalšího projektu u Marylandu a tento měsíc už znemožnil výstavbu 231 turbín v Idahu.
Záběr na dílny dánské firmy Orsted, kde se připravovaly turbíny pro větrnou farmu na pomezí Rhode Islandu a Connecticutu v USA (20. listopadu 2024) | foto: Profimedia.cz

Trump, který dlouhodobě kritizuje obnovitelné zdroje a zvláštní odpor chová právě k větru, tvrdí, že turbíny „zabíjejí ptáky, způsobují rakovinu a matou velryby“. Také mu vadí jejich vzhled – zejména od doby, kdy proti jeho vůli postavili větrníky poblíž jeho golfového hřiště ve Skotsku.

Energetičtí experti upozorňují, že zastavení téměř hotového projektu je v USA bezprecedentní. „Je to tvrdý úder,“ uvedla pro Bloomberg Carolyn Kissaneová z Newyorské univerzity. Ministerstvo vnitra zároveň nařídilo rozsáhlou revizi povolovacích procesů pro větrné projekty na federálních pozemcích. Podle prognózy agentury Bloomberg se může rozvoj mořské větrné energetiky v následující dekádě fakticky zastavit.

USA posilují jádro. Do pěti let chtějí začít stavět deset nových elektráren

Akcie dánské společnosti Orsted jen v pondělí propadly o devatenáct procent a celkem už letos odepsaly čtyřicet procent hodnoty.

Trumpovy kroky zapadají do jeho politiky takzvané energetické dominance, která upřednostňuje domácí fosilní paliva či malé jaderné reaktory před solárními a větrnými zdroji. Ty označují představitelé jeho administrativy za drahé, nespolehlivé a příliš závislé na dodavatelích z Číny.

Biden chtěl opak

Trumpův přístup znamená ostrý obrat oproti politice jeho předchůdce Joea Bidena. Ten prosazoval instalaci 30 gigawattů mořských větrných elektráren do roku 2030, což by stačilo pro více než 10 milionů domácností. Projekty ale už tehdy narážely na problémy s náklady a dodávkami.

Demokratický guvernér Marylandu Wes Moore nyní varuje, že Trumpovy kroky přímo zvýší ceny energií. „Bílý dům ukazuje, že mu více záleží na plnění slibů sponzorům kampaně než na zájmech obyvatel Marylandu či celé země,“ uvedl v prohlášení.

Obnovitelné zdroje v USA loni lámaly rekordy. Jejich budoucnost je teď nejistá

Podle zastánců je vítr při zapojení do sítě a doplnění akumulací spolehlivým zdrojem. Například Texas je dnes americkým lídrem v instalované kapacitě a elektřina z větru tam stojí méně než z fosilních zdrojů.

Proti projektům se ale dlouhodobě staví řada skupin – od místních ochránců přírody přes komerční rybáře až po bohaté majitele pobřežních domů. Argumentují ohrožením ekosystémů a zničeným výhledem. Podle odborníků jsou však škody minimální ve srovnání s přínosem čisté energie.

26. srpna 2025  10:52

Letiště Praha čeká v příštích letech velká proměna. Vedle plánované paralelní dráhy a modernizace terminálů se chystá také projekt Airport City, který má využít pozemky letiště k dalšímu rozvoji....

26. srpna 2025

