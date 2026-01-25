Efekt Guinness. Obliba tmavých piv roste, nikdo neví, zda trend přetrvá

Autor:
  13:00
Popularita tmavých piv stále roste. Týká se to především britského trhu, kde podle dat společnosti IWSR vzrostla spotřeba stoutů mezi lety 2019 a 2024 o 43 procent. Na vrcholu stojí oblíbená irská značka piva Guinness, které se daří nacházet stále nové konzumenty. Statistiky v ostatních pivních kategoriích přitom tolik pozitivní nejsou.
Nabídka ústřic a mořských plodů v podniku Guinness Open Gate (8. prosince 2025)

Nabídka ústřic a mořských plodů v podniku Guinness Open Gate (8. prosince 2025) | foto: Profimedia.cz

Guinness Open Gate Brewery v londýnské Covent Garden láká na pivní speciály,...
Nová atrakce pivovaru Guinness sídlí v londýnské Covent Garden. (8. prosince...
Degustační sklenka s pivním speciálem v Guinness Open Gate Brewery v Londýně...
Degustace v Guinness Open Gate Brewery v Londýně (8. prosince 2025)
17 fotografií

Ačkoliv většina pivovarů ve světě musí hledat cesty, jak prodeje opět podpořit, zdá se, že piva Guinness se žádná krize netýká. Některé hospody ve Velké Británii dokonce ho loni prodávaly tak rychle, že nestačily nové naskladňovat.

Nápojářský gigant Diageo na scestí. Na jeho šéfku čeká nejistá budoucnost

Ačkoliv se ještě před nedávnem jevila budoucnost piva Guinness všelijak, v posledních měsících si k této značce našli cestu konzumenti z generace Z. Data navíc ukazují, že tmavé pivo Guinness stále více vyhledávají i ženy. Obrovský zájem je rovněž i o nealkoholickou verzi Guinness 0.0., píše agentura Bloomberg.

Obliba tmavého piva původem z Irska roste nejspíš i díky novému seriálu skupiny Netflix. Nese název House of Guinness a zaměřuje se na příběh rodiny, která za založením světoznámého pivovaru stojí. Premiéra seriálu se odehrála v září loňského roku a recenze ukazují, že seriál o osmi dílech diváky opravdu zaujal.

Za pivem značky Guinness již několik let stojí nápojářská společnost Diageo. Ta v minulých týdnech dokonce otevřela nové turistické centrum v Londýně. Součástí komplexu je mimo jiné také mikropivovar, restaurace, obchod se suvenýry i bary a skupina Diageo musela za něj zaplatit více než 73 milionů liber, což jsou v přepočtu asi 2 miliardy korun.

Guinness v Londýně otevřel turistické centrum. Chce oslovit nové zákazníky

Open Gate Brewery v londýnské Covent Garden je v pořadí již čtvrtý podobný projekt oblíbené pivní značky. Další se nachází v irském Dublinu, americkém Chicagu a Baltimoru. Obdobně jako jinde se ani v Londýně přímo pivo Guinness nevaří. Dováží se z nedalekého Irska. Vaří se zde ale jiné a méně známé značky, a to hlavně jako nabídka pro turisty během prohlídek.

Na trend reagují sládci

„Tmavé pivo s tak hustou a krémovou pěnou vypadá na stole v hospodě opravdu skvěle. Přitahuje to obrovskou pozornost,“ říká pivní expert Lee Hammerton. Vidí i další důvody, kvůli kterým je pivo značky Guinness momentálně tak oblíbené. „V době, kdy lidé pijí alkohol obecně méně, má Guinness jen 4,2 procenta alkoholu,“ tvrdí.

Není to ale jen Guinness. Ve Velké Británii si nových trendů všímají a reagují na ně téměř všichni sládci. Třeba v pivovaru The Kernel Brewery vyrobily v roce 2025 meziročně o 34 procent více tmavého piva. V londýnských hospodách se navíc stále častěji objevují i téměř zapomenuté brandy tmavých piv, a to včetně značek Murphy’s nebo Beamish. Prodeje piva Murphy’s loni ve Velké Británii dokonce v meziročním srovnání stouply o 666 procent.

V Londýně představili Guinness jako mléčný koktejl. Nápoj sklízí smíšené reakce

Odborníci ale zároveň podotýkají, že pivní trendy se v čase mění. Není tedy jisté, že obliba tmavých piv bude přetrvávat dlouhodobě. Třeba Matthew Curtis, šéfredaktor časopisu o nápojích Pellicle Magazine, pro Bloomberg uvedl, že značka Guinness si může i právě díky novému seriálu udržovat svou dominanci dlouhodobě. Ostatní značky to ale tak jednoduché mít nejspíš nebudou.

I přesto se ale pivovary snaží dělat vše pro to, aby obliba tmavých piv přetrvávala nadále. „Je jasné, že pro určitou skupinu konzumentů se pití tmavého piva zase stalo normální,“ uzavřel pro agenturu Bloomberg zakladatel pivovaru The Kernel Brewery Evin O’Riordain.

Vstoupit do diskuse

Ambiciózní generace Z do 10 let prosadí čtyřdenní pracovní týden, říká expertka

Nejčtenější

Bojkot samoobslužných pokladen budí vášně. Nabízíme volbu, hájí se prodejci

ilustrační snímek

Sociální sítě v posledních týdnech zaplavila vlna kritiky směřovaná vůči samoobslužným pokladnám v maloobchodních prodejnách. Spor se rozhořel mezi jejich příznivci a odpůrci. Zatímco jedna skupina...

Jedna modrá taška, milion různých využití. IKEA mění podobu nejprodávanějšího výrobku

Pravá IKEA taška stojí necelé euro.

Nábytkářský gigant IKEA chystá změnu u jednoho ze svých nejikoničtějších produktů. Klasická modrá taška FRAKTA má být v dubnu stažena z prodeje. Není to však její konec. Firma už připravuje novou,...

Trump oznámil desetiprocentní clo na některé evropské země kvůli Grónsku

Americký prezident Donald Trump hovoří během setkání s představiteli ropného...

Donald Trump oznámil, že kvůli Grónsku zavádí od 1. února desetiprocentní clo pro některé evropské země. Bude prý platit, dokud se nevyřeší koupě ostrova. Evropa odpoví, reagoval francouzský...

Nezaměstnaných lidí v Česku rychle přibývá. Pravidla hry na trhu práce se mění

Premium
ilustrační snímek

Lidí bez práce přibývá v Česku dlouho nevídaným tempem. Míra nezaměstnanosti ke konci loňského roku poskočila už skoro na pět procent ze zhruba čtyř v předchozím prosinci. Ocitla se tak na...

Lululemon stáhl novou řadu legín. Jsou moc průsvitné, stěžují si zákaznice

Legíny řady Get Low, které musela značka Lululemon stáhnout z online prodeje...

Kanadská Společnost Lululemon Athletica dočasně pozastavila online prodej své nové kolekce legín Get Low. Zákazníkům, alespoň podle reakcí na sociálních sítích, vadí, že jsou až příliš odhalující,...

Efekt Guinness. Obliba tmavých piv roste, nikdo neví, zda trend přetrvá

Nabídka ústřic a mořských plodů v podniku Guinness Open Gate (8. prosince 2025)

Popularita tmavých piv stále roste. Týká se to především britského trhu, kde podle dat společnosti IWSR vzrostla spotřeba stoutů mezi lety 2019 a 2024 o 43 procent. Na vrcholu stojí oblíbená irská...

25. ledna 2026

Zpráva o Trumpově majetku. Americký prezident vsází především na kryptoměny

Před Kapitolem se objevila zlatá socha Donalda Trumpa, která drží bitcoin. (17....

Rodinné jmění amerického prezidenta Trumpa dosahuje už 6,8 miliardy amerických dolarů, což je v přepočtu asi 150 miliard korun. Čím dál výraznější roli v majetku rodiny hrají v poslední době hlavně...

25. ledna 2026

Italská banka boří stereotypy, obchodování s dluhopisy je pouze v rukou žen

ilustrační snímek

Banka Promos se sídlem v jižní Itálii, která se soustředí na obchodování s cennými papíry, se vymyká standardům. V týmu zaměřeném na obchodování s dluhopisy působí pouze ženy, včetně jejího vedení....

25. ledna 2026

Praha je podle nákladů na život nejdražším městem východní Evropy

Pohled ze Střešovic na bytové domy v Praze Břevnově, ilustrační snímek. (17....

Praha je nejdražším městem východní Evropy z pohledu celkových nákladů na život a bydlení. Na dalších příčkách se umístily Bratislava a Varšava, zatímco Budapešť se v žebříčku nachází výrazně níže....

25. ledna 2026  8:10

Zelená politika může rozbít EU. Plošně konat „dobro“ je drahé, říká ekonom Zámečník

Premium
Miroslav Zámečník

Jak se Čechů dotknou plánované masivní dotace německé vlády pro tamní průmysl? Proč dopad připravovaných emisních povolenek pro domácnosti (ETS 2) bude pro lidi na východě Evropské unie mnohem...

25. ledna 2026

Neplýtvat neznamená vařit ze zbytků. Stále více restaurací jde cestou zero-waste

Restaurace Baldío se snaží zpracovávat i části surovin, které by jiní vyhodili....

Udržitelné vaření se v posledních letech stává větším a větším trendem. Navíc už nejde jen o ekologii, na významu v gastronomii získává i ekonomický rozměr. Vaření „ze zbytků“ ovšem vyžaduje odlišný...

25. ledna 2026

Nigérie zažívá solární revoluci. Fotovoltaika rychle nahrazuje nečisté zdroje

Solární panel v ulic ve čtvrti Ojuelegba v Lagosu v Nigérii (20. srpna 2022)

Jednu z nejméně dostupných a spolehlivých elektrických sítí na světě má Nigérie. Bez přístupu k elektřině tam i v roce 2026 je skoro 90 milionů lidí, což je více než kdekoliv jinde. V blízké...

24. ledna 2026

Trump vyhrožuje Kanadě 100% cly za deal s Čínou. Premiéra ponížil na guvernéra

Americký prezident Donald Trump a kanadský premiér Mark Carney při společném...

Americký prezident Donald Trump v sobotu pohrozil Kanadě zavedením cel ve výši 100 procent, pokud uzavře obchodní dohodu s Čínou. Zároveň na sociální síti označil kanadského premiéra Marka Carneyho...

24. ledna 2026  15:47,  aktualizováno  15:53

Jak vládnou elity. Zpráva odhaluje vztah mezi politickou a ekonomickou nerovností

Miliardář Elon Musk s budoucím prezidentem USA Donaldem Trumpem v Texasu (19....

Miliardáři mají až 4 000krát vyšší šanci na zisk politického křesla než běžní občané. Růst jmění nejbohatších lidí za posledních pět let dokonce odpovídá majetku celé chudší poloviny lidstva. Do...

24. ledna 2026

Žádné lednové nákupy. Čím dál víc Američanů se připojuje k novému trendu

Fronty u pokladen v americkém supermarketu Costco v Duluthu ve státě Georgia...

Ve Spojených státech se šíří nový trend. K již tradičnímu lednovému omezování alkoholu stále více lidí přidává také škrty v nakupování. Lidi k tomu motivují dlouhodobě rostoucí životní náklady i...

24. ledna 2026

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Pálivá jídla dobývají svět, rostoucí poptávka mění stravovací návyky

Americký řetězec rychlého občerstvení Panda Express představil novou položku v...

Trend pálivých pokrmů se rychle šíří po celém světě a stále více lidí je vyhledává. Zájem o chutě Asie roste spolu s ekonomikami a geopolitickou silou tohoto regionu. Podle vědců je tento trend...

24. ledna 2026

Generace Z žije módou doby, kterou nezažila. Značky toho chytře využívají

Oblečení v obchodě značky Hollister v nákupním centru v americkém Austinu (17....

Zástupci generace Z narození od poloviny devadesátých let zhruba do roku 2010 se momentálně zhlížejí v trendech, které měla v oblibě i starší generace koncem 90. let a na počátku nového tisíciletí....

24. ledna 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.