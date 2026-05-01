To má být vzor pro děti? Spolupráce Haalanda s pivovarem budí v Norsku emoce

Jan Dvořák
  12:00
Spolupráce fotbalové hvězdy Erlinga Haalanda s přední americkou pivní značkou Budweiser vyvolala bouřlivou reakci v jeho rodném Norsku. Podle odpůrců reklamy je nemyslitelné, aby sportovec, jehož mládež zbožňuje, na takovou spolupráci přistoupil. Ke kauze se vyjádřil i norský fotbalový svaz a samozřejmě i mnoho diskutujících.
Erling Haaland z Manchesteru City přichází na stadion před ligovým zápasem s Burnley. (22. dubna 2026) | foto: Reuters

Dlouholetý sponzor blížícího se fotbalového mistrovství světa, značka Budweiser, najala útočníka Manchesteru City a norské reprezentace, aby účinkoval v propagačním videu s názvem Let It Pour (Ať to teče). Společně s ním v ní hraje i někdejší trenér Liverpoolu Jürgen Klopp.

Dílo si však vysloužilo ostrou kritiku ze strany norských aktivistických skupin, které Haalandovu reklamní smlouvu v předvečer letního turnaje označily za tragickou, píše britský portál The Guardian.

Nová reklama Budweiseru nemá žádný příběh, stojí spíše na Kloppovi, který s plastovým pohárkem v ruce avizuje, že velká událost je zde a zve fanoušky po celém světě, aby dali volný průchod svým vzpomínkám, emocím i pivu. V druhé části klipu je pak v záběru Haaland, který za jásotu nadšených fanoušků střílí gól.

„Ať už v barech, na ulicích nebo ve vašem obýváku, energie fotbalu je univerzálním jazykem – a po dobu 39 dnů proměníme svět v jednu obrovskou oslavu,“ píše se s dovětku klipu. Se svět spojí a z cizinců se stanou spoluhráči, aby si společně přiťukli. Let It Pour.

Toto dílo, které režíroval Steve Ayson, je součástí celosvětové kampaně zahrnující zážitkové promítací akce, reklamní předměty a další obsah, a připomíná tak více než 40 let partnerství značky Budweiser s mistrovstvím světa ve fotbale organizovaným světovou fotbalovou konfederací FIFA.

Takhle to cítím

Kampaň americké pivní značky již odstartovala ve čtyřech desítkách zemích, ale nikoli v Norsku, protože v této zemi jsou reklamy na alkoholické nápoje zakázané. „Na svém prvním mistrovství světa se na hřišti budu snažit ze všech sil, takže kampaň Budweiseru Let It Pour se mnou opravdu rezonuje, protože přesně odráží to, co k turnaji cítím,“ uvedla v tiskové zprávě norská fotbalová superstar.

Ovšem právě z Norska přichází nejvíc kritiky. „Myslím, že je to velmi zvláštní. Že někdo, komu záleží na zdraví – a mám pocit, že Haalandovi na něm záleží – se rozhodne stát se reklamní tváří značky alkoholu, uvedla Inger Lise Hansenová z organizace Actis, zastřešujícího sdružení zabývajícího se protidrogovou politikou a prevencí. Je pode ní divné, že k tomu dochází právě v době, kdy Haaland reprezentuje Norsko, kde je reklama na alkohol zakázána.

„Nejde o to, že by lidé nesměli pít pivo, když sledují fotbalový zápas, ale o to, že právě náš sportovní hrdina pomáhá propagovat produkt, který vede ke zraněním a rizikům,“ dodala.

Také Hanne Cecilie Widnesová z IOGT, dobrovolné organizace zabývající se prevencí drog, netajila rozhořčení nad tím, že fotbalista, jehož mládež v zemi zbožňuje, propaguje alkohol prostřednictvím reklam na pivo. „Kéž by to norský fotbalový svaz mohl zastavit. Je tragické, že Haaland nechápe, jak negativní důsledky to má na děti a mládež,“ uvedla. Pro mnoho mladých lidí v mnoha zemích je podle ní Haaland velkým hrdinou.

„Je to obtížná situace a jsem z toho velmi smutná,“ dodala. Vyzvala zároveň norský fotbalový svaz, aby k reklamě zaujal tvrdý postoj. „Je to velmi problematické,“ dodala.

Runar Pahr Andresen z norského fotbalového svazu již na kauzu zareagoval, ovšem Haalandovo právo spolupracovat s Budweiserem hájí, pokud kampaň nezahrnuje severskou zemi. „Haaland uzavřel osobní dohodu s jedním z největších sponzorů mistrovství světa FIFA, což má samozřejmě právo udělat. Můžeme potvrdit, že jsme byli o této spolupráci informováni,“ uvedl Andersen. NFF má podle něj pokyny pro hráče během období, kdy jsou v službách národního týmu, ale hráč se může účastnit globální marketingové kampaně pro sponzora mistrovství světa.

„Jelikož je v Norsku reklama na alkohol zakázána, nemůžeme jako federace samozřejmě uzavírat smlouvy s výrobci piva na norském trhu. Budweiser je ale globálním a dlouholetým sponzorem FIFA a má plné právo propagovat své produkty v zemích, kde je taková propagace legální,“ dodal zástupce svazu. Sám Haaland na žádost deníku Dagbladet, který o kauze informoval jako první, nereagoval.

Nová reklama rozdělila i reakce fanoušků na sociálních sítích. Pro některé z diskutujících je jeho krok fascinující zvrat v jeho kariéře. „Může to být pro norskou superhvězdu zlomový okamžik? Jak to ovlivní jeho soustředění před turnajem?“ ptá se.

Jiní diskutující se za fotbalistu staví. „Ježíši, to je ale blbost! Co je na tom problematického? Projděte se po východní Ukrajině a v Gaze, pak uvidíte, co je to „problematické“. „Ach jo, ta posedlost zákazy už opravdu nabývá bizarních rozměrů, co?“ vybízí další.

Značka Budweiser coby dlouholetý partner FIFA (1986), na jejích turnajích nabízí kombinaci alkoholické i nealkoholické verze svého piva.

Mistrovství světa v roce 2014 například zvýšilo prodej piva mateřské společnosti AB InBev v hostitelské Brazílii, která je po USA jeho druhým nejziskovějším trhem, o 140 milionů litrů moku. To se projevilo zvýšenou spotřebou v obvykle obchodně slabých zimních měsících a meziročním nárůstem objemu o více než 1 procentní bod.

Nealkoholická varianta (Budweiser 0.0%) je v posledních letech pro výrobce klíčová. Dokázal to fotbalový šampionát v Kataru v roce 2022. Šlo totiž o první mistrovství pořádané v konzervativní muslimské zemi s přísnou kontrolou alkoholu, jehož konzumace je na veřejnosti zakázána. Firma proto kladla důraz právě na nealkoholickou verzi piva.

