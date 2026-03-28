Wang Yapei je správce fondu a nyní je pro něj nejdůležitější se v noci aspoň trochu vyspat. Tento šanghajský obchodník za jediný den prodal většinu svého portfolia. Dotlačil ho k tomu prudký propad čínských akcií, kterým trhy reagovaly na šok z války v Íránu. „Nemám rád jízdu na horské dráze. Ranní zahájení obchodování bylo katastrofální, tak jsem 70 procent svých aktiv osekal,“ uvedl obchodník pro agenturu Reuters. „Teprve pak se mi ulevilo.“
Navzdory aktuálnímu mírnému oživení teď neplánuje investiční pozice znovu navyšovat. Důvodem jsou prudké a nepředvídatelné výkyvy na všech trzích, od akcií a ropy až po dluhopisy a zlato. To je neobvyklá situace, protože většinou jednotlivé tituly či komodity fungují jako protiváha.
„Jeden den se snažíte nakupovat při propadu, jak my říkáme lovit ze dna, jenže druhý den vás zasáhne další vlna výprodeje,“ říká Wang. „Když už je nejistota příliš veliká, je lepší se stáhnout, abyste mohli v klidu spát.“
Wang ale není sám. Od Šanghaje po New York se obchodníci, investoři a bankéři potýkají s neustálým přesunováním peněz, střídání nákupů a prodejů a nervozitou při uzavírání transakcí. Nespí. Pracují i o víkendech. Neustále telefonují.
Krize na trzích pramení z nejistoty, jak dlouho válka USA a Izraele s Íránem ještě potrvá a co udělá s cenami ropy, které už překročily hranici sta dolarů za barel. Nikdo neví, jaké důsledky to bude mít na inflaci nebo kroky centrálních bank.
Nefunguje zlato, stříbro ani švýcarský frank
Válka vstupující do pátého týdne srazila zlato o 16 procent. To se přitom označuje za tradiční bezpečný přístav a naposledy se takto prudce propadlo v roce 2008. Naopak výnosy amerických státních dluhopisů tento měsíc rostly nejrychleji od října 2024.
„Existuje jen velmi málo aktiv, která jsou bezpečná,“ řekl Rajeev De Mello, investiční ředitel společnosti GAMA, který v posledních dnech tráví neobvykle mnoho času na týmových poradách. „Státní dluhopisy nefungují, typické bezpečné měny jako jen a švýcarský frank nefungují. Ani zlato a stříbro nepomáhají.“
Obchodníci, kteří se chtěli spoléhat na zkušenosti nabyté v nedávné době, kdy se trhy vyrovnávaly s pandemií covidu nebo invazí Ruska na Ukrajinu, teď zjišťují, že nic z toho, co se naučili, najednou nefunguje.
Asijské trhy míří ke dnu
„Od vypuknutí války jsme snížili podíl akcií, protože se není kam schovat,“ uvedl De Mello. Pro ty, kteří se ocitli na špatné straně tržního chaosu, byla situace obzvláště skličující. „Ten víkend, kdy to začalo, jsem doslova nemohl spát,“ řekl obchodník energetické společnosti, která sázela na pokles cen ropy.
Válka, kterou koncem února spustily americko-izraelské údery na Írán, vedla k faktickému uzavření Hormuzského průlivu. Tím protéká pětina světové ropy a zkapalněného zemního plynu, což vyvolalo obávaný přízrak stagflace – vysoké inflace při slabém ekonomickém růstu. Investoři tak prodávají téměř vše kromě amerického dolaru.
Akcie v Asii byly zasaženy obzvláště tvrdě. Jihokorejské akcie tento měsíc klesly o zhruba třináct procent, zatímco japonský Nikkei spadl přibližně o devět procent. Americké akcie si vedly lépe než ty asijské, když vykázaly pokles jen o šest procent. Tento mírně lepší výkon přilákal k USA některé investory. Na asijském trhu panuje taková nejistota, že všichni teď raději nakupují dolary.
Netáhnou ani akcie čipového giganta
Situace je dokonce tak vážná, že investoři hromadně utíkají i od těch nejlepších a nejsilnějších asijských firem. Kenyon Tse z UBS v Hongkongu uvedl, že lidé se zbavují dokonce i akcií firmy TSMC – Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, což je nejdůležitější výrobce čipů na světě. Pro investory je to vlajková loď asijského trhu, a když chce fond investovat v Asii, většinou si jako první koupí právě akcie TSMC. V normálních časech by lidé akcie čipového giganta při poklesu ceny nadšeně kupovali. Ale teď o ně není zájem.
Také Matthias Scheiber z londýnské investiční společnosti Allspring Global omezil své pozice na rozvíjejících se trzích a raději takticky navýšil expozici vůči USA. Varoval však, že pokud globální centrální banky budou následovat příklad Austrálie a zvýší úrokové sazby, tlak ještě zesílí.
Neustálá volatilita znamená, že investoři nemohou spustit oči z monitorů. „Musíte trh neustále sledovat a být jeho součástí, což si vybírá daň na vaší psychice,“ říká Mukesh Dave z fondu Aravali. „Nemůžete si dovolit udělat chybu. Tolerance k chybám je nulová.“