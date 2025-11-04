To nejhorší je za námi, hlásí evropské automobilky. Příští rok může znamenat obrat

Jan Dvořák
  20:00
Evropští výrobci automobilů se po sérii varování před poklesem zisků v roce 2025 pomalu blíží k oživení v příštím roce. Analytici zvyšují odhady jejich zisků díky snižování nákladů i dalším plánům na obrat. Nové dotace na elektromobily, úsporná opatření a revize strategií také zlepšují výhled výrobců.

Zaměstnanci společnosti Porsche AG montují v hlavním závodě v německém Zuffenhausenu plně elektrický vůz Porsche Taycan. (8. března 2024) | foto: Profimedia.cz

Podle údajů Bloomberg Intelligence se index Stoxx Europe 600 auto v letech 2026 a 2027 dočká prudkého oživení u zisků na akcii. Podle stratéga Laurenta Douilleta bude letošní rok pravděpodobně z pohledu zisků přelomem. Nové dotace na elektromobily, úsporná opatření i revize strategií totiž pomáhají zlepšit výhled.

Odvětví ovšem stále čelí mnoha výzvám. Klíčové trhy v USA a Číně vykazují nadále známky pokračující slabosti a základy, na nichž byznys stojí, jsou stále „křehké“, ale úsilí o snížení nákladů a přetvoření modelových řad by se mělo začít v roce 2026 vyplácet.

Evropské automobilky jsou jen krůček od zastavení výroby. Zásoby čipů se tenčí

Výsledky automobilek v roce 2025 citelně zasáhly údery na několika frontách. Potýkaly se jak s vnitřními překážkami, tak s vnějšími problémy včetně amerických cel, utlumené poptávky v Číně, agresivní konkurence ze strany čínských výrobců automobilů a zpomalení trhu s elektromobily.

Automobilka Porsche letos již čtyřikrát snížila své prognózy a omezila své ambice v oblasti elektromobilů. Společnost Stellantis, vlastník značky Jeep, zase vynaložila miliardy na jednorázové náklady v souvislosti s úpravou produktové řady a přesměrováním výroby v USA. Společnost Renault vykázala ztrátu ve výši 9,5 miliardy kvůli změnám účetního postupu týkajícího se jejího podílu ve společnosti Nissan.

Rozhodnou čipy

V poslední době však představuje další výzvu nedostatek klíčových komponentů od výrobce čipů Nexperia, který se ocitl v politické patové situaci mezi Nizozemskem a Čínou. Teprve minulý týden společnost Volkswagen varovala, že splnění jejích finančních cílů závisí na pokračujícím dodávkách polovodičů. Uvedla, že má dostatek čipů pouze na to, aby její německé výrobní závody fungovaly po dobu jednoho týdne.

Porsche zpomalí s výrobou elektromobilů. Volkswagen to přijde velmi draho

„Celková výroba automobilů se může pohybovat pouze tempem dodávek nejpomalejších komponentů,“ uvedl analytik Citigroup Ross MacDonald. Problémy společnosti Nexperia by mohly ve čtvrtém čtvrtletí způsobit další narušení výroby automobilů, dodal.

Automobilky očekávají do roku 2029 nové dotace na elektromobily ve výši tří miliard eur v Německu, úsilí o snížení nákladů a přetvoření modelových řad by se mělo začít vyplácet již napřesrok.

Americko-čínské napětí

Společnost Porsche, která se potýká s utlumenou poptávkou v Číně, problémy v dodavatelském řetězci a ochlazující se poptávkou po elektromobilech naznačila ve svých nejnovějších výsledcích. Nejhorší období je možná za ní, značka zamýšlí obnovit svou reputaci v segmentu luxusních vozů.

„Ačkoli Porsche potřebovalo dlouhou dobu, aby se vyrovnalo s poklesem prodeje v Číně a strategickým přeorientováním na bateriové elektromobily, společnost věří, že většinu těchto změn již překonala,“ uvádí analytik Citigroup Harald Hendrikse, který očekává výrazné zlepšení ziskovosti v roce 2026.

Společnost Volkswagen tento týden uvedla, že uvolnění obchodního napětí mezi USA a Čínou je pozitivním signálem pro možné obnovení dodávek čipů Nexperia. „Tento výsledek, navzdory svým nuancím, poskytuje přesvědčivý důkaz o základní síle podniku,“ uvedl analytik Deutsche Bank Tim Rokossa. Dodal, že nové modely a úspory nákladů by měly podpořit tuto tolik potřebnou tvorbu hotovosti.

Zisk Porsche klesl za uplynulé tři kvartály o 95,9 procenta

Mercedes-Benz Group zachovala svůj výhled a zahájila zpětný odkup akcií v hodnotě dvou miliard eur, přičemž se zaměřila na snižování nákladů s cílem ochránit ziskovost.

Prodeje společnosti Stellantis vykazují známky zlepšení v Severní Americe, protože se společnost znovu zaměřuje na výrobu SUV pro svůj stěžejní trh v USA.

Optimismus podpořilo také oživení prodeje automobilů v Evropě, který v září vzrostl již třetí měsíc v řadě. V kombinaci s tím, že obavy z cel se dostávají stále více do pozadí a snahy o obrat se začínají promítat do zisků, to vše je dobrým znamením pro rok 2026, uzavírá Bloomberg.

Vstoupit do diskuse (30 příspěvků)


Vše o elektromobilech a nové éře automobilismu, světových trendech v této oblasti a měnící se legislativě. Prohlédněte si nejnovější modely elektromobilů a podívejte se, jak dopadly v testovacích jízdách redaktora Technetu, Václava Nývlta, který za volanty aut do zásuvky objevuje krásy i strasti elektromobility.

Dacia Spring: boj s čínskými cly donutil značku auto předělat, navenek to nepoznáte

Dacia Spring

VIDEO Dacia Spring, jeden z nejlevnějších elektromobilů na evropském trhu, je tu už čtvrtým rokem....

První jízda: C5 Aircross nabídne šmrnc i komfort citroënu, lepší je plug-in hybrid

Citroën C5 Aircross BEV

VIDEO Citroën C5 Aircross je vlajkovou lodí francouzské automobilky. A zároveň posledním modelem značky,...

První jízda revolučním elektrickým mercedesem. CLA má dvě umělé inteligence

Nový Mercedes Benz CLA

VIDEO Jestliže Čína dokázala dramaticky zrychlit vlastní vývoj aut a v elektromobilech v mnoha ohledech...

Rychlé jako tankování. Číňané šokují, po 5 minutách nabíjení ujedou 520 kilometrů

Shanghai Auto Show 2025

VIDEO Dobíjení elektromobilu, které je téměř stejně rychlé jako tankování? Na dnes otevřeném autosalonu v...

Brusel chce hnát na STK auta starší deseti let každý rok

Tříválec je k mání pro variantu liftback i combi.

Evropská komise navrhla úpravu unijních pravidel, která se týkají bezpečnosti silničního provozu a...

Mercedes naučil géčko novým kouskům. Točí se jako tank a pohrdá pistolemi

Díky tradičním směrovkám shora na blatnících má řidič dobrý přehled o tom, kde...

VIDEO Říká se sice, že starého psa novým kouskům nenaučíte, ale v případě elektrického Mercedesu G 580 EQ...

Policie na drátě. Čím vším jezdí dnes a jaká auta používala v minulosti?

Lada VAZ 2105 s majákem AZD500 („kýbl“) a dvěma doplňkovými majáky FER.

VIDEO Policie ČR využívá plejádu škodovek, první elektromobil této značky ale překvapivě dorazil až nyní....

Vydáme dosud nepublikované příběhy, které měl Foglar v hlavě, slibuje Šantora

Nejčtenější

Na prodej je vila po Petru Kellnerovi od slavného architekta. Nahlédněte dovnitř

Realitní kancelář WIN & WIN reality inzeruje na svém webu vilu, která se dostala do učebnic architektury. Podle zápisu v katastru nemovitostí je jejím vlastníkem podnikatelka Renáta Kellnerová....

Sagrada Familia je nejvyšším kostelem světa. O metr přerostla katedrálu v Ulmu

Barcelonský chrám Sagrada Família je nyní nejvyšší kostel na světě. Na věž Ježíše Krista stavitelé totiž ve čtvrtek umístili dolní část kříže, a tak výška struktury dosáhla 162,9 metru. To je o metr...

Nejdražší soutěž iDNES.cz: rozdáváme peníze i milion v diamantech

Velká podzimní soutěž iDNES.cz o peníze a diamanty je v plném proudu. Na vítěze čeká unikátní zlatá trofej v hodnotě 1 000 000 Kč. Bude posázená více než tisíci přírodními diamanty od společnosti...

Mýlil jsem se, řekl Gates. Změny klimatu podle něj lidstvo nezahubí

Zakladatel softwarové firmy Microsoft a americký miliardář Bill Gates tvrdí, že se v odhadech dopadu klimatických změn mýlil. Tyto změny klimatu nepovedou k zániku lidstva, i když mohou způsobit...

Katar pohrozil, že přestane EU dodávat kapalný plyn. Vadí mu bruselská směrnice

Katar přestane dodávat zkapalněný zemní plyn (LNG) do Evropské unie, pokud sedmadvacítka nenajde způsob, jak zmírnit nebo zrušit směrnici o náležité péči podniků v oblasti udržitelnosti (CSDDD). Na...

To nejhorší je za námi, hlásí evropské automobilky. Příští rok může znamenat obrat

Evropští výrobci automobilů se po sérii varování před poklesem zisků v roce 2025 pomalu blíží k oživení v příštím roce. Analytici zvyšují odhady jejich zisků díky snižování nákladů i dalším plánům na...

4. listopadu 2025

Karta se obrací. České a polské firmy skupují své německé konkurenty

Německé ekonomice se nedaří. Malé a střední firmy bojují s finančními problémy a podle průzkumu státní rozvojové banky KfW letos ukončí svou činnost až 231 tisíc německých malých a středních podniků....

4. listopadu 2025

Na prodej je vila po Petru Kellnerovi od slavného architekta. Nahlédněte dovnitř

Realitní kancelář WIN & WIN reality inzeruje na svém webu vilu, která se dostala do učebnic architektury. Podle zápisu v katastru nemovitostí je jejím vlastníkem podnikatelka Renáta Kellnerová....

4. listopadu 2025  13:38

Fondu chybí 10 miliard. Stát odsuzuje k zániku horské oblasti, říkají farmáři

Farmáři ze znevýhodněných horských a podhorských oblastí se obávají o vyplacení nárokových dotací. Státu totiž prostřednictvím Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF) došly peníze, letos...

4. listopadu 2025  12:50

Dráhy plánují omladit vozový park. Nejstarší lokomotivě nemá být víc než dvacet let

České dráhy plánují do roku 2035 snížit průměrné stáří vlaků ze současných zhruba 31 let na maximálně 20 let. Zároveň chtějí snížit počet typů vozidel z více než 130 na asi 80, sdělil mluvčí dopravce...

4. listopadu 2025  12:35

CSG na nákupech. Společnost získala většinu v srbském vývojáři motorů pro drony

Zbrojařský a strojírenský holding Czechoslovak Group (CSG) podnikatele Michala Strnada prostřednictvím své nové společnosti AviaNera Technologies kupuje většinový podíl v srbské firmě MUST Solutions,...

4. listopadu 2025  11:46

Nejdražší soutěž iDNES.cz: rozdáváme peníze i milion v diamantech

Velká podzimní soutěž iDNES.cz o peníze a diamanty je v plném proudu. Na vítěze čeká unikátní zlatá trofej v hodnotě 1 000 000 Kč. Bude posázená více než tisíci přírodními diamanty od společnosti...

18. října 2025,  aktualizováno  4. 11. 10:42

Starbucks prodává většinu byznysu v Číně. Plánuje v zemi dvacet tisíc kaváren

Americký kavárenský řetězec Starbucks prodá kontrolní podíl ve svém podnikání v Číně investiční společnosti Boyu Capital. Hodnota transakce činí čtyři miliardy amerických dolarů (84,5 miliardy Kč)....

4. listopadu 2025  8:55

I přírodní diamant lze obarvit, je velmi těžké to rozeznat, popisuje odborník

Diamanty nemusí být pouze čiré. Mohou být zelené, žluté a mezi nejvzácnější patří přírodní červené kameny. Jak probíhá jejich katalogizace a které jsou nejcennější? To v druhém dílu...

4. listopadu 2025

CSG akvíruje českou společnost Hydraulics. Plánuje zásadně navýšit její výsledky

Advertorial

Průmyslově-technologická skupina Czechoslovak Group (CSG), vlastněná českým podnikatelem Michalem Strnadem, podepsala akviziční smlouvu na koupi společnosti Hydraulics, významného českého výrobce v...

4. listopadu 2025

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Knihy nejsou drahé, ale lidi už prostě nechtějí číst, říká šéf svazu nakladatelů

Premium

Na nového Dana Browna čekali dychtiví zájemci už před uvedením na trh. Většina knih se ale dnes prodává těžko. S výjimkou pár bestsellerů... Spisovatel, nakladatel a předseda Svazu českých knihkupců...

4. listopadu 2025

Klasické phishingové útoky jsou překonané, podvodníci cílí na psychiku

Voják na misi, který potřebuje peníze nebo slavná osobnost s unikátním investičním tipem? To už jsou zastaralé pokusy, jak obrat lidi o peníze. Útočníci dnes vsázejí na psychologickou manipulaci, kdy...

4. listopadu 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.