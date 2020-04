Kvůli pandemii ztratili práci. Teď na plný úvazek učí, jak hrát videohry

Trevor Andrews je koncertní violista a učitel hudby. Když mu na konci března kvůli koronaviru zrušili všechna jeho symfonická představení a jeho soukromí žáci začali šetřit a rušit lekce hudby, začal hledat způsob, jak se uživit.

Třicetiletý obyvatel Jižního Portlandu je vášnivý hráč her. Považuje se za experta na střílecí hru „Apex Legends“. Rozhodl se tedy přejít od výuky klasické hudby k výuce videoher online zákazníků „Rád věci vysvětluji. Stejně, jako když učím hrát na violu. Lidé jsou sebekritičtí a vždycky přijdou na něco, co je třeba zlepšit,“ vysvětlil Andrews serveru CNN.

A není jediný, technologicky zdatní herní nadšenci po celém světě se kvůli koronaviru, který zničil miliony pracovních míst, stávají trenéry videoher na plný úvazek. I když to může znít neobvykle, práce učit ostatní, jak zlepšit své dovednosti v oblasti videoher, existuje již řadu let a nyní roste její popularita, protože lidé jsou zavření doma a tráví více času online.

Stejně jako trenéři v čemkoliv jiném, trenéři videoher učí hráče, jak být strategičtější a jak interagovat v týmových hrách, jako jsou „League of Legends“ a „Overwatch“. Někteří mají své vlastní ceny z minulých herních soutěží a jiní mají prostě dobrou pověst.

Andrews odhaduje, že v březnu si takto vydělal 500 dolarů (12 425 Kč), což sice není dost peněz na život, ale očekává, že se tato částka zvýší, když se bude nadále propagovat v rámci své vlastní online komunity. Obvykle k tomu používá platformy jako je Microsoft Mixer. Andrews prodává své hodiny na platformě pro freelancery Fiverr a účtuje si 25 dolarů (621 Kč) za hodinu a 60 dolarů (1491 Kč) za tři hodiny.

Trenéři videoher prodávají své lekce na platformách, jako jsou Fiverr nebo ProGuides. Platforma ProGuides uvedla, že počet zakoupených koučovacích hodin se v březnu oproti únoru zvýšil o 25 %. Na Fiveeru zájem o koučování videoher v březnu vzrostl dokonce o 43 %.

Správné podmínky pro expanzi

Evropská herní platforma GamerCoach sdělila společnosti CNN Business, že kvůli tomu, že lidé museli v březnu zůstat zavření doma, její tržby vzrostly o 60 %. Platforma Gamer Sensei, která se označuje za kontrolora trenérů, uvedla, že útraty na webu během posledních dvou březnových týdnů vzrostly o 50 %.

„Koučování videoher již samozřejmě existovalo, ale současná pandemie vytvořila správné podmínky, které mu umožňují rozšířit se,“ vysvětlil Joost van Dreunen, který je zakladatelem poradenské a investiční společnosti specializující se na videohry. „Pokud každý, koho znáte, hraje „Super Smash Bros“, budete se to také chtít naučit. Pár hodin strávených s trenérem tak pro vás začne mít smysl,“ dodává van Dreunen.

Jednadvacetiletý Tyler Cunningham z kalifornského Sacramenta trénuje „Super Smash Bros“ na platformě ProGuides. I on ztratil práci kvůli koronaviru. Dříve pracoval jako pokladní a skladník v lékárně. Vyučováním videoher se mu podařilo zcela nahradit svůj předchozí příjem.

Sedmadvacetiletý Rio Spersch z Britské Kolumbie v Kanadě pro změnu provozuje společnost, která učí děti o robotice a animačních programech v komunitních centrech poblíž škol. „Je to úžasné. Mluvím o tom, co mě baví a beru za to peníze,“ řek Spersch, který dříve podnikal. Kvůli pandemie ale ztratil většinu klientu, a proto začal hledat alternativní výdělek. Po dvou letech, co trénuje videohry se v březnu rozhodl, že začne učit na plný úvazek. CNN Business řekl, že za poslední tři týdny vydělal 1300 dolarů (32 305 Kč). Snížil dokonce svou sazbu, aby vyhověl zákazníkům s finančními problémy.