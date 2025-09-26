Prezident Trump podepsal příkaz o plánu na prodej TikToku za 14 miliard dolarů

  8:26
Americký prezident Donald Trump v pátek podepsal exekutivní příkaz, podle něhož plán prodeje amerických operací sociální sítě TikTok americkým a světovým investorům splní bezpečnostní požadavky zákona z roku 2024. Hodnota nové americké společnosti bude přibližně 14 miliard dolarů (přes 292 miliard Kč).
Ilustrační snímek.

Ilustrační snímek. | foto: Profimedia.cz

Donald Trump v Oválné pracovně (23. května 2025)
Donald Trump v Oválné pracovně. (23. května 2025)
ilustrační snímek
Čínský prezident Si Ťin-pching při příletu do Kazaně na summit BRICS (22. října...
7 fotografií

Na základě zákona, podepsaného loni Trumpovým předchůdcem Joem Bidenem, byla čínská mateřská společnost ByteDance vyzvána, aby do začátku letošního roku prodala aktiva TikToku americké společnosti, jinak bude síť v celé zemi zakázána. Trump po svém lednovém nástupu do úřadu platnost tohoto zákona několikrát odložil. Chtěl tak získat americká aktiva, sehnat americké a další investory a získat souhlas čínské vlády. Nová lhůta byla do 16. prosince.

„Tiktok bude většinově vlastněn a kontrolován osobami ze Spojených států a nebude již kontrolován žádnou zahraniční protistranou. Společný podnik TikTok bude řízen novou správní radou a bude podléhat pravidlům, která náležitě chrání data Američanů a národní bezpečnost. ByteDance a její přidružené společnosti budou vlastnit necelý 20procentní podíl v novém podniku,“ stojí v exekutivním příkazu.

Čína musí prodat TikTok, jinak aplikace v USA zanikne, trvá na svém Trump

Americký viceprezident J. D. Vance uvedl, že nová americká společnost bude mít hodnotu 14 miliard dolarů, čímž podle Reuters poprvé určil cenu populární aplikace. Bílý dům neprozradil, jak k částce dospěl, ByteDance si sama sebe cení na 330 miliard dolarů.

Čínský prezident dle Trumpa dohodu schválil

Čínský prezident Si Ťin-pching dohodu podle Trumpa schválil, čínské velvyslanectví ve Washingtonu to ale zatím nepotvrdilo, napsala agentura AP.

Trump prohlásil, že TikTok bude zcela v amerických rukou. Mezi investory, kteří převezmou americké aktivity, bude podle něj Michael Dell, zakladatel technologické společnosti Dell, mediální magnát Rupert Murdoch a nejspíše čtyři nebo pět dalších investorů „světové úrovně“.

„Mladí budou šťastní.“ USA a Čína se dohodly na pokračování TikToku, naznačil Trump

Součástí investiční skupiny bude podle AP i soukromá kapitálová společnost Silver Lake nebo americká společnost Oracle, která by podle dřívějších informací měla spravovat data platformy, jež budou pro čínskou skupinu nepřístupná. Mezi vlastníky je však podle agentury mnoho lidí, kteří jsou nějak spjatí s Trumpem, včetně Murdocha nebo spoluzakladatele Oracle Larryho Ellisona, což vyvolává otázky, zda se do aplikace nepromítne politický vliv.

Aplikaci pro krátká videa TikTok používá ve Spojených státech 170 milionů uživatelů. Samotného amerického prezidenta na ní sleduje 15 milionů lidí.

Nejčtenější

26. září 2025  8:57

26. září 2025  8:26

26. září 2025

26. září 2025

25. září 2025  21:58

25. září 2025  20:54

25. září 2025  20:29

25. září 2025

25. září 2025  19:07

25. září 2025

25. září 2025  15:41

