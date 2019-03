H&M a Zara mají problém. Lidé čím dál víc nakupují použité oblečení

Zara a H&M patří mezi největší světové řetězce s „rychloobrátkovým“ oblečením. Majitel Zary Inditex si loni vydělal 3,44 miliardy eur (88 miliard korun). Dobré časy už ale končí. Nejenže jim tržby ukrajují on-line prodejci oblečení, zákazníci také přestávají trvat na tom, že budou nosit nové oděvy.

Americký trh se secondhandovým oblečením v roce 2018 dosáhl hodnoty 24 miliard dolarů (541 miliard korun), zatímco trh s „rychlou módou“ (značky produkující trendové oblečení, pro které jsou prioritou co nejnižší náklady a neberou moc ohled na sociální a environmentální dopady) se dostal na 35 miliard dolarů (789 miliardy korun), informuje CNBC.

Za necelých deset let by ale mohl trh s použitým oblečením v USA vyletět na hodnotu 64 miliard dolarů (1,44 bilionu korun), přitom „rychlá móda“ se dostane na 44 miliard dolarů (992 miliard korun).

H&M i Zara poslední dobou neplní očekávání investorů. Zisk švédského řetězce v posledním loňském čtvrtletí spadl o desetinu. H&M to „svádí“ na investici do on-line byznysu plus konkurenci ze strany Zary, Primarku a ASOS. Španělský Inditex nedávno informoval, že za prvních pět týdnů nového finančního roku zaznamenal sedmiprocentní nárůst tržeb, analytici ale byli skeptičtí. „Je to míň než polovina růstu, který Inditex vykazoval jen pár let zpátky. Myslíme, si, že je to důkaz, že růst skupiny prudce zpomaluje,“ napsala banka Morgan Stanley.

Nakupování použitého oblečení dávno není o hrabání se v bednách. Webové stránky společností thredUP v USA nebo Thrift+ ve Velké Británii umožňují nakoupit secondhandové „hadry“ on-line.

„V porovnání s trhem všech oděvů je nárůst v oblasti zboží znovu uvedeného do oběhu fenomenální,“ míní Neil Saunders, šéf společnosti GlobalData. „Zákazníci tu nacházejí vyhovující míru pestrosti, hodnoty a udržitelnosti, proto čekáme, že tento vysoký růst bude pokračovat,“ doplnil.



V roce 2018 bylo šest procent obsahu dámských skříní ze second handu. V roce 2028 by to mohlo být už 13 procent. Podíl o něco dražšího oblečení značek jako Gap nebo J. Crew klesne ze současných 20 na 14 procent. Oblečení z obchodních domů také ubude, z aktuálních 14 na 9 procent.

Udržitelná móda je trendy. Například obchod ThredUp zaznamenal 80procentní nárůst zájmu o své zboží, když se v lednu na kanále Netflix poprvé objevila show japonské expertky na vyklízení domácností Marie Kondo. V listopadu britští zákonodárci adresovali pěti webovým stránkám včetně Amazonu a ASOS dopis s dotazem, jak firmy zajistí, aby oděvní dělníci dostávali aspoň minimální mzdu, a jaké recyklované materiály používají.

Chuť po nákupu použitého zboží se týká i luxusního zboží. Online startup The RealReal prodává použité luxusní oblečení a doplňky a podařilo se mu nashromáždit investice ve výši 288 milionů dolarů (6,5 miliardy korun). Zakladatelka a šéfka Julie Wainwrightová říká, že chce změnit vnímání zásilkového obchodu. Kromě webu provozuje v USA i devět kamenných obchodů.



