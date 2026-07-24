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TikTok porušuje pravidla pro ochranu dětí, uvedla Evropská komise. Hrozí mu pokuta

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  13:53
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Evropská komise předběžně shledala, že čínská sociální síť TikTok porušuje unijní nařízení o digitálních službách (DSA). Podle ní nedostatečně chrání nezletilé v online prostředí. TikToku za porušení pravidel hrozí pokuta až do šesti procent jeho celosvětového ročního obratu.

Na TikToku si mohou nezletilí uživatelé nastavit účet jako veřejný. To znamená, že jejich obsah mohou zobrazit všichni uživatelé včetně těch, kteří účet na TikToku nemají. „Toto nastavení také umožňuje, aby byl obsah zveřejněný staršími nezletilými ve věku 16 až 17 let doporučován dalším uživatelům prostřednictvím kanálu For You,“ uvedla komise.

Podle ní může takové nastavení vést k nežádoucím kontaktům ze strany potenciálních pachatelů a zvyšuje riziko zneužití obsahu ke kyberšikaně. Cizím lidem může umožnit nahlížet do života dítěte. Komise zároveň upozorňuje, že obsah zveřejněný nezletilými může na internetu zůstat trvale a provázet je i v dospělosti, což může mít dlouhodobé negativní důsledky.

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Ani v případě, že si nezletilí zvolí soukromý účet, nejsou podle komise dostatečně chráněni. Jejich účty lze snadno dohledat prostřednictvím seznamů sledujících a sledovaných u jiných uživatelů a jejich profilové fotografie zůstávají přístupné komukoli, včetně lidí bez účtu na TikToku. „Nastavení platformy nadále vystavuje uživatele rizikům, jako jsou nevyžádané kontakty, kyberšikana nebo predátorské chování,“ uvedl mluvčí EK Thomas Regnier.

Šest procent obratu

Komise se proto domnívá, že by TikTok měl v souladu s pokyny pro ochranu nezletilých upravit výchozí nastavení veřejných účtů nezletilých tak, aby jejich obsah byl ve výchozím nastavení viditelný pouze uživatelům, které si nezletilý sám schválil. Starší nezletilí by sice měli mít možnost sdílet svůj obsah s širším publikem na TikToku, za žádných okolností by však jejich obsah neměl být přístupný celosvětovému publiku mimo platformu. TikTok by navíc neměl doporučovat obsah nezletilých dalším uživatelům prostřednictvím kanálu For You.

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TikTok, jehož vlastníkem je čínská společnost ByteDance, nyní dostane možnost seznámit se s dokumenty obsaženými ve vyšetřovacím spise Evropské komise a písemně reagovat na její předběžná zjištění.

Pokud se předběžný názor komise potvrdí, může EK rozhodnout o porušení povinností podle nařízení DSA. TikToku pak hrozí pokuta až do výše šesti procent jeho celosvětového ročního obratu.

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