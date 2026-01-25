Ačkoliv většina pivovarů ve světě musí hledat cesty, jak prodeje opět podpořit, zdá se, že piva Guinness se žádná krize netýká. Některé hospody ve Velké Británii dokonce ho loni prodávaly tak rychle, že nestačily nové naskladňovat.
Ačkoliv se ještě před nedávnem jevila budoucnost piva Guinness všelijak, v posledních měsících si k této značce našli cestu konzumenti z generace Z. Data navíc ukazují, že tmavé pivo Guinness stále více vyhledávají i ženy. Obrovský zájem je rovněž i o nealkoholickou verzi Guinness 0.0., píše agentura Bloomberg.
Obliba tmavého piva původem z Irska roste nejspíš i díky novému seriálu skupiny Netflix. Nese název House of Guinness a zaměřuje se na příběh rodiny, která za založením světoznámého pivovaru stojí. Premiéra seriálu se odehrála v září loňského roku a recenze ukazují, že seriál o osmi dílech diváky opravdu zaujal.
Za pivem značky Guinness již několik let stojí nápojářská společnost Diageo. Ta v minulých týdnech dokonce otevřela nové turistické centrum v Londýně. Součástí komplexu je mimo jiné také mikropivovar, restaurace, obchod se suvenýry i bary a skupina Diageo musela za něj zaplatit více než 73 milionů liber, což jsou v přepočtu asi 2 miliardy korun.
Open Gate Brewery v londýnské Covent Garden je v pořadí již čtvrtý podobný projekt oblíbené pivní značky. Další se nachází v irském Dublinu, americkém Chicagu a Baltimoru. Obdobně jako jinde se ani v Londýně přímo pivo Guinness nevaří. Dováží se z nedalekého Irska. Vaří se zde ale jiné a méně známé značky, a to hlavně jako nabídka pro turisty během prohlídek.
Na trend reagují sládci
„Tmavé pivo s tak hustou a krémovou pěnou vypadá na stole v hospodě opravdu skvěle. Přitahuje to obrovskou pozornost,“ říká pivní expert Lee Hammerton. Vidí i další důvody, kvůli kterým je pivo značky Guinness momentálně tak oblíbené. „V době, kdy lidé pijí alkohol obecně méně, má Guinness jen 4,2 procenta alkoholu,“ tvrdí.
Není to ale jen Guinness. Ve Velké Británii si nových trendů všímají a reagují na ně téměř všichni sládci. Třeba v pivovaru The Kernel Brewery vyrobily v roce 2025 meziročně o 34 procent více tmavého piva. V londýnských hospodách se navíc stále častěji objevují i téměř zapomenuté brandy tmavých piv, a to včetně značek Murphy’s nebo Beamish. Prodeje piva Murphy’s loni ve Velké Británii dokonce v meziročním srovnání stouply o 666 procent.
Odborníci ale zároveň podotýkají, že pivní trendy se v čase mění. Není tedy jisté, že obliba tmavých piv bude přetrvávat dlouhodobě. Třeba Matthew Curtis, šéfredaktor časopisu o nápojích Pellicle Magazine, pro Bloomberg uvedl, že značka Guinness si může i právě díky novému seriálu udržovat svou dominanci dlouhodobě. Ostatní značky to ale tak jednoduché mít nejspíš nebudou.
I přesto se ale pivovary snaží dělat vše pro to, aby obliba tmavých piv přetrvávala nadále. „Je jasné, že pro určitou skupinu konzumentů se pití tmavého piva zase stalo normální,“ uzavřel pro agenturu Bloomberg zakladatel pivovaru The Kernel Brewery Evin O’Riordain.