Pálivá jídla dobývají svět, rostoucí poptávka mění stravovací návyky

Vědci tvrdí, že sloučenina kapsaicin, která způsobuje pálivý pocit, spouští bolestivou reakci, kterou mozek kompenzuje endorfiny a dopaminem vyvolávajícími potěšení. Lidé po „překonání“ pálivosti pociťují pocit uspokojení, a jakmile si na to zvyknou, potřebují k dosažení stejného účinku stále více kapsaicinu.
„Cítíte bolest, ale uvědomíte si, že vás to nezraní,“ uvedl pro agenturu Bloomberg Robert Pellegrino z výzkumného stavu Monell Chemical Senses Center ve Filadelfii. „Je to jako seskok padákem. Když skočíte jednou, chcete to zkusit znovu,“ doplnil.
|
Pálivé nudle Buldak jsou čím dál větší hit. Přišla s nimi žena v domácnosti
Průzkum výrobce ingrediencí Kalsec z roku 2024 ukázal, že dvě třetiny spotřebitelů na dvanácti hlavních trzích v předchozím roce zvýšily podíl kořeněných jídel ve své stravě.
Podle společnosti Datassential, která se zabývá průzkumem trhu, se pálivá jídla stávají stále běžnější součástí amerických jídelních lístků. Až 95 procent restaurací aktuálně nabízí alespoň jedno pikantní jídlo, přičemž pálivé chutě pronikají i do kategorií jako pizza, burgery, nápoje a dezerty „Pálivé už není omezené na tradiční kategorie,“ uvedla Claire Conaghanová, analytička výzkumné firmy. „Pikantnost se dobře šíří, protože je jak známá, tak i přizpůsobivá,“ doplnila.
Virální hit i šance pro výrobce
Trend se stal virálním také na sociálních sítích. Videa s tagem #spicyfoodchallenge získávají na sociálních sítích desítky milionů zhlédnutí. Rozšířené je například ochutnávání balíčků instantních nudlí Buldak společnosti Samyang Foods z Jižní Koreje.
Vzestup zájmu o pikantní pokrmy, zejména v Evropě a USA, někteří vědci spojují s globalizací a migrací. „Zájem o pálivé chutě Asie například vzrostl spolu s ekonomikami a geopolitickou silou tohoto regionu,“ řekl Krishnendu Ray, profesor z New York University. Jak Asie roste ekonomicky a její vliv na globální scénu sílí, začíná i její kulturní dědictví, včetně tradiční kuchyně, podle něj získávat širší uznání.
Tento trend představuje miliardovou příležitost pro potravinářské společnosti. Jihokorejská firma Samyang Foods, uvedla, že pozoruje nárůst poptávky. Prodeje společnosti ve Spojených státech se v roce 2024 více než zdvojnásobily na 280 milionů dolarů (5,8 miliardy Kč) a v loňském roce se očekával nárůst o dalších 60 procent. „Z Buldaku vybudujeme velkou globální značku, podobně jako je Coca-Cola,“ uvedl v červnu generální ředitel firmy Kim Jung-soo.
Na poptávku po kořeněných a pálivých jídlech reagují i známé restaurace a výrobci potravin, kteří upravují menu či složení výrobků. Například McDonald’s začal v Číně nabízet zmrzlinu s čili a olejem. Společnost Monkey 47 zase aktuálně vyrábí bourbon Horse With No Name s příchutí papriček habanero.
|
Virál jako základ marketingu. Korejský výrobce nudlí sčítá astronomické zisky
Britská značka Walkers, známá pro výrobu chipsů, reagovala na trend rostoucí popularity pálivých chutí tím, že začala nabízet produkty s vyšší úrovní pálivosti. Majitel značky, společnost PepsiCo, testovala podobné příchutě po celé Evropě. Podle ní se dobře uchytily, a to i na trzích, kde pálivá jídla nejsou tradičně oblíbená. „Naše tolerance k úrovni pálivosti se v průběhu let opravdu zvýšila,“ uvedl Matthew Cullingworth ze společnosti PepsiCo.
Pálivé či kořeněné produkty mohou přitáhnout i spotřebitele, kteří dbají o své zdraví a sledují například obsah soli či tuků v potravinách. „Přidání větší chuti může kompenzovat snížení obsahu méně zdravých složek v pochutinách. Koření dodává silnou chuť a šmrnc jídlu, která by jinak bylo trochu mdlé,“ uvedl Will Hayllar ze společnosti OC&C Strategy Consultants, která se specializuje na strategii a růst firem.