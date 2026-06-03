Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Změna v žebříčku miliardářů. Druhým nejbohatším mužem Asie je zakladatel TikToku

Autor:
  18:00
Spoluzakladatel společnosti ByteDance a „otec“ TikToku Čang I-ming v žebříčku miliardářů agentury Bloomberg právě předstihl indického podnikatele Mukeše Ambaniho. Majetek čínského podnikatele se podle aktuálních odhadů zvýšil na 92,8 miliardy dolarů, tedy zhruba dva biliony korun. Čang I-ming se tak stal druhým nejbohatším člověkem v Asii hned za Gautamem Adanim, předsedou a zakladatelem společnosti Adani Group.
Fotogalerie3

Zakladatel Tik Toku Čang I-ming (29.10.2024). | foto: Reuters

Čang I-ming si zároveň upevnil pozici nejbohatšího Číňana. Jeho majetek od roku 2019, kdy jej agentura Bloomberg začala sledovat, vzrostl více než sedminásobně. Za růstem jeho jmění stojí také rychle rostoucí byznys v oblasti umělé inteligence. Významnou roli sehrál chatbot Doubao vyvíjený právě společností ByteDance, který podle dostupných údajů využívá více než 300 milionů aktivních uživatelů měsíčně.

Agentura Bloomberg v minulosti zohledňovala při ocenění společnosti ByteDance také nejistotu spojenou s budoucností TikToku ve Spojených státech. Poté, co americká Sněmovna reprezentantů v roce 2024 schválila legislativu, která podmiňovala další fungování aplikace jejím prodejem americkému vlastníkovi, uplatňovala Bloomberg na hodnotu firmy 25procentní rizikovou srážku.

Situace se však změnila na začátku června. ByteDance dokončil převod části svých amerických aktivit na konsorcium domácích investorů, a tak výrazně zmírnil regulatorní nejistotu, která nad společností visela několik let. Tento krok podle analytiků snížil riziko dalších omezení ze strany amerických úřadů a přispěl k růstu tržního ocenění.

Polsko pod palbou Číny. TikTok Shop může převrátit tamní trh elektronického obchodu

Právě toto nové ocenění společnosti ByteDance zvýšilo Čangovo jmění během krátké doby o více než 24 miliard dolarů (asi 500 miliard korun).

Agentura Bloomberg při svých výpočtech vycházela z aktuálních valuací předních institucionálních investorů, mezi které patří například BlackRock, Fidelity Investments, T. Rowe Price, HSG či General Atlantic.

Analytička Amy Linová ze společnosti Capital Securities potvrdila, že za růstem hodnoty společnosti ByteDance stojí především silné hospodářské výsledky firmy a úspěch jejích produktů v oblasti umělé inteligence. „Vyšší ocenění odráží silné základy společnosti i úspěch AI nástrojů, jako je Doubao,“ uvedla.

Čínský gigant hledá další příjmy

Společnost ByteDance dlouhodobě patří mezi nejvýznamnější soukromé technologické firmy v Číně. Úspěch jejího chatbota Doubao jí navíc otevírá nové zdroje příjmů. Podle médií firma zvažuje zavedení předplatného, což je na čínském trhu digitálních služeb stále spíše výjimečný model. Pokud se tento krok podaří prosadit, mohl by společnosti přinést další miliardy dolarů a posílit její postavení v rychle rostoucím segmentu umělé inteligence.

Toto je desítka nejbohatších lidí planety. Musk míří k bilionovému rekordu

Na pozitivní vyhlídky společnosti upozornil také analytik Ke Yan ze společnosti DZT Research. „Odstranění nejistoty kolem amerického trhu odemklo nový růstový potenciál společnosti ByteDance,“ uvedl.

Investoři nyní pozorně sledují především ambice podniku v oblasti umělé inteligence. Podle agentury Bloomberg chce společnost letos investovat až 70 miliard dolarů (zhruba 1,4 bilionu korun) do vývoje AI technologií, aby upevnila svou pozici na čínském trhu a zároveň zvýšila konkurenceschopnost vůči největším americkým technologickým firmám. Financování těchto plánů má ByteDance podpořit mimo jiné z rekordního zisku, který podle dostupných informací v roce 2025 dosáhl zhruba 50 miliard dolarů (asi 1 bilion korun), uzavírá agentura Bloomberg.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Padl rekordní jackpot. Šťastlivec si odnáší téměř tři miliardy, raduje se i český stát

Eurojackpot spadající pod mezinárodní loterijní skupinu Allwyn funguje i v...

V Česku padla rekordní výhra v loterii, sázející získal v úterý večer ve hře Eurojackpot 2,911 miliardy korun. Informace z tabulky výher na webu loterijní společnosti redakci iDNES.cz a agentuře ČTK...

Spropitné po americku dobývá svět. Ani patnáct procent už leckde nestačí

„Milujeme spropitné a vážíme si toho“, říká nápis na krabici v restauraci...

Rostoucí očekávání vyšších dýšek už není jen americkým tématem. Digitální platební terminály, turisté ze Spojených států i tlak na příjmy zaměstnanců v pohostinství posouvají pravidla spropitného v...

Dvě a půl miliardy nejde uložit na spořicí účet. Experti radí, jak naložit s výhrou

výhra tiket peníze výherce

Zhruba dvě a půl miliardy korun po zdanění přinesou úternímu výherci Eurojackpotu dosud nepoznané starosti. Jak se má ve světě velkých peněz zorientovat čerstvý miliardář, vysvětlují přední odborníci...

Jednou připlaval i vánoční stromeček. Co obnáší práce v čistírně odpadních vod

Odpad zachycený při mechanickém čištění vody. Mezi vlhčenými ubrousky a...

V čistírně odpadních vod v Miškovicích v severovýchodní části Prahy dobře vědí, kdy se město probouzí a kdy spí. Každý den tam přitékají tisíce kubíků odpadní vody. Její součástí ovšem nejsou jen...

Číňané mění vkus. Místo evropských značek chtějí domácí luxus

Luxusní sedany Maextro S800 čínské automobilky JAC Motors. (18. června 2025)

Čínské luxusní značky na domácím trhu rychle posilují a vytlačují tradiční evropské výrobce. Zákazníci v zemi stále častěji kupují tuzemské elektromobily, šperky či kabelky, zatímco značky jako...

Změna v žebříčku miliardářů. Druhým nejbohatším mužem Asie je zakladatel TikToku

Zakladatel Tik Toku Čang I-ming (29.10.2024).

Spoluzakladatel společnosti ByteDance a „otec“ TikToku Čang I-ming v žebříčku miliardářů agentury Bloomberg právě předstihl indického podnikatele Mukeše Ambaniho. Majetek čínského podnikatele se...

3. června 2026

Snížení poplatků, lákadla pro mladé. Vláda představila změny v penzijku

Tisková konference k představení výhod třetího penzijního pilíře nazvaná Lepší...

Premiér Andrej Babiš s ministryní financí Alenou Schillerovou představili novinky v dobrovolném spoření na důchod. „Děláme největší zlepšení penzijního spoření v jeho historii. Pomůžeme všem téměř...

3. června 2026  10:48,  aktualizováno  16:46

Pokud se farmář ozve, může prodávat do tří týdnů. Rohlíku chybějí dodavatelé

Kromě listové zeleniny pěstují ve fóliovnících hydroponicky také jahody a...

Internetový prodejce Rohlík.cz zaznamenává rostoucí poptávku po ovoci a zelenině z českých farem. V sezoně se prodá zhruba polovina zboží v této kategorii právě z ČR. Nyní hledá další dodavatele...

3. června 2026

Trump se vrací s novým pokusem o cla. Chce jimi trestat nucenou práci

Americký prezident Trump v Bílém domě při projevu o clech. (2. dubna 2025)

Spojené státy navrhují zavést nové clo ve výši nejméně deseti procent na dovoz ze šedesáti zemí. Jde o dosud největší krok prezidenta Trumpa k obnovení jeho protekcionistické politiky od doby, kdy...

3. června 2026  13:37

Pardubická Explosia zdvojnásobila zisk na rekordních 838 milionů

Areál Synthesie v Semtíně

Společnost Explosia, která v Pardubicích vyrábí výbušniny a střeliva, loni téměř zdvojnásobila zisk po zdanění na rekordních 838 milionů korun. Rok předtím činil zisk 442 milionů korun. Tržby z...

3. června 2026  10:06

Nemovitost není jen byt. Fondy otevírají dveře k miliardovým aktivům

Vysíláme
Hosty pořadu iDNES Lounge na téma nemovitostních fondů jsou (zleva) výkonná...

Nemovitostní fondy zažívají příliv nových investorů a mění způsob, jakým Češi vstupují na realitní trh. Jana Brodani (Asociace pro kapitálový trh ČR), Lukáš Blažek (Ronda Invest) a Václav Kinský...

3. června 2026

Fotovoltaika dává smysl i bez dotací. Odborníci radí: s instalací nyní neotálet

Advertorial
Fotovoltaika dává smysl i bez dotací

Program Nová zelená úsporám čeká výrazná proměna. Přímé dotace na domácí fotovoltaické elektrárny (FVE) už nejsou k dispozici v dosavadní podobě a program se nově nastavuje tak, aby podporu nahradily...

3. června 2026

Na český trh míří gastroaplikace Futrumi. Sází na doporučení lidí od fochu

Aplikace Futrumi slibuje tipy od kuchařů, cukrářů, baristů nebo majitelů...

Česká gastronomická scéna se rozrůstá o další projekt. Vedle Gastromapy Lukáše Hejlíka a průvodce Tom’s Gastro Guide Tomáše Jilíka přichází i aplikace Futrumi, za kterou stojí dva podnikatelé z Brna....

3. června 2026

ČEZ má zelenou pro rozdělení firmy. Analytici předpovídají, co to udělá s akciemi

Premium
ilustrační snímek

ČEZ může začít s procesem vyčlenění nevýrobní části firmy do nové dceřiné společnosti. Cílem nového podniku je získat flexibilnější financování. Peníze pak bude možné využít i na výkup minoritních...

3. června 2026

Na ukrajinskou válku už Rusku nemusí zbýt peníze, varují Putina experti

Ruský prezident Vladimir Putin a běloruský prezident Alexandr Lukašenko se v...

Rusku docházejí peníze na financování války na Ukrajině. Na problém upozornili prezidenta Vladimira Putina představitelé ruského ministerstva financí i tamní centrální banky, potvrzují ho také...

2. června 2026

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Čína se otvírá Africe. Pět desítek států získá přístup k půl druhé miliardě zákazníků

Přístav Čching-tao. Čínské automobily připravené na export do Afriky. (18....

Čína otevřela svůj trh 53 africkým státům. Už během května tam dorazily první zásilky keňských avokád a další mají brzy následovat. Zatímco řada afrických zemí vnímá nové obchodní vazby s Pekingem...

2. června 2026

Válka zchladila optimismus firem, jsou ale připravené na nestabilitu, říká průzkum

Ilustrační snímek

Mírný optimismus malých a středních českých firem zchladil konflikt na Blízkém východě. České podniky zapracovaly na odolnosti a devadesát procent firem inovuje, přičemž zavádějí především umělou...

2. června 2026  16:08

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.