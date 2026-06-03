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Trump se vrací s novým pokusem o cla. Chce jimi trestat nucenou práci

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  13:37
Spojené státy navrhují zavést nové clo ve výši nejméně deseti procent na dovoz ze šedesáti zemí. Jde o dosud největší krok prezidenta Trumpa k obnovení jeho protekcionistické politiky od doby, kdy jeho dřívější cla zrušil Nejvyšší soud USA.
Americký prezident Trump v Bílém domě při projevu o clech. (2. dubna 2025)

Americký prezident Trump v Bílém domě při projevu o clech. (2. dubna 2025) | foto: AP

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Na základě šetření, které zkoumalo, jak různé státy nakládají se zbožím údajně vyrobeným nucenou prací, by se desetiprocentní sazba vztahovala mimo jiné na dovoz z Kanady, Mexika, Evropské unie, Tchaj-wanu a Spojeného království, uvedl Úřad zmocněnce USA pro obchod.

Produkty z dalších velkých ekonomik včetně Číny, Indie, Japonska, Jižní Koreje, Brazílie a Švýcarska, by podléhaly clu ve výši 12,5 procenta, píše agentura Bloomberg.

Úřad uvedl, že nižší sazba se vztahuje na ekonomiky, které zakazují dovoz zboží vyrobeného nucenou prací nebo se k tomu zavázaly, zatímco ty, které taková opatření nezavedly nebo je účinně nevymáhají, čelí vyššímu clu.

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Tento krok představuje významný posun v Trumpově snaze obnovit cla, která zavedl během prvního roku ve funkci, než byla označena za protiústavní. Navrhovaná cla jsou výsledkem šetření zahájených podle zvláštní právní normy známé jako Section 301 zákona o obchodu z roku 1974.

Následovat by měl i přezkum nadměrných výrobních kapacit obchodních partnerů USA. Analytici spekulují, zda případná budoucí cla z tohoto šetření bude možné kumulovat s těmi navrženými v souvislosti s nucenou prací.

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„Obchodní partneři budou tímto rozhodnutím pochopitelně pobouřeni,“ uvedla pro Bloomberg Deborah Elmsová, vedoucí oddělení obchodní politiky v Nadaci Hinrich v Singapuru. „Otevírá se tím prostor pro řadu nových celních i necelních opatření,“ dodala.

Akciové trhy po zprávě dále rostly. Index MSCI All Country World vzrostl o desetinu procenta na rekordní hodnotu, historických maxim dosáhly také indexy v Asii a USA.

Cla prohloubí nejistotu

Nová cla přicházejí v citlivé době pro globální ekonomiku, kdy jsou finanční trhy nervózní kvůli válce s Íránem a růstu cen ropy a plynu. Nevstoupí však v platnost okamžitě. Před jejich zavedením proběhne období veřejných připomínek a přezkumu, které může vést ke změnám. Písemné připomínky je třeba podat do 6. července a veřejná slyšení panelu Section 301 mají začít 7. července.

Úřad zmocněnce zkoumal, zda dotčené ekonomiky nezavedly zákaz dovozu zboží vyrobeného nucenou prací nebo jej účinně nevymáhají. „Žádná z 60 ekonomik, které jsou předmětem těchto šetření, takový zákaz účinně nevymáhá,“ uvedl zmocněnec USA pro obchod Jamieson Greer. To podle něj vytváří situaci, kdy američtí pracovníci musí globálně soutěžit na nerovném hřišti. „Tuto nerovnost už nebudeme tolerovat.“

S odkazem na zákon o ochraně obětí obchodování s lidmi z roku 2005 úřad identifikoval 34 konkrétních komodit v určitých zemích, které jsou vyráběny s využitím nucené práce. Patří mezi ně bavlna pro oděvy, kritické minerály pro solární produkty, ryby pro výrobu rybího oleje a moučky či palmové plody pro palmový olej.

Jsou i výjimky

Tento krok podle analytiků prověří ochotu jednotlivých zemí reagovat. Ti se dosud většinou zdržovali odvetných opatření a místo toho usilovali o vyjednání nižších cel a zachování přístupu na trh.

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„Jakákoli cla na australský export do USA jsou neopodstatněná a v rozporu s naší dohodou o volném obchodu,“ uvedlo již například australské ministerstvo obchodu.

Součástí návrhu jsou i některé výjimky. Dovoz oděvů a textilu z vybraných zemí by mohl podléhat sníženým sazbám v rámci kvót navázaných na objem amerického exportu do těchto zemí.

Některé produkty jsou z nových cel zcela vyňaty, včetně hovězího masa, rajčat, banánů, kávy, pomerančového džusu a dalších potravin. Vyloučeny jsou také kovy, na něž se již vztahují jiná cla, a rovněž některá paliva a chemikálie, uzavřel Bloomberg.

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