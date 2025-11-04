Podle údajů Bloomberg Intelligence se index Stoxx Europe 600 auto v letech 2026 a 2027 dočká prudkého oživení u zisků na akcii. Podle stratéga Laurenta Douilleta bude letošní rok pravděpodobně z pohledu zisků přelomem. Nové dotace na elektromobily, úsporná opatření i revize strategií totiž pomáhají zlepšit výhled.
Odvětví ovšem stále čelí mnoha výzvám. Klíčové trhy v USA a Číně vykazují nadále známky pokračující slabosti a základy, na nichž byznys stojí, jsou stále „křehké“, ale úsilí o snížení nákladů a přetvoření modelových řad by se mělo začít v roce 2026 vyplácet.
|
Evropské automobilky jsou jen krůček od zastavení výroby. Zásoby čipů se tenčí
Výsledky automobilek v roce 2025 citelně zasáhly údery na několika frontách. Potýkaly se jak s vnitřními překážkami, tak s vnějšími problémy včetně amerických cel, utlumené poptávky v Číně, agresivní konkurence ze strany čínských výrobců automobilů a zpomalení trhu s elektromobily.
Automobilka Porsche letos již čtyřikrát snížila své prognózy a omezila své ambice v oblasti elektromobilů. Společnost Stellantis, vlastník značky Jeep, zase vynaložila miliardy na jednorázové náklady v souvislosti s úpravou produktové řady a přesměrováním výroby v USA. Společnost Renault vykázala ztrátu ve výši 9,5 miliardy kvůli změnám účetního postupu týkajícího se jejího podílu ve společnosti Nissan.
Rozhodnou čipy
V poslední době však představuje další výzvu nedostatek klíčových komponentů od výrobce čipů Nexperia, který se ocitl v politické patové situaci mezi Nizozemskem a Čínou. Teprve minulý týden společnost Volkswagen varovala, že splnění jejích finančních cílů závisí na pokračujícím dodávkách polovodičů. Uvedla, že má dostatek čipů pouze na to, aby její německé výrobní závody fungovaly po dobu jednoho týdne.
|
Porsche zpomalí s výrobou elektromobilů. Volkswagen to přijde velmi draho
„Celková výroba automobilů se může pohybovat pouze tempem dodávek nejpomalejších komponentů,“ uvedl analytik Citigroup Ross MacDonald. Problémy společnosti Nexperia by mohly ve čtvrtém čtvrtletí způsobit další narušení výroby automobilů, dodal.
Automobilky očekávají do roku 2029 nové dotace na elektromobily ve výši tří miliard eur v Německu, úsilí o snížení nákladů a přetvoření modelových řad by se mělo začít vyplácet již napřesrok.
Americko-čínské napětí
Společnost Porsche, která se potýká s utlumenou poptávkou v Číně, problémy v dodavatelském řetězci a ochlazující se poptávkou po elektromobilech naznačila ve svých nejnovějších výsledcích. Nejhorší období je možná za ní, značka zamýšlí obnovit svou reputaci v segmentu luxusních vozů.
„Ačkoli Porsche potřebovalo dlouhou dobu, aby se vyrovnalo s poklesem prodeje v Číně a strategickým přeorientováním na bateriové elektromobily, společnost věří, že většinu těchto změn již překonala,“ uvádí analytik Citigroup Harald Hendrikse, který očekává výrazné zlepšení ziskovosti v roce 2026.
Společnost Volkswagen tento týden uvedla, že uvolnění obchodního napětí mezi USA a Čínou je pozitivním signálem pro možné obnovení dodávek čipů Nexperia. „Tento výsledek, navzdory svým nuancím, poskytuje přesvědčivý důkaz o základní síle podniku,“ uvedl analytik Deutsche Bank Tim Rokossa. Dodal, že nové modely a úspory nákladů by měly podpořit tuto tolik potřebnou tvorbu hotovosti.
|
Zisk Porsche klesl za uplynulé tři kvartály o 95,9 procenta
Mercedes-Benz Group zachovala svůj výhled a zahájila zpětný odkup akcií v hodnotě dvou miliard eur, přičemž se zaměřila na snižování nákladů s cílem ochránit ziskovost.
Prodeje společnosti Stellantis vykazují známky zlepšení v Severní Americe, protože se společnost znovu zaměřuje na výrobu SUV pro svůj stěžejní trh v USA.
Optimismus podpořilo také oživení prodeje automobilů v Evropě, který v září vzrostl již třetí měsíc v řadě. V kombinaci s tím, že obavy z cel se dostávají stále více do pozadí a snahy o obrat se začínají promítat do zisků, to vše je dobrým znamením pro rok 2026, uzavírá Bloomberg.