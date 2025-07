Prodejna luxusního zboží z druhé ruky Fashionphile nedávno vystavila ve svém vlajkovém obchodě v New Yorku vedle pravé kabelky značky Louis Vuitton také její padělek spolu s výzvou zákazníkům. Obchod je požádal, zda dokážou rozpoznat pravou kabelku od padělku. Nepoznali. Zakladatelka společnosti Sarah Davisová se tomu vůbec nediví. Tvrdí, že dokonce i lidé pracující jako asistenti prodeje pro přední luxusní značky nebyli vůbec schopni obě kabelky od sebe rozeznat, píše portál The Wall Street Journal.

Konkurenční prodejce The RealReal musel nedávno investovat do technologie XRF, aby mohl testovat složení kovů na přezkách kabelek a odhalit nové padělky. Společnost rovněž zakoupila rentgenové přístroje, aby mohla zkoumat jejich „vnitřnosti“. Podle ředitele společnosti Huntera Thompsona padělatelé v posledních letech zdokonalili vnější stranu kabelek, ale uvnitř mohou stále zanechávat stopy. „Může jít o drobný detail, například o to, jak je zatlučená hlavička nýtku,“ říká.

Slovo padělek je out

Lidé z oboru secondhand luxusu si poprvé všimli nového druhu padělků zhruba před pěti lety. Některé z těchto kabelek byly tak kvalitní, že pravost nebylo možné odhalit pouhým okem. Ke svým zákazníkům se tyto superpadělky dostávají díky sociálním sítím. Padělatelé přijímají objednávky prostřednictvím služeb, jako je WhatsApp nebo Telegram, poskytují zákaznický servis v reálném čase a zboží doručí přímo ke dveřím dokonce ve značkové krabici.

Výrobci těchto napodobenin si platí influencery na sociálních sítích, aby propagovali nelegální zboží přímo americkým anebo evropským spotřebitelům. Ukazuje se, že tato technika je natolik účinná při vylepšování image padělatelů, že se dokonce mění i jazyk, kterým se o těchto výrobcích mluví. Slovo „padělek“ se už nově nepoužívá. Místo toho fanoušci kabelkám říkají repliky, zrcadlové tašky, superklony anebo 1:1 (jedna ku jedné).

Pro luxusní značky je skutečnost, že především mladí zákazníci akceptují takové zboží, nepříjemná. V dubnu se na sociálních sítích rozpoutala vášnivá debata poté, když čínští padělatelé zveřejnili videa, v nichž tvrdí, že velké luxusní značky vyrábějí své kabelky v Číně téměř zadarmo. Tyto příspěvky posílily v myslích spotřebitelů (především z generace Z) pochybnosti o vysokých přirážkách v tomto odvětví i o tom, zda lidé, kteří kupují luxusní zboží, za něj neplatí až příliš.

Zdvižený prostředníček

„Koupě repliky se stává způsobem, jak ukázat velkým značkám prostředníček,“ říká Marian Makkar, odborník na luxusní marketing, který dlouhodobě zkoumá fenomén superpadělků. Objevují se tak první známky toho, že ochabnutí zájmu mladých zákazníků vůči autentickému luxusu bolestivě zasáhne tržby v tomto odvětví.

Podle údajů poradenské společnosti Bain & Co. utratili zákazníci z generace Z v loňském roce za luxusní značky zhruba o 5 miliard dolarů méně než v roce 2023. Přebíhají k padělkům může být také jednoduše známkou toho, že i oni pociťují následky rostoucích nákladů či dalších výdajů spojených s inflací.

Změna postoje k superpadělkům je tak darem pro padělatele, kteří nyní své zboží prodávají jako finančně výhodnou alternativu k předraženým luxusním značkám. Proč vlastně platit 11 000 dolarů za pravou klasickou kabelku Chanel, když si můžete pořídit téměř identickou repliku za 600 dolarů přímo z čínské továrny, která tvrdí, že kůži získává od stejného evropského dodavatele jako pařížská značka?

Volání peněz

Odborníci na boj proti padělkům mají o tom, jak se padělky staly tak dobrými, několik teorií. Jednou z nich je i průmyslová krádež. Luxusní značky totiž ukládají návody na výrobu pravých kabelek na digitálních šablonách známých jako „tech packy“. Tyto předlohy obsahují jak excelovou tabulku s přesnými rozměry, technický výkres, tak i podrobnosti o použitých nitích, ozdobách a kůži, a dokonce i přesný počet stehů na jeden šev.

Pokud se takový technický balíček dostane do nepovolaných rukou, padělatelé mohou snadno vytvořit jeho kopii. Riziko, že tyto informace uniknou z továrny, se zvyšuje s tím, jak značky zadávají výrobu stále častěji externím dodavatelům.

Padělatelé se také snaží přetáhnout pracovníky z „pravých“ továren, aby získali interní know-how. Lidé, kteří se živí šitím luxusních kabelek, si vydělají slušnou, ale ne přemrštěnou mzdu, takže mnohdy na finančně lákavou nabídku od nelegálního výrobce kývnou.

Například společnost Hermès vyplácí svým francouzským řemeslníkům, kteří se zabývají výrobou kabelek, částku odpovídající 40 000 dolarů ročně včetně bonusů, jak vyplývá z přehledu platů společnosti Glass Door. To je ovšem stále méně, než kolik značka účtuje svým americkým zákazníkům za jednu krokodýlí birkinku. Někteří z bývalých zaměstnanců společnosti byli v roce 2020 odsouzeni za provozování padělatelské sítě mimo své každodenní zaměstnání.

Konkurence luxusu?

Většina padělků se ale stále vyrábí staromódním způsobem. Padělatel si koupí pravou kabelku, rozebere ji na součásti, aby zjistil, jak je vyrobena, a pak zpětně zkonstruuje padělek. Podle Jamese Godefroye, vyšetřovatele agentury Rouse, která se zabývá ochranou značek, se nejlepší superpadělky kabelek často vyrábějí v továrnách v Číně, které přes den realizují legální zakázky pro masové prodejce módy, v noci vyrábí padělky další směna.

Nový model online distribuce padělků je pro luxusní značky noční můrou. Kdysi se padělané kabelky dostávaly do celních přístavů ve velkých zásilkách, což usnadňovalo pátračům jejich zadržení. Nyní, když se padělky prodávají přímo spotřebitelům, příliv jednotlivých balíčků zahlcuje celní orgány a snadněji proklouzává kontrolám.

Továrny na padělky samozřejmě dosahují tučných zisků. Výroba fejku nejvyšší kvality v Číně stojí včetně práce a materiálu kolem 150 dolarů. Provozní marže tak může být 50 procent nebo vyšší, pokud továrna přímo zajišťuje vlastní prodej. Luxusní značky mají štěstí, že na kabelkách dosahují 40procentní provozní marži, protože musí utrácet za luxusní kamenné obchody, další náklady na prodej i mnohamiliardové rozpočty na marketing.

Padělek? Ale proč ne!

Značky ale někdy paradoxně považují padělky za předmět, který nakonec přiměje zákazníky ke koupi originálního zboží. Briege Elderová, londýnská PR manažerka agentury Hunt & Gather, která dříve pracovala jako asistentka prodeje u značek Louis Vuitton a Gucci, říká, že do obchodů těchto značek pravidelně přicházeli lidé s padělanými kabelkami.

Podle ní bylo vždy nevyřčeným pravidlem, že na padělky nikdo z obchodu nesmí upozornit. „Nikdy bychom neoslovili člověka s padělanou kabelkou, nikdy! Ať už by to byl ten nejhorší padělek na světě, anebo ten nejlepší.“ K lidem, kteří měli napodobeninu, se vždy přistupovalo jako k ctižádostivým zákazníkům. „Dnes mají padělek, ale v budoucnu se mohou stát zákazníky,“ vysvětluje Elderová.

Relativně malé rozpočty luxusních značek na boj proti fejkům tak naznačují, že se fenoménu superpadělků zatím příliš vážně neobávají. Společnost LVMH, největší společnost luxusu na světě, utratila v loňském roce za reklamu více než 11 miliard dolarů, ale na boj proti padělkům vynaložila pouze 45 milionů dolarů. To se zdá být málo. Výrobci supernapodobenin se tak pomalu stávají jejich skutečnými konkurenty, uzavírá americký web.