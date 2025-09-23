Tohle je WC v ceně rodinného domu. Samo se vyčistí, stavba ale budí emoce

Jan Dvořák
  12:45
Na okraji Stuttgartu se právě otevřely jedny z nejdražších veřejných toalet v Německu. Jsou opatřené nejmodernější automatickou čisticí technologii. S náklady odhadovanými na přibližně 600 000 eur však vyvstává otázka, nakolik tato investice do high-tech sanitárních zařízení oprávněná. Nad částkou hlavou kroutí nejenom občané, ale podrážděně reaguje i německý Svaz daňových poplatníků.
Luxusní veřejné záchodky nedaleko Stuttgartu | foto: https://www.stuttgart.de/

O víkendu na záchodcích, které se dokážou samy čistit, panuje značný provoz, během týdne je tu naopak málo lidí, říkají o hypermoderních záchodcích místní. A proč high-tech toaleta a ne jednoduché záchodky s uklízečkou?

„Mají umožnit lidem, aby je mohli kdykoli používat v čistém stavu,“ uvedl mluvčí radnice Harald Knitter pro web Bild. Kromě automatizovaného čištění se každý den rovněž provádí kontrola a v případě potřeby i dodatečné čištění. Městská správa dále hovoří o pozitivních zkušenostech z jiných míst.

Zástupci města v reportáži pro deník Bild rovněž vysvětlili vysoké náklady na stavbu. Na komplexní infrastrukturu k zařízení muselo být položeno více než 260 metrů potrubí pro čerstvou vodu, odpadní vodu i elektřinu. Toaleta navíc nabízí nejmodernější automatickou čisticí technologii.

Poté, co uživatel opustí toaletu, zajišťuje systém s vodou a čisticími prostředky dokonalou čistotu, doplněnou o sušičku kabiny pro vysušení.

„S automatizovanými toaletami jsou dobré zkušenosti – na jiných místech jsou mezitím využívány mnohem častěji než konvenční zařízení,“ ospravedlňuje volbu mluvčí Knitter.

Když dávkovače nefungují

Sdružení daňových poplatníků (BdSt) v Bádensku-Württembersku v čele s jeho předsedou Eikem Möllerem však stavbu zpochybňuje.

„Proti funkčním toaletám ve veřejných prostorech nemáme v zásadě nic. Pokud však i menší zařízení stojí více než půl milionu eur z peněz daňových poplatníků, je třeba kriticky zvážit, zda je tato částka oprávněná. Za tyto peníze se totiž dá postavit rodinný dům,“ připomíná.

Nová stavba vyvolala mnoho reakcí na sociálních sítích. „Je to prostě Mercedes mezi záchody,“ všímá si jeden z diskutérů narážeje na skutečnost, že Stuttgart je domovským městem této značky. „Kdo něco takového schválí, měl by to zaplatit ze svého. Ani Rusko není tak zkorumpované,“ rozčílil se další.

Funkčnost zařízení si na vlastní kůži vyzkoušel i reportér deníku Bild. Otestoval a pochválil sice jeho čistotu, ale také zjistil některé nedostatky: například dávkovače mýdla v toaletě pro handicapované ani v žádné z unisexových kabin nefungovaly tak, jak měly, uzavřel německý portál.

Co říkáte na takové veřejné toalety?

Tohle je WC v ceně rodinného domu. Samo se vyčistí, stavba ale budí emoce

