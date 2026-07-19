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TikTok Shop zaplavují AI videa. Firmy hrozí, že tvůrcům obsahu odeberou provize

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  19:00
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Videa vytvořená pomocí umělé inteligence zaplavují TikTok Shop a mění způsob, jakým tvůrci prodávají zboží. Zatímco někteří díky AI rychle zvyšují počet propagačních videí i své příjmy z provizí, některé značky se proti této praxi vymezují. Obávají se ztráty důvěry zákazníků a zpřísňují pravidla pro affiliate partnery. Vedle značek kritizují tuto praxi také sami někteří tvůrci.

„Natáčím reklamy na produkty, které skutečně mám doma. Dělám opravdové recenze a ukazuji reálné výrobky,“ cituje americký portál The Wall Street Journal slova Rosemarie Somaové, která na TikToku propaguje produkty výměnou za provize z prodeje. Podle ní jsou pro affiliate tvůrce, jako je ona, videa vytvořená umělou inteligencí frustrující.

Affiliate marketing

Affiliate marketing je způsob propagace výrobků nebo služeb, při kterém tvůrce obsahu, influencer nebo jiný partner získává provizi za přivedené zákazníky nebo uskutečněné prodeje.

Na TikTok Shopu mohou značky svůj affiliate program zpřístupnit všem tvůrcům, nebo spolupracovat jen s vybranými partnery.

Proti videím vytvořené umělou inteligencí se vyhrazují i některé značky. Výrobce domácích spotřebičů a kosmetických přístrojů SharkNinja podle deníku The Wall Street Journal rozeslal členům svého affiliate programu dopis, v němž je upozornil, že obsah vytvořený umělou inteligencí není povolen.

„Upozorňujeme, že affiliate partneři, kteří budou naše produkty propagovat pomocí obsahu vytvořeného umělou inteligencí, přijdou o provize,“ zmiňuje se v dokumentu.

Podle obchodního ředitele Neila Shaha značka v posledních 18 měsících zaznamenala rostoucí množství zavádějícího obsahu vytvořeného pomocí AI. Dopis podle něj představoval snahu na tento trend zareagovat včas.

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„Nechtěli jsme, aby vysavač Shark vytvořený umělou inteligencí vysával podlahu vytvořenou umělou inteligencí. Chceme, aby skuteční zákazníci viděli skutečné produkty používané skutečnými lidmi,“ řekl.

Jednoduchá možnost přivýdělku

Vytvořit video pomocí umělé inteligence není obtížné. Často stačí několik fotografií a krátké zadání. Umělá inteligence pak sama vygeneruje video, ve kterém avatar produkt představuje nebo používá. TikTok Shop využívání umělé inteligenci umožňuje, podmínkou je ve videu viditelné označení použití AI.

Pro mnohé tvůrce se stal TikTok Shop přivýdělkem či dokonce hlavním zaměstnáním. Počet tvůrců, kteří letos prodávali prostřednictvím globálního affiliate programu TikTok Shopu, vzrostl podle společnosti Charm.io na přibližně 11,3 milionu. Z toho 945 tisíc působí ve Spojených státech.

„Vznikla prakticky úplně nová ekonomika. Když affiliate marketing děláte správně a trefíte správný produkt ve správný okamžik, můžete přes noc vydělat miliony,“ uvedla Becky Owenová, marketingová ředitelka agentury Billion Dollar Boy zaměřené na sociální sítě a tvůrce obsahu.

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Tvůrkyně Daria Simhonyová pro The Wall Street Journal uvedla, že každý den vytvoří pomocí umělé inteligence alespoň jeden propagační příspěvek na TikTok. Kombinuje affiliate obsah, z něhož získává provize z prodejů, s placenými spolupracemi se značkami, které ji samy oslovují.

Díky umělé inteligenci dokáže podle svých slov rychle vytvářet různé postavy i obsah například pro korejskou kosmetickou značku Jumiso nebo startupy propagující stejné AI nástroje, které sama používá. „Dokážu vytvořit kohokoliv, koho potřebujete,“ uvedla.

@dariasimhony UGC Example of AI Avatar promoting her favorite skincare - Jumiso 💦 #skincareroutine #aicontent #aicontentcreation #jumiso #ugccreator ♬ original sound - dariasimhony

Větší dosah za cenu menší kontroly

Podle Lauren Lysterové, viceprezidentky a šéfky sociálních sítí marketingové agentury Go Fish Digital, leží velká část odpovědnosti za kontrolu obsahu vytvořeného umělou inteligencí na samotných značkách.

Ty si mohou vybrat ze dvou způsobů spolupráce s tvůrci na TikTok Shopu. Buď otevřou svůj affiliate program všem zájemcům, nebo budou spolupracovat pouze s tvůrci, které si samy vyberou.

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Lysterová však upozorňuje, že ani v prvním případě nemají možnost zcela zabránit tomu, aby jejich produkty propagoval obsah vytvořený umělou inteligencí. „Pokud otevřete program všem, musíte být připraveni přijmout určitou míru rizika. Na druhé straně ale získáte mnohem větší dosah,“ uvedla Lysterová.

Jak může omezená kontrola značek vypadat v praxi, ukazuje případ tvůrkyně na TikToku, jejíž video propaguje kosmetiku Rare Beauty, kterou založila herečka a zpěvačky Selena Gomez. Video je rovněž vytvořeno pomocí umělé inteligence.

@earthtewkiya Natural mug but the blush is carrying the entire look 💗 @Rare Beauty #makeuptutorial #rarebeauty #fyp #grwm #softgirl ♬ original sound - MikeHardingMusic

Podle mluvčí značky příspěvky nemají s Rare Beauty žádnou přímou souvislost. Firma podle ní nespolupracuje s AI tvůrci ani s digitálními dvojníky skutečných lidí. Přesto je součástí otevřeného affiliate programu na TikTok Shopu. Tvůrkyně na žádost o komentář redakce The Wall Street Journal nereagovala.

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TikTok Shop zaplavují AI videa. Firmy hrozí, že tvůrcům obsahu odeberou provize

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