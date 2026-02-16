Trhy letos zmítá velká nervozita. Investoři se obávají zejména umělé inteligence

Důvodem výprodeje softwarových hráčů byly obavy z umělé inteligence. Do hlav investorů se totiž vkrádá myšlenka, že umělá inteligence nakonec nepředstavuje vyhlížený růstový motor pro technologické firmy, ale že naopak přímo ohrožuje obchodní modely řady z nich. „Investoři se obávají, že rostoucí využitelnost AI technologií v korporátním softwaru přinese dravou konkurenci, neboť umožní firmám řešit úkoly takzvaně in-house bez potřeby softwaru třetích stran. Je to jedna z prvních oblastí, kde vidíme skutečně hmatatelný dopad AI technologií,“ shrnul pro iDNES.cz situaci analytik investiční společnosti e-toro Jakub Rochlitz.
Na začátku února se z trhu s kryptoměnami odpařilo 467 miliard amerických dolarů, což je v přepočtu 9,6 bilionu korun. Stačil na to necelý týden.