Nespí, telefonují, prodávají. Investoři za války zažívají bezesné noci

Rozkolísané burzy a komoditní i finanční trhy nedají obchodníkům vydechnout. Každé zaváhání se může investičně krutě nevyplatit. V anketě agentury Reuters se přiznávají, že kvůli nervovému vypětí nemohou spát a navíc zjišťují, že jejich dřívější obchodní strategie přestávají fungovat.
Wang Yapei je správce fondu a nyní je pro něj nejdůležitější se v noci aspoň trochu vyspat. Tento šanghajský obchodník za jediný den prodal většinu svého portfolia. Dotlačil ho k tomu prudký propad čínských akcií, kterým trhy reagovaly na šok z války v Íránu. „Nemám rád jízdu na horské dráze. Ranní zahájení obchodování bylo katastrofální, tak jsem 70 procent svých aktiv osekal,“ uvedl obchodník pro agenturu Reuters. „Teprve pak se mi ulevilo.“

Navzdory aktuálnímu mírnému oživení teď neplánuje investiční pozice znovu navyšovat. Důvodem jsou prudké a nepředvídatelné výkyvy na všech trzích, od akcií a ropy až po dluhopisy a zlato. To je neobvyklá situace, protože většinou jednotlivé tituly či komodity fungují jako protiváha.

„Jeden den se snažíte nakupovat při propadu, jak my říkáme lovit ze dna, jenže druhý den vás zasáhne další vlna výprodeje,“ říká Wang. „Když už je nejistota příliš veliká, je lepší se stáhnout, abyste mohli v klidu spát.“

Asijské ekonomiky jsou pod tlakem. Válka v Íránu je nutí k zoufalým krokům

Wang ale není sám. Od Šanghaje po New York se obchodníci, investoři a bankéři potýkají s neustálým přesunováním peněz, střídání nákupů a prodejů a nervozitou při uzavírání transakcí. Nespí. Pracují i o víkendech. Neustále telefonují.

Krize na trzích pramení z nejistoty, jak dlouho válka USA a Izraele s Íránem ještě potrvá a co udělá s cenami ropy, které už překročily hranici sta dolarů za barel. Nikdo neví, jaké důsledky to bude mít na inflaci nebo kroky centrálních bank.

Nefunguje zlato, stříbro ani švýcarský frank

Válka vstupující do pátého týdne srazila zlato o 16 procent. To se přitom označuje za tradiční bezpečný přístav a naposledy se takto prudce propadlo v roce 2008. Naopak výnosy amerických státních dluhopisů tento měsíc rostly nejrychleji od října 2024.

„Existuje jen velmi málo aktiv, která jsou bezpečná,“ řekl Rajeev De Mello, investiční ředitel společnosti GAMA, který v posledních dnech tráví neobvykle mnoho času na týmových poradách. „Státní dluhopisy nefungují, typické bezpečné měny jako jen a švýcarský frank nefungují. Ani zlato a stříbro nepomáhají.“

Obchodníci, kteří se chtěli spoléhat na zkušenosti nabyté v nedávné době, kdy se trhy vyrovnávaly s pandemií covidu nebo invazí Ruska na Ukrajinu, teď zjišťují, že nic z toho, co se naučili, najednou nefunguje.

Asijské trhy míří ke dnu

„Od vypuknutí války jsme snížili podíl akcií, protože se není kam schovat,“ uvedl De Mello. Pro ty, kteří se ocitli na špatné straně tržního chaosu, byla situace obzvláště skličující. „Ten víkend, kdy to začalo, jsem doslova nemohl spát,“ řekl obchodník energetické společnosti, která sázela na pokles cen ropy.

Válka, kterou koncem února spustily americko-izraelské údery na Írán, vedla k faktickému uzavření Hormuzského průlivu. Tím protéká pětina světové ropy a zkapalněného zemního plynu, což vyvolalo obávaný přízrak stagflace – vysoké inflace při slabém ekonomickém růstu. Investoři tak prodávají téměř vše kromě amerického dolaru.

Korejská burza zažila nejhorší den ve své historii. Akcie kvůli Íránu oslabily

Akcie v Asii byly zasaženy obzvláště tvrdě. Jihokorejské akcie tento měsíc klesly o zhruba třináct procent, zatímco japonský Nikkei spadl přibližně o devět procent. Americké akcie si vedly lépe než ty asijské, když vykázaly pokles jen o šest procent. Tento mírně lepší výkon přilákal k USA některé investory. Na asijském trhu panuje taková nejistota, že všichni teď raději nakupují dolary.

Netáhnou ani akcie čipového giganta

Situace je dokonce tak vážná, že investoři hromadně utíkají i od těch nejlepších a nejsilnějších asijských firem. Kenyon Tse z UBS v Hongkongu uvedl, že lidé se zbavují dokonce i akcií firmy TSMC – Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, což je nejdůležitější výrobce čipů na světě. Pro investory je to vlajková loď asijského trhu, a když chce fond investovat v Asii, většinou si jako první koupí právě akcie TSMC. V normálních časech by lidé akcie čipového giganta při poklesu ceny nadšeně kupovali. Ale teď o ně není zájem.

Také Matthias Scheiber z londýnské investiční společnosti Allspring Global omezil své pozice na rozvíjejících se trzích a raději takticky navýšil expozici vůči USA. Varoval však, že pokud globální centrální banky budou následovat příklad Austrálie a zvýší úrokové sazby, tlak ještě zesílí.

Neustálá volatilita znamená, že investoři nemohou spustit oči z monitorů. „Musíte trh neustále sledovat a být jeho součástí, což si vybírá daň na vaší psychice,“ říká Mukesh Dave z fondu Aravali. „Nemůžete si dovolit udělat chybu. Tolerance k chybám je nulová.“

Fialova vláda nakoupila benzínky, proč teď na nich stát nesníží marže? ptá se Singer

Evropě hrozí výpadek energií už příští měsíc, varuje Německo i ropná společnost

Generální ředitel společnosti Shell Wael Sawan. (2. října 2023)

Pokud válka s Íránem brzy neskončí, mohla by Evropu již od příštího měsíce postihnout energetická krize. Obavy zazněly na energetické konferenci CERAWeek 2026 pořádané společností S&P Global v...

Muzeum koroze a graffiti galerie pod širým nebem. Život vlaků končí v České Třebové

Likvidace vyřazených vlaků Českých drah

Takzvaný hřbitov vlaků v České Třebové se stal místem, kde skončí většina vozů svoji službu na českých kolejích. Dřívější praxe postupného rozebírání na odstavných nádražích se ukázala jako příliš...

Fialova vláda nakoupila benzinky, proč teď na nich stát nesníží marže? ptá se Singer

Hostem pořadu Rozstřel je bývalý guvernér ČNB Miroslav Singer. (23. března 2026)

Geopolitické napětí zdražuje paliva, ale skutečný problém může přijít až tehdy, pokud se íránská krize protáhne a začne se přelévat do inflace. V Rozstřelu na iDNES.cz o tom hovořil předseda dozorčí...

Půlmiliarda. Před Trumpovým odkladem útoků na Írán sázel někdo na pád ropy

Americký prezident Donald Trump a ministr obrany Pete Hegseth (7. března 2026)

Krátce předtím, než americký prezident Donald Trump v pondělí oznámil odklad útoků na íránskou energetickou infrastrukturu, uzavřeli někteří obchodníci sázky na vývoj cen ropy v hodnotě stovek...

Za peníze z plastů jsem provdal tři dcery, říká rybář z Nilu. Káhirský byznys funguje

Egyptský Nil je plný plastového odpadu, který zabíjí ryby a bere rybářům...

Klesající populace ryb a znečištění řeky Nil plastovým odpadem přinutilo rybáře z Káhiry, aby se místo rybaření začali věnovat sběru plastového odpadu. Díky iniciativě VeryNile, která platí rybářům...

Plyn zdražuje kvůli válce okamžitě, ovlivní to i cenu elektřiny, upozorňuje energetik

Jan Zápotočný, místopředseda představenstva společnosti E.ON (27. března 2026)

Energetika nereaguje kvůli krizi na Blízkém východě jako benzinové pumpy. V tomto směru jsme odolnější, říká Jan Zápotočný, místopředseda představenstva E.ON Energie. Pro stávající zákazníky má...

28. března 2026

Americké akcie zažívají nejdelší výplach od začátku ruské invaze na Ukrajinu

Obchodníci na newyorské burze na Wall Street v New Yorku. Akcie výrazně klesly...

Americké akcie v pátek opět výrazně oslabily kvůli obavám z hospodářských důsledků konfliktu na Blízkém východě. Jejich hlavní indexy tak zakončily obchodování na nejnižších úrovních za více než půl...

27. března 2026  21:47

Trapné a ubohé. Netflix zpackal baseballovou premiéru, propásl i novinku

Netflix poprvé odvysílal přímý přenos zahajovacího zápasu sezony zámořské...

Mohlo to dopadnout lépe. To jsou reakce diváků na čtvrteční premiéru živého vysílání baseballu na Netflixu. Platforma vůbec poprvé přenášela zahajovací zápas sezony zámořské Major League Baseball...

27. března 2026

Správu železnic čeká organizační zemětřesení. Dotkne se třetiny jejích lidí

Generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda

Správu železnic (SŽ) čekají od dubna velké organizační změny. Zahrnovat budou zejména úpravy oblastních ředitelství a řízení provozu nebo veřejných zakázek, správa je chce více centralizovat. Změny...

27. března 2026  19:43

ANALÝZA: Húsíové byli předkrm. V Hormuzu čelí Západ mnohem zdatnějšímu soupeři

Bojovníci z řad Húsíů se nedaleko města Saná shromáždili na podporu Palestinců...

Už útoky jemenských povstalců Húsíů v minulých měsících měly být pro Západ varováním, jak snadno lze narušit lodní dopravu v regionu. Blokáda Hormuzského průlivu má ale ještě vážnější důsledky, což...

27. března 2026

Longer v Česku neuspěl. KFC stahuje svůj sendvič kvůli malému zájmu

KFC Longer byl v České republice vyřazen z nabídky a řetězec neplánuje jeho...

Řetězec rychlého občerstvení KFC se rozhodl stáhnout z nabídky jeden ze svých nejznámějších sendvičů. Od února již není v provozovnách dostupný podlouhlý a cenově dostupný kuřecí sendvič jménem...

27. března 2026  15:59

Příjmy státu z paliv rostou o desítky milionů korun denně, spočítali analytici

Aktuální cena benzínu a nafty u českých čerpacích stanic. Válka s Iránem...

Současné vysoké ceny pohonných hmot zvyšují příjmy státu ve srovnání s obdobím před konfliktem na Blízkém východě o vysoké desítky milionů korun denně. Se stoupající cenou paliv totiž roste i výběr...

27. března 2026  14:22

Kdo chce bydlet ve vlastním, musí hledat dál od center měst, říká ekonom

Martin Slaný

Na vlastní byt v centru Prahy už možná nikdy nedosáhne ani domácnost s nadprůměrným příjmem. Podle Martina Slaného, hlavního ekonoma investiční skupiny DRFG, je to ale běžný vývoj, který známe ze...

27. března 2026  14:21

Do kdy podat daňové přiznání 2026 a zaplatit daň z nemovitosti. Přehled termínů

ilustrační snímek

Placení daní, záloh či hlášení úřadům se týká zejména podnikatelů a osob samostatně výdělečně činných (OSVČ). Některé daňové povinnosti mají ale i lidé, kteří třeba jen vlastní nemovitost nebo...

27. března 2026  12:33

Pro trampy i mastňáky. Na Posázavský pacifik vyjely moderní motoráky

Oficiální zahájení provozu moderních bezbariérových jednotek řady 847 RegioFox...

Na trase takzvaného Posázavského pacifiku z Prahy do Vraného nad Vltavou a Čerčan vyjely po letech nové motorové vlaky. Jednotky RegioFox zde budou podle plánů Prahy a Středočeského kraje jezdit...

27. března 2026  12:01

Dolarové bankovky ponesou Trumpův podpis, v historii USA to nemá obdoby

ilustrační snímek

Americké ministerstvo financí plánuje umístit podpis prezidenta Donalda Trumpa na všechny nové americké papírové bankovky. S odvoláním na ministerstvo o tom informovala agentura AP. Zdůraznila, že v...

27. března 2026  10:30

