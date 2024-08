Japonsko jako bolavé místo pro investory. Měna sílí, éra nízkých sazeb je pryč

Investoři se musejí smiřovat s tím, že japonská měna už nejspíš nebude v dlouhodobém horizontu slabá. Vrásky na čele mají obchodníci i kvůli dalšímu možnému nárůstu úrokových sazeb, píše agentura Bloomberg.

„Pro trhy jde bezpochyby o něco úplně nového. Japonská centrální banka nejspíš opustí dlouhá léta nulových nebo dokonce záporných úrokových sazeb. Japonsko je nyní v centru obav a týká se to úvěrů, akcií i dluhopisů. Jednoduše všeho,“ okomentoval situaci Stephen Miller, konzultant společnosti Grant Samuel Funds Management a bývalý manažer fondu BlackRock.

Japonské trhy začaly padat už v pátek

Výprodeje na japonském akciovém trhu začaly už koncem minulého týdne. V pátek japonský index Nikkei 225 klesl o téměř šest procent. Tento propad pokračoval ale i zkraje tohoto týdne, neboť jen v pondělí ztratil tento japonský index 12,4 procenta, čímž šlo o největší jednodenní propad od roku 1987.

„Reakce trhů naznačuje, že v Japonsku jde o něco víc než jen o obavy z recese. Pokud budou trendy z posledních dnů pokračovat, dopady mohou být i globální,“ doplňuje k problematice investiční stratég Wei Li ze společnosti BlackRock.

Japonská centrální banka minulý týden zvýšila základní úrokovou sazbu na 0,25 procenta z předchozího rozpětí nula až 0,1 procenta. Sazba se tak dostala na nejvyšší úroveň od finanční krize v roce 2008. Japonský jen se vůči dolaru vyšplhal na nejvyšší úroveň od ledna. Silnější kurz domácí měny po přepočtu však snižuje hodnotu zahraničních příjmů podniků.

Pozor na křehkou spotřebitelskou důvěru

V úterý se situace na japonských trzích začala stabilizovat. Ztráty z posledních dnů se podařilo alespoň částečně odbourat. Jen v úterý se hodnota indexu zvýšila o 10 procent. Velkou volatilitu japonských trhů však mohou negativně odnést domácnosti, neboť ohrožují spotřebitelskou důvěru.

„Riziko, že spotřeba a investice budou brzděny kvůli zvýšené nejistotě na trzích, je zřejmé. Pokud se tyto trendy budou protahovat, mohlo by to ovlivnit chování podniků i domácností,“ říká k novým trendům Hirofumi Suzuki, stratég společnosti Sumitomo Mitsui Banking s tím, že poměrně prudké posílení japonského z posledních dnů zmařilo některé investiční strategie, a to včetně takzvané carry trades, která spočívá v půjčování japonské měny za účelem investování do jiných globálních aktiv.

Čím dál častěji se objevují názory, že náznaky japonské centrální banky ohledně možného dlouhodobějšího pokračování v růstu úrokových měr byly chybné. Zároveň vznikají dohady, že šlo o důsledek politického tlaku, který byl na japonskou centrální banku dlouhodobě vyvíjený.

Je změna nevyhnutelná?

Jiní experti ale krok Bank of Japan chválí, neboť zvýšení sazeb bylo vzhledem k makroekonomické situaci v zemi správným rozhodnutím. „Japonská banka věděla, že opětovný posun k vyšším sazbám bude velmi obtížné. Myslím si ale, že zatím to Bank of Japan dělá velmi chytře,“ říká analytik Christopher Willcox ze společnosti Nomura Holdings.

Agentura Bloomberg dodává, že pokles japonského trhu by mohl vést k četným zpětným odkupům akcií. Společnosti totiž mohou využít nižších cen. Zároveň agentura uzavírá, že na změny na japonském trhu musí investoři reagovat a přehodnotit vnímání, které ve vztahu k Japonsku dlouhodobě platilo.