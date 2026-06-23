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Dehormuzifikace obchodu. Střední koridor přes Asii posílil, náhrada z něj ale nebude

Dáša Hyklová

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Aktau se v mezidobí stal jedním z nejdůležitějších logistických center takzvaného Středního koridoru (oficiálně Transkaspické mezinárodní dopravní cesty – TITR). V současnosti do modernizace a digitalizace tohoto přístavu masivně investuje jak samotný Kazachstán, tak Evropská unie. | foto: Dáša Hyklová, iDNES.cz

Zatímco veškerá pozornost je upřena k řešení zablokovaného Hormuzského průlivu, euroasijský obchod se stále více přesměrovává k pozemním alternativám. Transkaspická dopravní trasa (TITR), známá také jako Střední koridor, představuje strategické obchodní a nákladní spojení jihovýchodní Asie a Číny s Evropou. Obchází Rusko z jihu a zároveň nabízí pozemní alternativu k námořní cestě přes Suezský průplav. Má však své limity a funguje spíše jako doplňková než stoprocentní náhrada.

V souvislosti s konfliktem na Blízkém východě, který paralyzoval Hormuzský průliv, začali analytici mluvit o nutnosti dehormuzifikace obchodu. Jednou z možností je Transkaspická dopravní trasa (Trans-Caspian International Transport Route – TITR), velmi často označovaná jako Střední koridor. I když nemůže být plnohodnotnou alternativou, její význam roste.

Trasa tzv. Středního koridoru

Projekt vznikl v roce 2014, kdy se spojily Kazachstán, Ázerbájdžán a Gruzie s cílem propojit Čínu a Evropu přes Střední Asii, Kaspické moře a jižní Kavkaz s dalším napojením přes Turecko. Jedná se o tzv. multimodální trasu kombinující železniční, silniční a námořní dopravu. Po léta však zůstával Střední koridor druhořadý, hlavním důvodem byla v té době preferovaná ruská severní trasa. Teprve geopolitické události a zahájení konfliktu na Ukrajině v roce 2022 vše změnily.

Z ospalého přístavu nový hub

Ještě před šesti lety byl Aktau, hlavní kazašský přístav nacházející se na východním břehu Kaspického moře, poměrně ospalým místem. Voda zde v zimě nezamrzá, což umožňuje jeho celoroční fungování, ale i přes svůj mezinárodní status měl tehdy k rušným světovým obchodním přístavům daleko. V provozu bylo všeho všudy 11 funkčních mol rozdělených na terminály pro ropu a suchý náklad. Překládku zajišťovaly klasické portálové jeřáby, vysokozdvižné vozíky a tahače. Zcela chyběla specializovaná automatizace.

Aktau byl dříve regionálním, primárně na ropu orientovaným přístavem. Fungoval sice spolehlivě, nicméně na svoji příležitost teprve čekal. Význam tohoto uzlu vzrostl po vypuknutí války na Ukrajině, kdy evropské i asijské firmy začaly masivně omezovat dopravu přes tzv. Severní koridor vedoucí přes Rusko a Bělorusko.

Aktau společně s přístavem Kuryk

plní funkci hlavního východního vstupního bodu na Kaspické moře. Trasa funguje následovně:

  • Zboží putuje po železnici z Číny napříč Kazachstánem až na jeho západní okraj.
  • ​V přístavu Aktau se náklad překládá na nákladní lodě a trajekty, které překonávají Kaspické moře.
  • ​Lodě z Aktau míří do ázerbájdžánského přístavu Baku (Alat), odkud zboží pokračuje dále na západ přes Gruzii a Turecko do Evropy.

„Kvůli geopolitickému napětí se Severní koridor stal nepředvídatelným. Jižní trasa posouvá hranice své kapacity. Tato situace z něj učinila nikoli alternativu, ale povinnou volbu,“ uvedl nedávno při zasedání v kazašské Astaně turecký viceprezident Cevdet Yilmaz.

Zatímco v roce 2020 bylo v Aktau odbaveno přibližně 3,1 milionu tun nákladu, o tři roky později vrostl tento objem na 18 milionů tun. Aktau se stal jedním z nejdůležitějších logistických center Středního koridoru, v rámci kterého plní společně s blízkým, nověji rozvíjeným přístavem Kuryk funkci hlavního východního vstupního bodu na Kaspické moře.

Ještě před šesti lety zajišťovaly překládku zboží v hlavním kazašském přístavu Aktau nacházejícím se na východním břehu Kaspického moře klasické portálové jeřáby.

Také bezpečnostní krize v Rudém moři vyvolaná útoky jemenských Húthíů na obchodní lodě na podzim roku 2023 rozvoji projektu Středního koridoru pomohla. Když musely lodě kvůli hrozbám místo Suezu volit trasu kolem mysu Dobré naděje na jihu Afriky, cesta z Asie do Evropy se prodlužovala o 10 až 14 dní, v některých případech do Středomoří až o 19 dní. Střední koridor místo toho nabídl pevninsko-námořní alternativu, kde se doba tranzitu po železnici a přes Kaspické moře pohybuje v rozmezí 14–18 dnů. Pro určité typy zboží s vysokou hodnotou, rychlou kazivostí a například také komponenty pro automotive se stal atraktivnější variantou.

Obchází Rusko i Írán

Význam koridoru neroste jen u kontejnerové dopravy se spotřebním zbožím. Pro Evropu je klíčový také jako bezpečná trasa pro transport ropy a zemního plynu z Kazachstánu, Turkmenistánu a Ázerbájdžánu mimo ruské území a mimo rizikové blízkovýchodní námořní úžiny.

V rámci diverzifikace rizik jej podporují jak Evropská unie, tak Čína, která je klíčovým hybatelem obchodu prostřednictvím svých iniciativ. Koridor je financován multilaterálními věřiteli, jako jsou Světová banka, Evropská banka pro obnovu a rozvoj a Asijská rozvojová banka, a také významnými státními investicemi z Kazachstánu, Ázerbájdžánu, Gruzie a Turecka. Evropská unie se v posledních letech do rozvoje Středního koridoru obula opravdu naplno. V rámci své strategie Global Gateway, což je evropská alternativa k čínské Nové Hedvábné stezce, se EU a mezinárodní finanční instituce zavázaly investovat do této trasy 10 miliard eur (cca 250 miliard Kč). Cílem těchto projektů je odstranit největší slabiny trasy, kterými jsou zdlouhavé papírování a neustálé překládání zboží z vlaků na lodě a zpět.

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Světová banka vyčlenila letos v dubnu 3,3 miliardy dolarů na posílení klíčových chybějících spojení podél koridoru včetně 1,9 miliardy dolarů na turecký železniční přejezd Istanbul North a investice ve výši 1,4 miliardy dolarů do rekonstrukce kazašské dálnice Karaganda–Žezkazgan.

Dosym Satpajev, ředitel nezávislého think tanku sídlícího v kazašské Almaty analyzujícího politická rizika, korupci a zahraničněpolitické procesy v regionu Střední Asie, v rozhovoru pro Svobodnou Evropu uvedl, že ruská válka na Ukrajině a výsledné sankce prohloubily globální závislost na úzkých námořních uzlech, jako je Hormuzský průliv. Poslední krize však měla potenciálně dlouhodobé důsledky pro globální obchod.

„Domnívám se, že i po otevření Hormuzského průlivu jeho image jako stabilní dopravní a logistické trasy bude po mnoho let, ne-li trvale, poškozena,“ uvedl. Jak dodal, totéž platí pro stereotyp, že „Perský záliv a země Blízkého východu mohou zaručit stabilní dodávky energetických zdrojů a dalšího zboží přes Hormuzský průliv“.

Trasa naráží na své limity

Hormuzský průliv byl přirovnáván k energetické tepně světa, kudy před konfliktem procházelo zhruba 20 procent veškeré světové ropy a pětina zkapalněného zemního plynu ze zemí Perského zálivu. Střední koridor je primárně kontejnerová a průmyslová trasa pro spotřební zboží jako elektroniku, stroje a suroviny včetně vzácných minerálů či uranu putujících z Číny a Střední Asie. Ropa z Kazachstánu sice přes Kaspické moře částečně proudí, ale jde o zlomek celosvětového objemu.

Nicméně podle aktuálních statistik kazašského ministerstva dopravy vzrostl objem přepravy na této trase za posledních 7 let více než pětinásobně a dosáhl ročního objemu přes 4,5 milionu tun. Jen za první čtvrtletí letošního roku zaznamenal Kazachstán meziroční nárůst kontejnerových vlaků o 34,4 procenta ve srovnání se stejným obdobím před rokem.

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I přes obrovský boom, k němuž došlo v posledních dvou letech, cílí Střední koridor na přepravu kolem 11 milionů tun zboží ročně. Pro srovnání, jedna velká námořní loď pojme tolik nákladu jako desítky ucelených vlaků. Podle analytiků význam trasy roste, nicméně má své limity a funguje spíše jako doplňková než stoprocentní náhrada. Celkový roční objem Středního koridoru se sice pohybuje v milionech tun a kapacita se do roku 2027 plánuje zdvojnásobit, ale stále nedokáže pojmout tak masivní objemy zboží, jaké běžně proudí po moři.

Navíc má Střední koridor stále několik technologických a logistických úzkých hrdel. Překládání kontejnerů z vlaků na lodě na Kaspickém a Černém moři a zase zpět na vlaky dopravu zdržuje a prodražuje.

Přístavy a železnice v Gruzii, Ázerbájdžánu i Kazachstánu nebyly původně stavěny na tak obrovský nápor a teprve se modernizují. Problémem je také vysychání Kaspického moře, kdy pokles hladiny vody v posledních letech komplikuje provoz velkých nákladních trajektů v mělkých kazašských přístavech.

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