Banky je obíraly, tak vymysleli virtuální směnárnu. Má hodnotu miliard

V roce 2008 dostal tehdy 28letý Estonec pracující v Londýně jako konzultant managementu štědrou vánoční prémii ve výši 10 tisíc liber (297 tisíc korun). V jeho domovské zemi byly tehdy vyšší úrokové sazby, proto se Kristo Kaarmann rozhodl peníze z britské banky převést na estonský spořicí účet.

„Zaplatil jsem 15librový poplatek (445 Kč) a peníze převedl. O týden později ale na estonském účtu bylo o 500 liber (14 836 Kč) méně, než jsem čekal,“ říká Kaarmann. „Zjišťoval jsem, co se stalo a uvědomil si, že jsem udělal hroznou hloupost,“ vzpomíná.

„Bláznivě jsem čekal, že mi britská banka dá směnný kurz, který jsem vídal na Reuters nebo Bloombergu. Místo toho ale peníze přepočítala kurzem o 5 procent méně výhodným. Takhle prostě banky vydělávají, byla to moje chyba,“ vysvětlil pro BBC. Byl na sebe tak naštvaný, že si slíbil, že přijde se způsobem převádění peněz do zahraničí, aniž by k tomu bylo zapotřebí banky.

Ze začátku nápad rozvíjel jen se svým estonským přítelem Taavetem Hinrikusem, který pracoval pro telekomunikační společnost Skype. Posílali si peníze mezi sebou. Hinrikus pracoval pro estonský Skype, takže dostával plat v eurech. Žil ale v Londýně.

Kaarmann sice bral mzdu v britských librách, v Estonsku ale v eurech splácel hypotéku. Dvojice vymyslela jednoduché schéma, kdy každý měsíc stanovili směnný kurz zveřejněný na stránkách Reuters, který se nacházel v polovině hodnoty toho kterého dne. Kaarmann vložil libry na Hinrikusův britský účet a Hinrikus zas eura na Kaarmannův eurový účet. Oba dostali peníze v měně, kterou potřebovali a neutratili ani „haléř“ za skryté bankovní poplatky.



Brzo vybudovali ze svých estonských přátel - ať už žijících v zahraničí nebo těch, kdo se vrátili do Estonska - síť. A uvědomili si, že si na směně mohou postavit byznys. V roce 2011 po získání příslušných povolení od britského finančního regulátora z Londýna spustili web TransferWise. Jeho uživatelé přes něj posílají platby do zahraničí s průměrným směnným kurzem a poplatkem půl procenta.

Dnes služba funguje celosvětově, mezi investory projektu patří šéf Virgin Group Richard Branson a spoluzakladatel platební platformy PayPal Max Levchin. Na začátku však potenciální investoři projektu nevěřili.

Podařilo se však získat malou investici od newyorského fondu IA Ventures. S nárůstem obchodování přicházely i další peníze. Podnik dosud získal investice za 305 milionů liber (9 miliard Kč).

Web a aplikace jsou dostupné v 50 zemích a 49 měnách, a dodnes je využily více než čtyři miliony lidí. Firma tvrdí, že přes službu každý měsíc projdou 3 miliardy liber (88,8 miliardy korun).

Loni firma vydělala 6,2 milionu liber (183,6 milionu korun). Předtím byla vždy kvůli expanzi v mínusu. Zaměstnává na 1400 lidí a její hodnota se odhaduje na 1,2 miliardy liber (35,5 miliardy korun).