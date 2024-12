TikTok může škodit planetě víc než Řecko. Emise má neprůhledné, tvrdí studie

Podle odhadů poradenské společnosti Greenly se sídlem v Paříži, která se zabývá uhlíkovou statistikou, činily emise TikToku v roce 2023 v USA, Spojeném království a Francii dohromady přibližně 7,6 milionu metrických tun ekvivalentu oxidu uhličitého (CO 2 ), což je více než emise Twitteru/X a Snapchatu dohromady, píše portál The Guardian.

TikTok má momentálně celosvětově 1 miliardu uživatelů a podle zjištění společnosti Greenly je jeho uhlíková stopa jen těsně vyšší než u Instagramu. Ten má téměř dvojnásobnou uživatelskou základnu než TikTok. Průměrný uživatel Instagramu stráví v aplikaci 30,6 minuty denně. Zatímco průměrný uživatel TikToku stráví rolováním 45,5 minuty, odhalil průzkum.

Skutečná čísla jsou ještě vyšší

„Celý algoritmus TikToku je postaven na masifikaci videí,“ vysvětlil Alexis Normand, výkonný ředitel společnosti Greenly. Návykovost má podle něj také důsledky v podobě motivace lidí k vytváření stále větší individuální uhlíkové stopy.

Vzhledem k tomu, že USA, Velká Británie a Francie tvoří necelých 15 procent celosvětové uživatelské základny TikToku, celková uhlíková stopa platformy se pravděpodobně pohybuje kolem 50 milionů metrických tun CO 2 . A protože tyto výpočty datových center nezahrnují další menší zdroje emisí společnosti TikTok, jako jsou emise spojené s kancelářskými prostory a dojížděním zaměstnanců, čísla jsou pravděpodobně ještě podhodnocená. Jen pro kontext: roční emise uhlíku v Řecku v roce 2023 činily 51,67 milionu metrických tun CO 2 .

Podle analýzy společnosti Greenly mají uživatelé TikToku také druhé nejvyšší emise na minutu používání sociálních médií, hned po portálu YouTube. Jedna minuta na TikToku vygeneruje v průměru 2,921 gramů CO 2 , zatímco jedna minuta na YouTube 2,923 gramů. Jedna minuta na Instagramu stojí za 2,912 gramu.

Vzhledem k obrovskému množství obsahu na platformě a delší průměrné době skrolování mají uživatelé TikToku nejvyšší roční emise. Podle analýzy společnosti Greenly vytvoří průměrný uživatel TikToku v aplikaci za rok 48,49 kg CO 2 . Na druhém místě je YouTube s průměrným uživatelem, který vygeneruje 40,17 kg CO 2 . Uživatelé Instagramu pak jen 32,52 kg.

Studie zkoumala uhlíkovou stopu spojenou s každým uživatelem sociální sítě za minutu. Zahrnula do výpočtů emise spojené s datovými centry, které tvořily asi 99 procent uhlíkové stopy, a emise spojené s nabíjením zařízení po použití platforem.

Neprůhledné emise

Emise TikToku jsou ale podle studie ze všech platforem sociálních médií nejneprůhlednější. Technologičtí giganti jako Meta a Google každoročně zveřejňují podrobné zprávy pro Carbon Disclosure Project a svá zjištění dokonce zveřejňují na svých webových stránkách. TikTok však žádné veřejně dostupné údaje o emisích nemá.

Jiné společnosti působící v oblasti sociálních médií, které rovněž hlásí vysoké emise, se v minulosti zavázaly, že budou svá datová centra napájet čistou energií. Kvalita těchto závazků se ale značně liší. Šetření deníku Guardian ukázalo, že čtyři z pěti největších technologických společností používaly kredity za obnovitelné zdroje energie, aby podhodnotily své údaje o emisích přibližně o 662 procent.

Společnost TikTok se v minulosti zavázala, že do roku 2030 bude uhlíkově neutrální. Společnost má plán, který má za úkol tento cíl splnit a zároveň zvýšit celkovou bezpečnost dat. Doposud však postavila pouze jedno datové centrum využívající obnovitelné zdroje v Norsku.

Není jasné, zda tyto postupy a závazky v oblasti podávání zpráv o uhlíkové stopě přetrvají i pod novým vlastníkem TikToku. Americký odvolací soud nedávno potvrdil zákon, podle něhož bude muset čínská firma ByteDance coby vlastník TikToku prodat platformu nečínskému subjektu do 19. ledna 2025. Firma se snaží odložit tento krok až do nástupu přívětivější Trumpovy administrativy. TikTok na žádost o komentář zatím nereagoval, uzavírá The Guardian.